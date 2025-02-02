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【走讀日本建築大師設計美學】丹下健三ｘ東京主教座堂關口教會

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被譽為「世界的丹下」的丹下健三所設計的代表作，東京主教座堂關口教會的外觀。　圖：©St. Mary's Cathedral, Tokyo／提供
被譽為「世界的丹下」的丹下健三所設計的代表作，東京主教座堂關口教會的外觀。　圖：©St. Mary's Cathedral, Tokyo／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】赴日旅遊漫步東京街頭，別只顧著欣賞櫥窗逛店血拚，偶爾也該抬起頭，仰望欣賞座落在這迷人城市中、頗富設計感的大樓或地標。東京可說是日本現代建築的世界級櫥窗，首先推薦東京主教座堂關口教會。這裡可是20世紀日本建築界的重要人物之一、也是被譽為「世界的丹下」的丹下健三所設計的代表作品。這位深獲國際關注的日本建築大師所設計的廣島和平記念館（1955），以及東京奧運代代木競技場（1964）等，都得到非常高的評價。

而這座大教堂於1964年建成，其設計融合傳統的日本風格與現代主義，備受讚譽。即使經過超過60年的時間，其精緻的鋼筋混凝土外觀依然令人驚嘆，由此可見，當時丹下健三即深具前瞻性，以創新的建築技術去營造與設計這座大教堂。

從地面觀察，或許難以辨認這是一座教堂，但從空中俯瞰，建築呈現出十字架的形狀，壯觀又吸睛，教堂內還設有日本最大規模的管風琴，並且在非彌撒時間內（09:00-17:00），可供遊客免費參觀。

◉ DATA

　東京主教座堂關口教會

・地址：東京都文京區關口3-16-15

・交通：從「江戶川橋站」（1a出口）步行15分鐘

・開堂時間：9:00~17:00（彌撒期間不允許參觀：星期天8:00~9:00/ 10:00~14:00）

・URL: https://catholic-sekiguchi.jp/

▲從空中俯瞰建築時，會顯現出十字架的輪廓。　圖：©St. Mary's Cathedral, Tokyo／提供
▲從空中俯瞰建築時，會顯現出十字架的輪廓。　圖：©St. Mary's Cathedral, Tokyo／提供

▲東京主教座堂關口教會擁有莊嚴氛圍的教堂內部。　圖：©St. Mary's Cathedral, Tokyo／提供
▲東京主教座堂關口教會擁有莊嚴氛圍的教堂內部。　圖：©St. Mary's Cathedral, Tokyo／提供

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