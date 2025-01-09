快訊

中職／李多慧與李雅英夢幻合影邀「親親」 網：準備同隊了？

獨／直擊北捷新閘門長這樣！何時開放多元支付「嗶」進站 官方回應了

日JR千葉站旁拆除工程天花板倒塌 3人活埋1無生命跡象

日本關西機場遭不明男子闖入！跑道關閉1小時 影響多個航班

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本關西國際機場9日上午遭一名不明男子闖入跑道。取自NHK
日本關西國際機場9日上午遭一名不明男子闖入跑道。取自NHK

日本關西國際機場9日上午遭一名不明男子闖入跑道，導致機場所有跑道關閉近1小時，男子已被捕，目前所有跑道皆已重啟。

NHK報導，警方指出，該名日本籍男子據信20多歲，已遭逮捕訊問。而受此影響，部份起降航班受到延誤，共6航班改降至附近其他機場。

MBS NEWS報導，警方9日上午9時接獲關西機場維修公司通報，稱有人闖入管制區，疑似闖進第一航廈的A跑道。

關西機場A跑道與B跑道自上午9時起全面關閉1個小時，直到上午10時10分才重新開放，影響多個航班運行。

報導指出，全日空有4個原定從關西機場起飛的航班誤點，另有一架原定降落於關西機場的客機臨時改降於伊丹機場。

延伸閱讀

日本人不出國？ 他分析原因：是台灣振興國旅唯一解方

日本玩回來一堆人高燒！醫曝不是新冠 籲快打這款免費疫苗

桃機第一航廈凌晨火警 火勢迅速撲滅未對營運造成影響

更強冷氣團挾水氣南侵 北台灣今晚轉濕冷 日本恐暴風雪

相關新聞

影╱日JR千葉站旁拆除工程天花板倒塌 3人活埋1無生命跡象

日本千葉縣千葉市中央區的JR千葉車站附近一棟建築物，9日在進行拆除工程時，2樓的天花板突然坍塌，導致3名工人受困，其中1...

金融時報：馬斯克策畫大選前拉下英國首相 傳屬意極右政黨接班

金融時報報導，多位知情人士透露，世界首富兼美國候任總統川普的心腹馬斯克，私下與盟友討論如何在下屆英國大選前將現任首相施凱...

日本關西機場遭不明男子闖入！跑道關閉1小時 影響多個航班

日本關西國際機場9日上午遭一名不明男子闖入跑道，導致機場所有跑道關閉近1小時，男子已被捕，目前所有跑道皆已重啟。

缺乏天然氣的凜冬？烏克蘭終止俄國天然氣過境

新年初始，圍繞烏克蘭與俄羅斯之間的衝突仍未平息，這次又延燒到能源合作方面——兩國之間的天然氣過境協議，在2025年1月1日到期停止。這份協議的起源，是自1991年蘇聯解體以來，俄羅斯天然氣有很大部分透過烏克蘭管道輸送至歐洲國家，俄國賺取龐大收益，烏克蘭得到過境費用，歐洲國家也能使用大量穩定的天然氣。

影╱日航客機降落東京羽田機場爆胎 60名乘客均安

NHK報導，當地時間9日上午9時半左右，日本航空（JAL）一架從石川縣小松機場出發的客機，在東京羽田機場跑道滑行時爆胎，...

韓高規格維安 傳尹錫悅「過得挺好」與6狗5貓安然度日

南韓總統尹錫悅正面臨彈劾案和內亂罪調查，高級公職人員犯罪調查處（公調處）預計於近期進行第二次逮捕，針對外傳尹錫悅為躲避拘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。