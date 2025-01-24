北海道掀滑雪熱！新千歲機場隱藏限定版「機長皮卡丘」一定要收藏

因應冬季，北海道進入雪季也吸引不少台灣國人掀起北海道滑雪熱！而北海道的寶可夢商店不僅在位於札幌大丸百貨8樓的Pokémon Center Sapporo，其限定的白色六尾吸引無數粉絲，其實藏在新千歲機場的國內線航廈還有一家隱藏版的Pokémon Store，包含限定商品是可愛又帥氣的「機長皮卡丘」，是札幌店都買不到的獨家款，粉絲一定要收藏！

圖／取自寶可夢中心官網

「寶可夢中心」是許多寶可夢大師的天堂，不僅有遊戲軟體商品、還有卡牌與各式周邊等，且許多分店都有實體1:1寶可夢供打吃美拍。隱藏版的「Pokémon Store New Chitose Airport Shop」位於國內線航廈，從國際線步行即可抵達，無需搭接駁車。粉絲可於搭機前預留時間逛逛，有超多寶可夢IP商品可供選擇。

圖／取自寶可夢中心官網

圖／取自寶可夢中心官網

圖／取自寶可夢中心官網

實際位置就在國內線2樓，營業時間為早上8點至晚上8點，雖然無公休日，但仍需注意可能的臨時營業調整。

圖／取自寶可夢中心官網

Pokémon Store New Chitose Airport Shop

營業時間：Monday - Sunday 8:00 am - 8:00 pm

休息日：無公休日

地址：郵遞區號 066-0012 (北海道千歲市美々987，新千歲機場國內線航廈2樓)

交通方式：從JR新千歲機場站，步行約3分鐘