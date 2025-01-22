快訊

說好上任24小時內結束烏俄戰爭？川普：普亭拒談判我就制裁俄羅斯

台股龍年封關…早盤漲300點 台積電開1,140元上漲20元

英國「巴別塔學院」：殖民帝國如何看待世界各地的學生？

賀新年！日本唯一時代劇主題園區「東映太秦映畫村」新春活動登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
01/25-03/02古樸的江戶街道掛滿紅色燈籠，武士與江戶市民身著紅金服飾熱情迎接，園區內還設有金色巨蛇的拍照打卡點。　圖：東映太秦映畫村／提供
01/25-03/02古樸的江戶街道掛滿紅色燈籠，武士與江戶市民身著紅金服飾熱情迎接，園區內還設有金色巨蛇的拍照打卡點。　圖：東映太秦映畫村／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】今年春節，若想悠哉體驗日本文化風情、享受親子時光，不妨造訪位於京都嵐山旁的電影主題園區「東映太秦映畫村」。這裡產出了上千部知名影視作品，忠實還原江戶時代的城市樣貌，可以親身走入正宗的時代劇外景地！園區內的「新世紀福音戰士」設施、日本最恐怖鬼屋等娛樂體驗也令人回味無窮。01/25起東映太秦映畫村還推出了春節限定活動，並祭出台灣遊客專屬優惠，原創甜點「新春吉拿棒」免費送！

▍日本唯一，可以身歷其境參觀拍攝片場的主題園區！

▲日本唯一的時代劇主題園區「東映太秦映畫村」。　圖：東映太秦映畫村／提供
▲日本唯一的時代劇主題園區「東映太秦映畫村」。　圖：東映太秦映畫村／提供

京都太秦素有「日本好萊塢」之稱，是日本電影的發祥地。而「東映京都電影製片廠」是日本最大規模、歷史最悠久的時代劇外景地，自1926年創立以來，已製作超過2000部電影、9000集以上的電視劇作品。1975年東映京都電影製片廠將戶外的時代劇拍攝場地開放給民眾參觀，並結合日本文化體驗與自身電影技術，打造出日本唯一的時代劇主題園區「東映太秦映畫村」。眾多知名日本影視作品皆曾在此取景，包括膾炙人口的《假面騎士》系列、在台灣擁有超高人氣的《神劍闖江湖最終章》、《銀魂》真人版電影，以及是枝裕和執導的溫暖日劇《舞伎家的料理人》。

▍新春特別活動登場，更推台灣遊客專屬優惠！

隨著春節到來，東映太秦映畫村特別推出了期間限定的活動「映畫村紅金春節祭」。01/25-03/02期間，古樸的江戶街道掛滿了紅色燈籠，武士與江戶市民身著紅金服飾熱情迎接，園區內還設有金色巨蛇的拍照打卡點，並推出春節限定的創意美食，以熱鬧十足的「紅」與「金」意象，歡迎國內外遊客一同共度新春時光。

▲迎接華人農曆春節，園區推出多項新春活動。 圖：東映太秦映畫村/提供
▲迎接華人農曆春節，園區推出多項新春活動。 圖：東映太秦映畫村/提供

東映太秦映畫村還加碼推出台灣遊客專屬優惠，只要到園區內的餐廳「喜樂」出示台灣護照，即可免費獲得原創甜點「新春吉拿棒」！（※一天限量20名，送完為止）品嚐著喜氣滿滿的甜點，一邊漫步於傳統江戶街道，巧遇日本武士及忍者、或是回味電影動漫的經典場景，無論大人小孩都能在這裡度過美好的春節時光。

▲只要到園區內的餐廳「喜樂」出示台灣護照，即可免費獲得原創甜點「新春吉拿棒」！　圖：東映太秦映畫村／提供
▲只要到園區內的餐廳「喜樂」出示台灣護照，即可免費獲得原創甜點「新春吉拿棒」！　圖：東映太秦映畫村／提供

◉ 東映太秦映畫村

・官方網站｜https://global.toei-eigamura.com/zh/

・地址｜京都市右京区太秦東蜂岡町10

・門票｜成人2,400日圓／國高中生1,400日圓／孩童（3歲以上）1,200日圓，另售含映畫村門票的遊樂設施優惠劵

◆ 新春特別活詳見官網：https://www.toei-eigamura.com/shunsetsu/

【特別活動：大奧初春】

「初午」是祈求五穀豐登的初春祭典，也是江戶城本丸御殿「大奧」的重要活動之一。在初午當日，御年寄會代替御台所參拜城內的稻荷社，隨後於御台所前，由奧女中們展現各種才藝。本活動由活躍於多部日本電影及電視劇的東映專業演員陣容出演，帶給觀眾最豪華、絢爛的現場演出！

・舉辦日期：2025/01/25、01/26、02/01、02/02、02/08、02/09（共6天）

・開演時間：10:30／12:30／14:30開演（每場約20分鐘）

・地點：東映太秦影城／中村座

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都 春節 電影

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

中居正廣涉性侵醜聞重挫富士電視台 7企業抽廣告

日禽流感爆發 恐鬧蛋荒

美妝強權洗牌 韓超車法國 奪下美、日市占第一

日媒民調：逾7成受訪者對川普美國優先主義感不安

相關新聞

賀新年！日本唯一時代劇主題園區「東映太秦映畫村」新春活動登場

【旅奇傳媒/日本部報導】今年春節，若想悠哉體驗日本文化風情、享受親子時光，不妨造訪位於京都嵐山旁的電影主題園區「東映太秦映畫村」。這裡產出了上千部知名影視作品，忠實還原江戶時代的城市樣貌，可以親身走入

2025沖繩自由行飯店攻略，平價到奢華的沖繩旅遊住宿看這篇就對了！

沖繩住宿超多樣！到底怎麼選呢，AsiaYo帶你一次解決沖繩自由行的住宿攻略問題！不論你是親子家庭、自駕旅遊、朋友同樂還是帶著長輩一同度假，絕對都有適合你的選項！輕鬆預訂入住沖繩海景飯店、星級度假村，再順便加碼推薦適合入住沖繩景點周邊給大家參考🌟

箱根5個精選景點報你知！一日遊或兩天一夜都適合喔

如果想真正離開忙碌的東京，那麼可以到訪東京週邊的箱根，讓自己在綠意中放鬆一下。箱根不只有很多溫泉旅館可以泡溫泉放鬆休息，其實還充滿各式自然與藝術的景點，讓小編帶你一起來瞧瞧吧~

2025年最新富士山必去的13個景點，親子、長輩出遊就這樣玩！

這次特別挑選了適合帶著親子或長輩出遊的13個富士山周邊景點，像是大人小孩都愛的馬飼野牧場、可以享受音樂文化體驗的河口湖音樂盒之森美術館等豐富景點，滿足正在苦惱該如何安排富士山行程，讓大家都能玩得開心、放鬆的你！

札幌市內散步3種行程推薦：賞銀杏紅葉、賞夜景與品嚐在地美食之旅

你正在計畫北海道札幌市內的散步路線旅行嗎？JAPANKURU這次規劃的3種札幌市內散步路線，而且還先到JINS在札幌的門市想拿「傳說中」可愛的眼鏡布優惠券，為札幌市內之旅增加更多樂趣。

日本便利商店新推薦之列印好好玩 印貼紙小卡還可以抽御神籤？

日本便利商店是大家到日本玩時的「必遊」加「必買」。不過你想過，在日本超商裡面，除了買東西外，還有多功能列印服務可以玩玩嗎？這次的體驗，徹底打破了我們對便利商店影印機的既有想像。（笑）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。