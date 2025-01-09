日本關西機場遭不明男子闖入！跑道關閉1小時 影響多個航班

日本關西國際機場9日上午遭一名不明男子闖入跑道，導致機場所有跑道關閉近1小時，男子已被捕，目前所有跑道皆已重啟。

NHK報導，警方指出，該名日本籍男子據信20多歲，已遭逮捕訊問。而受此影響，部份起降航班受到延誤，共6航班改降至附近其他機場。

MBS NEWS報導，警方9日上午9時接獲關西機場維修公司通報，稱有人闖入管制區，疑似闖進第一航廈的A跑道。

關西機場A跑道與B跑道自上午9時起全面關閉1個小時，直到上午10時10分才重新開放，影響多個航班運行。

報導指出，全日空有4個原定從關西機場起飛的航班誤點，另有一架原定降落於關西機場的客機臨時改降於伊丹機場。