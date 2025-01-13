日本百選溫泉新賞 季節限定活動輪番上場

【文・林宥銣】

日本擁有豐富的溫泉文化，從歷史悠久的古老湯泉到新興旅遊熱點，各地都展現了獨特魅力。「熊本菊池溫泉」，以美人湯聞名，結合自然美景與昭和風情；而山口縣的「長門湯本溫泉」則以地方創生重整後的全新風貌吸客，成為文青旅者的夢幻之地。

菊池溫泉－美人湯與歷史風情的結合

熊本縣的菊池溫泉，鄰近台積電設廠地菊陽町，近期因而成為旅遊新焦點。雖僅有70年開發歷史，但已於2012年入選日本百選溫泉，因水質細滑被稱為「美人湯」。溫泉旅館多位於菊池公園山腳下，該公園擁有約3,000株櫻花，是當地賞櫻名所。每年3月下旬至4月上旬，櫻花盛開之際，舉辦夜櫻點燈活動，為遊客增添浪漫氛圍。

迎接70週年的2025年菊池市櫻花馬拉松將於3/16（日）舉行，邀請跑者在櫻花瓣雨中奔跑。菊池市亦保留了與「菊池一族」相關的歷史建物，讓旅人感受平安時代至昭和時期的文化氛圍。

擁有600年歷史的長門湯本溫泉，於2017年啟動地方創生計畫，重塑音信川河岸，並引進多家特色店鋪，讓每個角落都成為拍照的好風景。溫泉街設有跳石、足湯等設施，讓遊客在音信川畔悠閒散步，欣賞自然之美。

推薦造訪「cafe&pottery音」藝廊咖啡店，品嚐使用當地特色「萩燒」器皿裝盤的手工蛋糕；夜晚則可到365+1Beer或由昭和時期古宅改建的酒吧THE BAR NAGATO，享受悠閒時光。

冬季的「音信川詩歌光影」點燈活動將於1/31至3/9舉行，是當地代表性節慶，靈感源自童謠詩人金子美鈴的詩作，透過光影表現與手作燈飾營造出夢幻空間。長門湯本溫泉，以獨特的文化氛圍與現代創意，成為旅人不可錯過的旅遊勝地。

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