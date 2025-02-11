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【走讀日本建築大師設計美學】妹島和世ｘ墨田北齋美術館

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知名建築師妹島和世設計的墨田北齋美術館的外觀。　圖：尾鷲陽介／攝影
知名建築師妹島和世設計的墨田北齋美術館的外觀。　圖：尾鷲陽介／攝影

【旅奇傳媒/日本部報導】位在東京相撲聖地「兩國站」的隅田北齋美術館，由知名建築師妹島和世（SANAA 的成員之一）設計。這座擁有未來感外觀的美術館，與浮世繪畫師葛飾北齋（1760-1849）的珍貴作品群形成鮮明對比，展現出別具一格的魅力。

曾獲得建築界最高榮譽普利茲克獎的妹島和世，擅長將建築與地域做連結，打造的「墨田北齋美術館」使用霧面鋁板，巧妙反射出藍天白雲、周遭熙來攘往的人們，匠心獨運，是一座獨創且和諧的設計，讓人驚艷不已。

◉ DATA

　墨田北齋美術館

・地址：東京都墨田區龜澤2丁目7番2號

・交通：都營地下鐵大江戶線「兩國站」A3出口步行5分鐘／JR總武線「兩國站」東口步行9分鐘

・開館時間：9:30～17:30（入館時間為17:00前）

・休館日：星期一，年末年始

・IG：https://www.instagram.com/hokusai_museum/

▲將建築物整體緩緩分隔的縫隙。　圖：尾鷲陽介／攝影
▲將建築物整體緩緩分隔的縫隙。　圖：尾鷲陽介／攝影

▲透過縫隙可窺見館內的情景。　圖：尾鷲陽介／攝影
▲透過縫隙可窺見館內的情景。　圖：尾鷲陽介／攝影

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