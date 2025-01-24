旅遊東京必看的「5座大師建築」！微熱山丘也上榜

「東京」有著傳統與現代交融的氛圍，除了流行文化之外，遊人在此也可以邂逅或偶遇丹下健三、安藤忠雄、妹島和世、谷口吉生、隈研吾等國際知名設計大師的精心傑作。許多作品不僅展現對自然與歷史的致敬或推崇，更會追求與周遭街景或建築的和諧共融，並進一步展現豐富多樣的建築美學和設計藝術魅力。

【丹下健三 X 東京主教座堂關口教會（文京區）】

從空中俯瞰東京主教座堂關口教會時，會顯現出十字架的輪廓。圖／©St. Mary’s Cathedral, Tokyo

東京主教座堂關口教會是20世紀日本建築界的重要人物之一、也是被譽為「世界的丹下」的丹下健三所設計的代表作品。包括廣島和平紀念館 (1955)，以及東京奧運代代木競技場 (1964)等建築，都是他的作品。都得到非常高的評價。此座大教堂於1964年建成，其設計融合傳統的日本風格與現代主義，備受讚譽。即使經過超過60年的時間，其精緻的鋼筋混凝土外觀依然令人驚嘆。從空中俯瞰，建築呈現出十字架的形狀，壯觀又吸睛，教堂內還設有日本最大規模的管風琴，並且在非彌撒時間內（9:00～17:00），可供遊客免費參觀。

【安藤忠雄 X OMOTESANDO HILLS （澀谷區）】

OMOTESANDO HILLS是安藤忠雄所設計的清水混凝土建築之一。圖／©OMOTESANDO HILLS

Omotesando Hills又稱「表參道之丘」，位於日本東京原宿，是安藤忠雄所設計的清水混凝土建築之一。這座建築在已經超過80年的同潤會青山公寓舊址上，安藤忠雄以與歷史悠久的表參道樹蔭道和周圍景觀的和諧為首要考量，地面部分的高度被壓低，以融入街道旁的欅樹行道，並延伸至地下三層，加上保留原有同潤會建築的一部分，讓具有懷舊感的都市記憶也延續傳承；建築內部則圍繞著中庭的螺旋坡道延展，其坡度與表參道的坡道幾乎相同，也自然地連接了街道和建築，並營造出高級商店的氛圍。Omotesando Hills是表參道的主要購物區，在建築後方的巷弄間，也可以發現不少時尚咖啡廳、畫廊以及高級精品店。

【妹島和世 X 墨田北齋美術館（墨田區）】

知名建築師妹島和世設計的墨田北齋美術館的外觀。圖／東京觀光事務所臺灣辦事處提供，尾鷲陽介攝影

位在相撲聖地「兩國站」的隅田北齋美術館，由知名建築師妹島和世（SANAA的成員之一）設計。這座擁有未來感外觀的美術館，與浮世繪畫師葛飾北齋（1760-1849）的珍貴作品群形成鮮明對比，展現出別具一格的魅力。曾獲得建築界最高榮譽普利茲克獎的妹島和世，擅長將建築與地域做連結，打造的「墨田北齋美術館」使用霧面鋁板，巧妙反射出藍天白雲、周遭熙來攘往的人們，匠心獨運，是一座獨創且和諧的設計，讓人驚艷不已。

【谷口吉生 X 葛西臨海水族館（江戶川區）】

葛西臨海水族館以玻璃圓頂著稱。圖／©︎(公財)東京動物園協会

由谷口吉生設計的葛西臨海水族館可說是建築界的奇蹟，建於1989年的葛西臨海水族館，其最大的特色是中心的巨大玻璃穹頂；而位於東京灣沿岸的葛西臨海公園內，當遊客穿過大門爬上樓梯時，即看到一個巨大的玻璃圓頂，而腳下是個巨大水盆與東京灣相連，從玻璃穹頂入口眺望海景，周圍的噴水池彷彿與海洋融為一體，營造出一種獨特的氛圍。公園內還有谷口吉生設計的玻璃休憩所「葛西臨海公園展望廣場 休憩屋」，以及水上巴士終點站「東京水邊線 葛西臨海公園發車場」。與自然和諧相融是谷口吉生建築設計的特色之一。雖然該設施目前仍在開放中，但預計將在2028年完成改建工程，並將建築物保存至後世。

【隈研吾 X SunnyHills at Minami-Aoyama微熱山丘 （港區）】

SunnyHills at Minami-Aoyama微熱山丘由隈研吾操刀。圖／東京觀光事務所臺灣辦事處提供

以鳳梨酥聞名的微熱山丘，位於東京的店鋪是由以設計日本國立競技場而聞名的著名建築師隈研吾操刀，這座小型建築的精緻木工技術，為位於青山住宅區的混凝土牆增添了柔和的氣息。外觀宛如竹籠，採用日本傳統工藝「地獄組」技法，將木材立體交織組合而成，內部則營造出如同陽光穿透樹梢般的舒適氛圍。鄰近地區還有同樣由隈研吾設計的根津美術館，以及由安藤忠雄設計的表OMOTESANDO HILLS，對於建築愛好者而言，這裡絕對是必訪之地。