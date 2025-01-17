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2025沖繩自由行飯店攻略，平價到奢華的沖繩旅遊住宿看這篇就對了！

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沖繩住宿超多樣！到底怎麼選呢，AsiaYo帶你一次解決沖繩自由行的住宿攻略問題！不論你是親子家庭、自駕旅遊、朋友同樂還是帶著長輩一同度假，絕對都有適合你的選項！輕鬆預訂入住沖繩海景飯店、星級度假村，再順便加碼推薦適合入住沖繩景點周邊給大家參考🌟


🏖️日本沖繩住宿選擇攻略

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🏖️沖繩景點周邊住宿選擇

🌇國際通（那霸市區）：交通方便、購物商圈、美食聚集、景點豐富

🏝北谷町美國村：美式風格、潮流聚集地、夜生活豐富、自駕友善

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🐋沖繩星級飯店推薦

沖繩最美的海肯定希望在房間內也看的見吧！超多海景渡假村飯店任君挑選，奢華體驗和親切的服務絕對能滿足你對海島度假的所有美好幻想✨

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🐋沖繩包棟民宿推薦

包棟民宿最棒的就是可以一群人一起享受專屬自己的超大空間，尤其是朋友歡聚，在客廳區喝啤酒聊天真的超chill，親子出遊也是很方便各個家庭同樂喔🍦

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🐋沖繩酒店式公寓推薦

酒店式公寓相比一般飯店還要大、寬敞許多！非常推薦家庭旅遊、親子出遊時入住，通常都會有廚房設備，就算有嬰兒也可以自己準備餐點，朋友一起入住也可以來一場美食轟趴喔😚

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🐋沖繩青年旅館推薦

高CP值的青年旅館超適合來一趟說走就走的旅行，可以把預算省到其他的購物或是景點上，也很適合常常旅行享多交交朋友的旅客入住喔🐬

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今天的分享就到這邊啦~正在規劃沖繩旅遊的你，歡迎參考更多沖繩自由行攻略，喜歡海島之旅但實在是沒時間做日本旅遊攻略的話，也很推薦直接選擇海島跟團喔！像是沖繩跟團、富國島團體旅遊都超級豐富，快讓AsiaYo帶你到海邊度假吧！

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【2025日本沖繩跟團路線攻略】TOP3沖繩旅行團路線推薦，親子出遊必看！

2025日本沖繩自由行住宿攻略｜精選Top 5沖繩飯店推薦，那霸國際通/美麗海水族館周邊的特色酒店一次看，親子友善/機場飯店交通超方便！

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