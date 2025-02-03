探訪本州最北青森秘境 下北、津輕半島搭渡輪輕鬆周遊

【旅奇傳媒/日本部報導】想要前往日本青森縣，可利用長榮航空執飛的台北－青森航線，1周共有3班來回，於每周二、四、六運行，大幅度節省拉車時間，能夠進行更深度的青森之旅。位於本州最北端的下北半島與富含歷史文化景點的津輕半島，各有不同魅力，可利用陸奧灣渡輪連結，增加行程中移動的趣味性。推薦從青森市內出發，行經下北半島，搭上渡輪前往津輕半島，最後再移動回青森市的周遊行程安排最為順暢。

覆蓋弘前城護城河的白雪打上粉色燈光，有如冬夜的櫻饗宴。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

◉「下北半島」景點推薦

大間崎

大間崎位於下北半島，為本州最北端之地，當地捕獲的黑鮪魚也以「大間鮪魚」的品牌聞名，經常在競標時創下高價。經驗老道的漁師們只在一條釣線上掛起魚餌鉤的「一本釣」釣法展現高超技術，也是一大特色。來到此地除品嘗美味的黑鮪魚外，鎮內的黑鮪魚一本釣雕像與日本最北端紀念碑，都是遊客到此必拍的紀念照，亦可購買「本州最北端大間崎抵達證書」，作為旅遊的紀念品。

▲「大間鮪魚」為美味的品質保證。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

佛浦

佛浦是一段約2公里長的白色奇岩巨石海岸，沿著碧藍的海水蜿蜒而成，被指定為青森縣的天然紀念物及日本國家名勝與天然紀念物，為下北半島知名的觀光景點。據說這些巨石是由2000萬年前海底火山噴發的凝灰岩構成，經過長年累月的海浪侵蝕，形成了獨特的地貌景觀。每一塊岩石不僅形狀各異，還擁有專屬的佛名，因此得名為「佛浦」。除了展望台外，更推薦搭乘遊覽船探索壯觀的自然景觀。

▲佛浦海岸的岩石各有其特別的佛名，十分有趣。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

◉「津輕半島」景點推薦

高山稻荷神社

青森的高山稻荷神社創建於鎌倉與室町時代之間，主要祈禱五穀豐收、海上平安及生意興隆，為當地重要的信仰中心。這裡以壯觀的朱紅色鳥居格外聞名，雖不及京都伏見稻荷大社般廣為人知，但其連綿不絕的2公尺高鳥居同樣令人驚嘆，與境內無數的狐狸石像一起讓人彷彿置身神秘異境。四季截然不同的景色散發獨特魅力，吸引無數遊客前來拍照留念。

▲高山稻荷神社的千鳥居與夾雜其中盛開的櫻花風景極為美麗。 圖：向日遊顧問有限公司／提

津輕鐵道

津輕鐵道在不同季節提供各種特別觀光列車，夏天為風鈴列車，秋天為鈴蟲列車，而最廣為人知的則是冬季的暖爐列車，可說是冬日最優美的風物詩。暖爐列車於每年12月～3月期間登場，列車往返於津輕五所川原站與津輕中里站間，燒著煤炭的暖爐上烤著青森特產的魷魚，與車窗外的奧津輕雪原形成強烈對比。單趟約45分鐘車程，濃厚的在地體驗深受國內外旅客喜愛。

▲乘風破雪的津輕鐵道暖爐列車為青森冬季魅力亮點。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

津輕藩睡魔村

津輕藩睡魔村是能夠完整感受津輕‧弘前魅力的複合式觀光設施，即使不在夏季祭典期間造訪，也能來此欣賞高達10公尺、震撼無比的巨型睡魔燈籠，感受「弘前睡魔祭」的盛況。此外館內還有津輕三味線現場演出，並且提供多種金魚睡魔等傳統民俗工藝體驗。從這裡徒步5分鐘還可抵達弘前公園，春天時粉嫩櫻花鋪滿護城河是最美的風景，冬季時白雪覆蓋又是另一番況味。

▲津輕藩睡魔村是以弘前睡魔祭為主的體驗型觀光設施。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

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