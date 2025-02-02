2025日本大型連假國定假日彙整 想避開旅遊旺季必讀

新的一年，是時候開始規劃新的日本旅遊行程了！雖然來自世界各地的遊客人潮難以避免，但如果能避開高峰假期，錯開與當地人的旅遊日期，無疑會讓你的日本之行更加輕鬆愉快，訂房可能也更容易且實惠唷。

在規劃日本旅行時，提前確認當地的公休日是非常重要的第一步，特別是如果辛苦安排的行程碰上連假，不僅會遇到擁擠的人潮，旅費用也可能隨之翻倍，大大降低了旅遊興致。為了幫助你避開這些困擾，JAPANKURU團隊特別整理了2025年日本的連續假期，讓你可以有效避開人潮，建議在規劃行程時務必參考這些資訊，確保你的旅行更加順利愉快。

2月11日：建國紀念日（連休四天）

2月11日是日本的「建國紀念日」（建国記念の日）。雖然當天是星期二，但上班族若在前一天（2月10日）請假，便可從2月8日至11日連休四天。因此，建議盡量避開這段時間規劃旅行。

2月23日：天皇誕生日（連休三天）

接著，2月23日是「天皇誕生日」，但今年適逢星期日，因此2月24日被指定為補休日。由此，從2月22日至24日將會有三天連假。

3月20日：春分之日（連休四天）

3月20日是星期四，對應「春分之日」（春分の日）。若在星期五（3月21日）請假，便可從3月20日至23日形成四天連假，因此這段時間同樣可能聚集大量本地遊客。

4月26日～5月6日：日本黃金週（連休十一天）

黃金週是日本最長的連假之一，將從4月26日延續至5月6日。主要公休日包括：4月29日「昭和之日」（昭和の日）、5月3日「憲法紀念日」（憲法記念日）、5月4日「綠之日」（みどりの日）、5月5日「兒童節」（子供の日）以及5月6日的綠之日補假。連假最長可達11天，屆時觀光景點、住宿和機票費用預計將比平時高出許多。建議盡量避開這段時間，或提前做好充足準備。

7月21日：海之日（連休三天）

7月21日是「海之日」（海の日），從19日到21日將有三天連假，並與夏季假期重疊，預計會有大量遊客湧入。

8月11日：山之日（連休三天）

8月11日的「山之日」（山の日），預計從9日到11日會有三天連假。由於這段時間恰逢夏季避暑季節，若計劃將夏季假期安排在日本，建議避開這段時間進行旅行規劃。

8月13日～16日：盂蘭盆節（連休四天）

日本的代表性節日「盂蘭盆節」（お盆）期間通常在8月中旬，預計從8月13日到16日。這段時間是日本國內返鄉和國內旅行的高峰期，交通、住宿和觀光地點都會非常擁擠，因此，若能選擇其他時期旅行會更為理想。

9月15日：敬老節（連休三天）

9月15日是「敬老節」（敬老の日）屬於公休日，從13日到15日將形成三天連假。

9月23日：秋分之日（連休四天）

9月23日是「秋分之日」（秋分の日）恰逢星期二。如果在前一天（9月22日）請假，則可以從9月22日至9月25日形成四天連假，預計會有很多旅客出行。

10月13日：體育之日（連休三天）

10月13日是「體育之日」（スポーツの日），預計從11日到13日會有三天連假。

11月3日：文化之日（連休三天）

11月3日是「文化之日」（文化の日），從11月1日到3日將形成三天連假。

11月23日：勞動感謝日（連休三天）

11月23日「勞動感謝日」（勤労感謝の日）恰逢星期日，因此11月24日被指定為補假。這樣，從11月22日到24日將再次形成三天連假。

12月27日～2026年1月4日：年末年始（連休九天）

日本的「年末年始」即是日本的春節假期，也是最長的假期之一，將從12月27日持續至下一年1月4日，最長可達九天。這段時間不僅交通擁擠，住宿和機票費用也會比平時高，許多商店也會休業，可能會大大降低旅行的滿意度。如果計劃在年末或年初出行，建議根據這段時間調整行程。

在本文中，我們已經介紹了為了讓2025年的新年旅行更加成功，必須提前確認的日本公休日。如果在旅行前查看準備清單，也能幫助你做好充分的準備，希望大家能在2025年享受一場更加滿意的日本旅行！

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原文撰寫：Heewon Kim

文章編譯：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu