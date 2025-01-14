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【日本絕景車站巡禮】長野縣千曲市的姨捨站，擁有日本三大車窗美景之一！

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長野縣千曲市的「姨捨車站」精巧可愛。　圖：JR東日本／提供
長野縣千曲市的「姨捨車站」精巧可愛。　圖：JR東日本／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】坐落於長野縣千曲市的「姨捨車站」精巧可愛，車窗夜景頗有名。據說地名「姨捨」是源自於把老人家丟在山裡的民間故事而來。

篠之井線上的姨捨站，不只特別的地名令人印象深刻，其壯麗景觀更被稱為「日本三大車窗景觀」之一。這座木造的無人車站坐落在海拔500多公尺的山腰上，因此軌道採用了日本罕見的「之字形折返路線」，讓列車來回折返運行以減緩陡坡。也因為絕佳的地理位置，旅客走上月台便可將姨捨2000塊大大小小的梯田、寬廣的善光寺平原盡收眼底。

此外，夜晚的姨捨入選了日本百大夜景、日本三大賞月名所之一，在姨捨站2號線月台上設有展望台以及面向善光寺平原的長椅，是觀賞夜景的理想地點。從長野站或是松本站出發約40分鐘即可抵達姨捨站，無論春季的綠意盎然還是冬季的白雪皚皚，白天的壯闊平原亦或夜晚的浪漫月色，下車走走絕對不會後悔。

【交通方式】

東京車站搭乘北陸新幹線最快約77分鐘抵達長野站，再從長野車站搭乘篠之井線約40分鐘即可抵達姨捨站。

▲夜晚的姨捨車站入選了日本百大夜景、日本三大賞月名所之一，在姨捨站2號線月台上設有展望台以及面向善光寺平原的長椅，是觀賞夜景的理想地點。　圖：JR東日本／提供
▲夜晚的姨捨車站入選了日本百大夜景、日本三大賞月名所之一，在姨捨站2號線月台上設有展望台以及面向善光寺平原的長椅，是觀賞夜景的理想地點。　圖：JR東日本／提供

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