箱根5個精選景點報你知！一日遊或兩天一夜都適合喔

如果想真正離開忙碌的東京，那麼可以到訪東京週邊的箱根，讓自己在綠意中放鬆一下。箱根不只有很多溫泉旅館可以泡溫泉放鬆休息，其實還充滿各式自然與藝術的景點，讓小編帶你一起來瞧瞧吧~

箱根的觀光景點很多，花一天都玩不完，以下是一些小編推薦的5個景點：

1. 箱根神社

來箱根神社前請先做一些體力的準備，因為要走到神社前需要走上一條頗長的樓梯。

箱根山一帶有著山岳信仰，傳說在757年建立了這所箱根神社供奉箱根大神，以祈求開運、消災祈福、心願成就及交通安全等方面為人熟知。自古以來源頼朝、德川家康等許多日本武將也信奉，每年都有眾多信徒前來參拜。

而旁邊就是九頭龍神社，雖然名字看起來很有氣勢，其實這個神社以祈求姻緣方面聞名，所以排隊參拜的人也以女生為主。

神社前的洗手池有九個龍頭，十分特別。據說「龍神水」有淨化心身之不淨並可帶來好運。你可以在境內購買瓶子，把龍神水攜帶回家洗手、漱口之用。

箱根神社

地址：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根80-1

官方網站

2. 平和鳥居(平和の鳥居)

來到箱根神社絕不可錯過湖中的大鳥居！

這個鳥居在箱根神社前的道路對面，在1952年為了為紀念舊金山和平條約的締結而建造，鳥居的匾額上刻有前首相吉田茂所書寫的「平和」二字。

這是箱根最人氣的拍照景點，如果想要站在鳥居中央拍照可能要排隊半小時以上呢！不過鮮豔的紅色鳥居與風光明媚的蘆之湖結合起來真的很美，絕對值得拍一張記念照！

只是睛朗天氣反而有逆光的效果，拍攝前要做好設定準備，不然會拍出來臉都黑黑的看不清。

平和鳥居

地址：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根80-1

3. 搭乘箱根空中纜車(箱根ロープウェイ)

空中纜車總共有4站 – 桃源台站、姥子站、大涌谷站、早雲山站，每個站之間約15分鐘車程，可以中途下車。假設購買從桃源台站到早雲山站的車票，你可以到大涌谷下車，觀光完再搭纜車到早雲山站，所以記得好好保管車票！

纜車從早雲山站會沿著山坡快速攀升，一路上升至海拔1,044公尺的大涌谷站，可以從高空俯瞰山谷的壯觀景色，據說天氣好的日子還可以看到富士山！

箱根空中纜車

桃源台站地址：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根164

早雲山站地址：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-328

4. 大涌谷

大涌谷是個火山谷，所以這裡不只瀰漫著硫黃的氣味，也會看到山嶺間不斷冒煙，因此又有”地獄谷”之名。由於近年活躍起來有爆發的危險，所以自2016年起禁止利用登山路徑上山，只能在纜車站周邊的範圍欣賞。

建議大家安排行程時，不要太晚才去大涌谷！因為空中纜車到下午5點便停駛，上山的道路也在下午4點便會封鎖，所以最好早上~中午就要前往。不要像小編曾經在下午4點好不容易排隊用纜車上山，然後馬上要排隊回程，留下遺憾的回憶。

這裡除了能看到大自然壯觀的風景，也有商店、小吃亭與餐廳。這裡幾乎每個觀光客都會嚐試名物黑雞蛋，在「大涌谷くろたまご館」(大涌谷黑蛋館)就可以買到。

500日幣5個的黑雞蛋其實是因為山谷的硫磺含量多而導致雞蛋殼變黑，還有著“吃一個黑雞蛋可延命7年”的長壽傳說，這就信不信由你了！黑雞蛋的味道跟一般水煮蛋一樣，不過邊吃著雞蛋邊欣賞宏偉的景色也是別有一番風味。

大涌谷

地址：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1251-1

5. 箱根湯本商店街 (箱根湯本駅前商店街)

箱根湯本車站作為小田急浪漫特快的終點站，就像箱根的玄關口一樣，迎送來到箱根的旅客。而位於車站外的「箱根湯本商店街」，也算是箱根最熱鬧繁華的地方。

馬路兩旁的街道排列著許多餐廳及伴手禮店，從經典的溫泉饅頭、精緻的和菓子，到傳統工藝品寄木細工和可愛的雜貨，選擇豐富多樣。無論想找餐廳吃午餐/晚餐，或是來點小吃邊走邊吃，還是購買甜點回家享用都可以，來這裡逛一圈保證吃飽又滿載而歸！

箱根湯本商店街

地址：神奈川県足柄下郡箱根町湯本

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