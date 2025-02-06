【走讀日本建築大師設計美學】安藤忠雄ｘ表參道 OMOTESANDO HILLS

【旅奇傳媒/日本部報導】位於東京原宿的 Omotesando Hills 又稱「表參道之丘」，是安藤忠雄所設計的清水混凝土建築之一。這座建築坐落在已經超過80年的同潤會青山公寓舊址上，安藤忠雄以與歷史悠久的表參道樹蔭道和周圍景觀的和諧為首要考量，地面部分的高度被壓低，以融入街道旁的欅樹行道，並延伸至地下三層，加上保留原有同潤會建築的一部分，讓具有懷舊感的都市記憶也延續傳承；建築內部則圍繞著中庭的螺旋坡道延展，其坡度與表參道的坡道幾乎相同，也自然地連接了街道和建築，並營造出高級商店的氛圍。

Omotesando Hills 雖是表參道的主要購物區，在建築後方的巷弄間，也可以充分享受觀光的閒適，旅人可以發現不少時尚咖啡廳、畫廊以及高級精品店。

◉ DATA

OMOTESANDO HILLS

・地址：東京都澀谷區神宮前4丁目12番10號

・交通：東京地鐵「表參道站」A2出口步行2分鐘／東京地鐵「明治神宮前〈原宿〉站」5出口步行3分鐘／JR山手線「原宿站」表參道口步行7分鐘

・URL：https://www.omotesandohills.com/information/about/

▲OMOTESANDO HILLS 的主入口。 圖：©OMOTESANDO HILLS／提供

▲連接人與人、人與街、街與世界的 OMOTESANDO HILLS 商業區。 圖：©OMOTESANDO HILLS／提供

▲「同潤館」作為再生項目，原同潤會青山公寓的舊建築。 圖：©OMOTESANDO HILLS／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野