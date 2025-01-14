日本便利商店新推薦之列印好好玩 印貼紙小卡還可以抽御神籤？

日本便利商店是大家到日本玩時的「必遊」加「必買」。不過你想過，在日本超商裡面，除了買東西外，還有多功能列印服務可以玩玩嗎？我們這次的體驗，徹底打破了我們對便利商店影印機的既有想像。（笑）

日本超商的影印機：外表嚴肅內心卻很豐富

無論到日本出差還是旅遊，大家勢必都要會便利商店晃晃，買一些有趣的飲料、食物或商品等，而有時候若臨時需要影印、掃描或列印一些文件時，也會使用便利商店的多功能列印服務。不過其實有的便利商店的多功能列印服務，像是全家或Lawson，除了一般基本的功能之外，還藏著不少有趣且特別的列印功能，近年來越來越受到外國遊客歡迎，像是是在日本ACG盛事Comiket舉辦時，就有不少外國遊客會利用製作一些小物。

你也許可以想像它能簡單列印出你編輯好的檔案，和為你客製化一些像是明信片和月曆等小物。不過其實它還有更多奇妙的功能，包括印製自製報紙、特色御神籤、浮世繪，甚至是一些人氣IP或動漫作品的小卡或貼紙！其操作簡單易懂，還有支持多種外語，所以才越來越紅。這次我們就具體來看看，上面說的這些列印服務，具體印出來是什麼樣子吧。

奇妙功能① 生日（紀念日）當日報紙

(上圖中間)

這項列印服務，以自1912年8月1日起至今發行的報紙內容為基礎，提供日本六家報紙（讀賣新聞、每日新聞、朝日新聞、日本經濟新聞、The Japan Times、沖繩Times）的版面來印製指定日期的特製報紙——你可以知道原來在自己或是親友出生的那天，世界上發生了什麼事情。

有趣的是，這服務不僅能印製出生日特色報紙，還可以選擇一些精緻或復古的包裝，作為送給自己或親友的特別紀念品。而且也蠻適合用在如友誼紀念日、交往紀念日、結婚紀念日等特別日子的紀念喔。

奇妙功能② 特色御神籤

(上圖右邊)

來到日本，到寺院或神社參拜是熱門行程，而參拜時順便抽個御神籤（おみくじ）看看運勢，想必也是不少朋友樂在其中的To Do之一。在線上抽籤問卜也十分流行的現代，想知道運勢的你可曾想過，在便利商店的多功能列印服務上也能抽個御神籤呢？（笑）特別是當你行程過於忙碌，無法抽空到神社寺院裡參拜時。

這多功能列印服務中的抽運勢籤功能，有以日本人氣攝影帳號「我是北長尾山雀（ぼく、シマエナガ。）」的照片素材來印製的特別御神籤，以及其他可愛的小卡小物等。系統會隨機選擇照片搭配占卜印製成小卡，大概有30種不同的樣式，收集起來也蠻有趣的。

而日文稱為「シマエナガ（SHIMAENAGA）」的小鳥，毛茸茸的白如雪球，有著「雪之妖精」之稱，具北海道環境省介紹表示，是居住在北海道的亞種。雖然日文漢字寫做「島柄長」，不過中文似乎只有廣譯為「北長尾山雀（エナガ）」。因為實在是太可愛了，其攝影照片、玩偶等近年來非常受歡迎。

奇妙功能③ 浮世繪著色畫

(上圖左邊)

前幾年開始又開始流行的療癒著色畫，想必現在還是有不少朋友樂此不疲。在這次介紹的多功能列印服務中，可以印製非常日本古典特色的浮世繪著色畫（Famima Print）喔！不管大人小孩都可以透過著色，來認識日本浮世繪的魅力。

當然，不僅有著色畫，這項服務也可以印製包括多種浮世繪明信片、小卡，甚至是有點搞笑的日文浮世繪貼圖等，可製成貼紙來使用特別有趣！

需要注意的事，印製浮世繪系列的服務，主要在全家才有。

奇妙功能④ 給動漫或可愛角色迷們的特別服務

有的日本全家、Lawson的多功能列印服務中，還有針對喜歡日本動漫作品或是日本插畫角色的朋友們提供人氣作品的週邊小物列印。旗下囊括的IP，包括以人氣動漫《一拳超人》（©ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部，Lawson Print）為首的人氣動畫作品，還有可愛的三麗鷗系列角色派對裝飾系列及小立牌等（Conprin こんぷりん）等。有興趣不妨去看看有沒有你喜歡的作品，來收集一下吧。

逛日本便利商店新樂趣？

這次跟大家分享了這大多在全家或Lawson能找到的有趣列印服務，時不時有種大開眼界的FU？（笑）雖然說各家超商的列印服務所用的內容不一定都一樣，那或許正是到便利商店時逛逛的新樂趣哈哈哈。

有興趣的話，之後到日本玩的時候可以留意看看囉。

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