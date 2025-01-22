賀新年！日本唯一時代劇主題園區「東映太秦映畫村」新春活動登場

【旅奇傳媒/日本部報導】今年春節，若想悠哉體驗日本文化風情、享受親子時光，不妨造訪位於京都嵐山旁的電影主題園區「東映太秦映畫村」。這裡產出了上千部知名影視作品，忠實還原江戶時代的城市樣貌，可以親身走入正宗的時代劇外景地！園區內的「新世紀福音戰士」設施、日本最恐怖鬼屋等娛樂體驗也令人回味無窮。01/25起東映太秦映畫村還推出了春節限定活動，並祭出台灣遊客專屬優惠，原創甜點「新春吉拿棒」免費送！

▍日本唯一，可以身歷其境參觀拍攝片場的主題園區！

▲日本唯一的時代劇主題園區「東映太秦映畫村」。 圖：東映太秦映畫村／提供

京都太秦素有「日本好萊塢」之稱，是日本電影的發祥地。而「東映京都電影製片廠」是日本最大規模、歷史最悠久的時代劇外景地，自1926年創立以來，已製作超過2000部電影、9000集以上的電視劇作品。1975年東映京都電影製片廠將戶外的時代劇拍攝場地開放給民眾參觀，並結合日本文化體驗與自身電影技術，打造出日本唯一的時代劇主題園區「東映太秦映畫村」。眾多知名日本影視作品皆曾在此取景，包括膾炙人口的《假面騎士》系列、在台灣擁有超高人氣的《神劍闖江湖最終章》、《銀魂》真人版電影，以及是枝裕和執導的溫暖日劇《舞伎家的料理人》。

▍新春特別活動登場，更推台灣遊客專屬優惠！

隨著春節到來，東映太秦映畫村特別推出了期間限定的活動「映畫村紅金春節祭」。01/25-03/02期間，古樸的江戶街道掛滿了紅色燈籠，武士與江戶市民身著紅金服飾熱情迎接，園區內還設有金色巨蛇的拍照打卡點，並推出春節限定的創意美食，以熱鬧十足的「紅」與「金」意象，歡迎國內外遊客一同共度新春時光。

▲迎接華人農曆春節，園區推出多項新春活動。 圖：東映太秦映畫村/提供

東映太秦映畫村還加碼推出台灣遊客專屬優惠，只要到園區內的餐廳「喜樂」出示台灣護照，即可免費獲得原創甜點「新春吉拿棒」！（※一天限量20名，送完為止）品嚐著喜氣滿滿的甜點，一邊漫步於傳統江戶街道，巧遇日本武士及忍者、或是回味電影動漫的經典場景，無論大人小孩都能在這裡度過美好的春節時光。

▲只要到園區內的餐廳「喜樂」出示台灣護照，即可免費獲得原創甜點「新春吉拿棒」！ 圖：東映太秦映畫村／提供

◉ 東映太秦映畫村

・官方網站｜https://global.toei-eigamura.com/zh/

・地址｜京都市右京区太秦東蜂岡町10

・門票｜成人2,400日圓／國高中生1,400日圓／孩童（3歲以上）1,200日圓，另售含映畫村門票的遊樂設施優惠劵

◆ 新春特別活詳見官網：https://www.toei-eigamura.com/shunsetsu/

【特別活動：大奧初春】

「初午」是祈求五穀豐登的初春祭典，也是江戶城本丸御殿「大奧」的重要活動之一。在初午當日，御年寄會代替御台所參拜城內的稻荷社，隨後於御台所前，由奧女中們展現各種才藝。本活動由活躍於多部日本電影及電視劇的東映專業演員陣容出演，帶給觀眾最豪華、絢爛的現場演出！

・舉辦日期：2025/01/25、01/26、02/01、02/02、02/08、02/09（共6天）

・開演時間：10:30／12:30／14:30開演（每場約20分鐘）

・地點：東映太秦影城／中村座

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