體驗Bravo！ MSC地中海郵輪榮耀號 調整載客量 營造更舒適的旅程空間

【文・廖苡安】

今年以基隆為母港的最大郵輪～MSC地中海郵輪「MSC榮耀號」（MSC Bellissima）在台灣銷售持續增長。2025年從基隆啟航的日韓郵輪假期，春季賞櫻航次3/12～24已經銷售近8成，夏季航次6/8～7/6前往沖繩、石垣島、福岡、宮崎、鹿兒島、熊本、佐世保、濟州等地的日、韓4～6日遊程也熱賣中。

17.2萬噸的大空間，讓MSC榮耀號容納更多樣的服務設施，從房間露台海景到「船中船」地中海遊艇會（MSC Yacht Club）豪華設施，從動感表演到調酒美食，瞄準女性閨密享受短途假期，以及親子家庭與3代同堂的旅客。MSC榮耀號今年的目標是期待讓遊客因驚喜大喊Bravo。

【左圖】來與MSC吉祥物打個招呼吧。【上右圖】餐廳的員工充滿熱情。【下右圖】免費餐廳點想幾客都行。

為讓更多業者熟悉MSC榮耀號最新近況，趁榮耀號返回基隆，2024年12/2多位台灣國際郵輪協會與旅遊業者登船體驗，探訪榮耀號地中海遊艇會、長達80公尺LED天幕的榮耀大道，甚至還有不同時段調整活動的多功能球場、保齡球、F1模擬賽車等，簡單走訪就覺得大到逛不完。尤其大廳的施華洛世奇水晶旋轉樓梯，更成為旅客必拍的打卡點。

貼心調整載客總量 享受更悠哉

MSC榮耀號共有2,217間高品質艙房，可容納最多5,686人。但銷售業者也考量到船身空間有限，過多旅客會降低體驗，彼此已有默契，適度調整銷售人數，讓旅遊體驗升級，給予乘客有更好的空間比與遊憩體驗，十分貼心。

船上餐食選擇豐富，包括燈塔餐廳、櫻桃餐廳、海王餐廳3間主餐廳，還可選擇市集Buffe自己挑選喜歡的美食，通通免費，而且餐點不限量，想吃幾客都行。船上的工作人員的熱情及笑容極具感染力，也為遊程創造更多好心情。

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