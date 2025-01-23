日本滑雪、玩雪、享美食！Meiho滑雪場一日遊攻略

日本Meiho滑雪場位於岐阜縣，Meiho滑雪場擁有壯麗的雪景和多樣化的滑雪道、還有受家庭喜愛的雪樂園，是滑雪愛好者和親子旅遊的熱門勝地。Meiho滑雪場最具特色的是全長5公里的連續滑雪道，這裡無論是初學者還是專業滑雪者都有適合的滑雪路線，Meiho滑雪場的餐廳及足浴設施，也是到此一遊時不可錯過的體驗。本篇文章編輯將帶您深入了解Meiho滑雪場的魅力，一起走一趟西日本最大級滑雪場！





日本Meiho滑雪場介紹

Meiho滑雪場具有西日本規模最大的滑行距離，可從山頂開始的5000m長距離滑雪道滑行，一邊欣賞360度北阿爾卑斯山景色的長距離路線，若您是高階玩家，也能挑戰上級滑道顛簸坡道、地形公園，或是在壓雪的雪道上進行滑行。無論初心者或是玩家高手，皆可在這片自由、美麗的銀白世界當中，盡情享受滑雪的樂趣！Meiho滑雪場還提供免費足湯溫泉，讓前來的滑雪愛好者都能藉此療癒身心獲得舒緩。接下來就看編輯一一介紹Meiho滑雪場的特色，趕緊看下去吧～





日本Meiho滑雪場交通

▲日本Meiho滑雪場攻略-滑雪場地理位置 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

日本Meiho滑雪場距離名古屋站110公里，車程約103分鐘；距日本中部國際機場154公里，車程134分鐘。從下呂溫泉出發交通十分便利，並位於高山和白川鄉交織的熱門景點路線上。

▲日本Meiho滑雪場攻略-專用免費區間巴士 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

▲日本Meiho滑雪場攻略-專用免費區間巴士 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

Meiho滑雪場也有專用的免費區間巴士，從本季開始，高山、郡上八幡站皆有班車開始運行，區間巴士為為事前預約制（請於乘車前一天的下午3點前預約）專車只可在滑雪場下車。





日本Meiho滑雪場特色

日本Meiho滑雪場特色#1-最長滑雪道

▲日本Meiho滑雪場攻略-滑雪道 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

日本Meiho滑雪場以滑走距離、山頂標高和標高差三項指標，是奧美濃地區第一，其中最具特色的5,000m的長滑道也是西日本最長的滑雪道路線（是初級滑道不用太高技術就可以體驗喔！），滑雪場內含多樣豐富的13條滑道，從初學者到高階者都有適合的路線。

■滑道數：13條

■雪場升降機數：5座（四人座4座、雙人座1座）

■標高：1,600m ■最長滑距：5,000m ■最大坡度：38度

■滑道難度：初級45% 中級40% 高級15%





▲日本Meiho滑雪場攻略-滑雪道分級 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

不同的滑走距離搭配不同的傾斜度，初級、中級、上級玩家皆有適合的雪道，無論是一邊欣賞北阿爾卑斯山景色的長距離路線，又或是變化滑道，從中等傾斜的斜坡滑向平緩的傾斜斜坡的路線、充滿刺激挑戰的高難度路線等......就等你來遊玩！





日本Meiho滑雪場特色#2-兒童滑雪場

▲日本Meiho滑雪場攻略-兒童滑雪場 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

若你是親子家庭，覺得滑雪過於刺激、疲勞，那Ｍeiho的兒童滑雪場可能會適合你，帶孩子來這裡放電玩雪絕對也是非常值得的一趟旅程！Ｍeiho有西日本最大規模的兒童滑雪場，可免費租借雪橇、雪胎、滑雪車～滑雪場內設有雪地電梯，移動也非常方便呦！





日本Meiho滑雪場特色#3-地形公園

▲日本Meiho滑雪場攻略-地形公園 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

熟練了基本的滑雪技巧，想要更上一層樓，玩點刺激的路線，也可到Ｍeiho滑雪場的地形公園，從山頂開始的滑行路線可以自由選擇，玩出更不一樣的滑雪體驗。





日本Meiho滑雪場特色4-裝備租借

▲日本Meiho滑雪場攻略-裝備租借 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

從初階到進階玩家，Ｍeiho滑雪場都提供廣泛的租借選擇，滿足各種滑雪的需求，通過事前申請系統可順利辦理租借，租借的滑雪服裝、裝備，在使用過後也會徹底消毒。





日本Meiho滑雪場特色#5-滑雪學校

▲日本Meiho滑雪場攻略-滑雪學校 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

想讓滑雪不只是單純的體驗，而是想要進一步變成自身的技能或培養出更多興趣嗎？Meiho滑雪場還有設立滑雪學校，可依照自身水平選擇適合的課程。





日本Meiho滑雪場特色#6-美味餐廳

▲日本Meiho滑雪場攻略-餐廳 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

來Meiho滑雪場除了滑雪之外，不可錯過的還有要來享用他們的餐廳美食，人人推薦受好評的餐廳，販售份量十足的丼飯和咖哩、現點現烤100%牛肉漢堡、熱騰騰的炸雞天婦羅等等，能在雪場的餐廳裡頭吃到如此的美食，實在是覺得很幸福啊～～





日本Meiho滑雪場特色#7-免費足浴

▲日本Meiho滑雪場攻略-足浴 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

Meiho滑雪場有提供免費足湯溫泉，讓前來的滑雪愛好者都能在滑雪過後泡泡足浴、進行腿部放鬆，好好療癒自己的身心靈，除了足湯溫泉外，周邊車程5分鐘可抵達戶外溫泉-明寶溫泉，滑雪場與溫泉館設有免費接駁車(入浴費用需自理)。





日本Meiho滑雪場一日遊行程

▲日本Meiho滑雪場攻略-趣吧一日遊行程 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

看完了Meiho滑雪場的攻略，想來這裡一探究竟、感受滑雪的魅力了嗎？





更多日本旅遊攻略

日本自由行攻略｜東京近郊景點Top8推薦





想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」