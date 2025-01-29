2025日本旅遊必買零食！冬季限定「明治巧克力Meltykiss」 唐吉訶德也有賣

為何冬季來日本必買明治 Meltykiss 巧克力

明治 Meltykiss 巧克力的賣點，除了「如雪般入口即化」的特殊口感，還有每年冬季短暫販售的期間限定特性，不僅喚醒了味蕾的幸福感，還成為了收藏愛好者爭相追捧的季節性甜點。今年更推出了全新限定口味，話題度再度飆升，讓人充滿期待！如果你正在規劃2025年的日本冬季旅行，別忘了將這款人氣巧克力加入你的必買清單，親自體驗它獨特的魅力！

巧克力控無法抗拒！如雪般入口即化

明治 Meltykiss 巧克力這種如雪般瞬間融化的高級入口感，除了採用高品質的可可豆，明治獨家精準掌控巧克力熔點的技術更是致勝關鍵。一般巧克力在28°C左右便會開始融化，而明治則將 Meltykiss 的熔點降至23°C，使其能更快速地在口中化開。此外，為消除表面的粗糙感，這款巧克力還經過精細的微粒化處理，從入口到滑過喉嚨的最後一刻，始終保持高品質的滑順享受。

這項獨特的技術還能讓巧克力更快釋放出原本濃郁且自然的香氣，是一般巧克力難以觸及的境界，即使只是小小一顆，也能感受到多層次的風味。在巧克力融化後，口腔與鼻腔間留有深刻的餘韻，彷彿沉浸在高級甜點帶來的滿足感中。

三種經典口味任你挑

（口味從左到右依順序為牛奶、草莓、抹茶、焦糖）

明治 Meltykiss 巧克力有三種經典口味，分別是「牛奶可可粒（プレミアムショコラ）」、「草莓夾餡可可粒（フルーティー濃いちご）」以及「抹茶夾餡可可粒（初摘み濃抹茶）」。

如果你喜歡基本的巧克力味，不妨試試「牛奶可可粒」，來自多米尼加共和國的可可豆融入濃郁牛奶，讓整個味蕾都浸泡在濃醇的口感之中；若你喜歡甜酸交織的韻味，「草莓夾餡可可粒」會是很好的選擇，它融合了來自厄瓜多的可可豆和微酸甜的草莓，為你帶來拿捏的恰到好處的酸甜平衡；「抹茶夾餡可可粒」同樣使用來自厄瓜多的可可豆，並以日本著名抹茶產地西尾的初摘茶葉為基底，濃郁的抹茶香氣與微苦的可可融合，帶來甘甜與苦澀交織的成熟風味，特別適合抹茶愛好者或喜歡大人味的你。無論如何，你一定可以從中找到適合自己的口味。

2025年全新上市！Meltykiss「焦糖夾餡可可粒」

除了剛才介紹的三款經典口味外，還有許多在日本才能買到的限定款式，包括只在伴手禮店、車站、機場等特定地點販售的店鋪限定款、區域限定款等。這些多樣化的選擇更增添了日本旅遊購物的樂趣。

2025年推出了新口味——濃厚焦糖夾餡可可粒（とろけるコク深キャラメル），將厄瓜多產可可豆的花香與焦糖風味完美結合，比2023年推出的「焦糖夾餡可可粒（とろける余韻のキャラメル）」，使用了兩倍量的焦糖，更能品嚐到深邃濃郁的焦糖風味。

日本絕佳精美伴手禮！還有大容量包裝

除了擁有滿足不同客群需求的口味外，包裝設計也極具吸引力，完美融入了呼應季節氛圍的冬季圖案。每顆巧克力採單獨包裝，不僅方便保存、易於食用，還能自由搭配口味組合成禮物，是送禮與自用皆宜的理想伴手禮選擇。

除了小包裝盒裝版本外，還有方便與家人、朋友、同事共享的大容量袋裝版——「派對綜合包（パーティーアソート袋）」，內含「牛奶」、「草莓」與「抹茶」三種經典口味，適合想一次品嚐不同口味或第一次購買 Meltykiss的人。

購買地點與保存注意事項

作為冬季限定甜點，明治 Meltykiss 在全日本的便利商店、超市、藥妝店均有販售。當然，在旅客經常光顧的「唐吉訶德」，也可以找到它們的身影，打算大量購買退稅商品的話，就順便帶幾包回國吧！（建議事先確認是否為免稅店）

由於明治巧克力 Meltykiss 在23℃時便會開始融化，保存時需格外注意。請務必將其存放於室溫23℃以下的涼爽環境，或盡快放入冰箱或保冷袋中，以保持最佳品質！

▶︎ 「Meltykiss」商品官網（繁體中文）

讓冬季的日本之旅更添風味

聽完我們對這款只有在日本才能找到的冬季限定巧克力明治 Meltykiss 的介紹，是不是已經開始想像放入口中的滋味了呢？憑藉其獨特順滑的口感與「冬季限定」的魅力，無論你是首次品嚐，還是已經是這款巧克力的忠實粉絲， Meltykiss 絕對是每個人日本旅行購物清單上必買的零食之一！

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原文撰寫：Heewon Kim

文章編譯：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu