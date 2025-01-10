福井敦賀兩日遊散步景點推薦 騎自行車很Chill的日本深度旅

隨著2024北陸新幹線福井敦賀段的開通，從東京可搭乘新幹線直達福井，交通變得更方便了。再加上還可以順道到金澤和京都走走，讓福井成了不少喜歡探訪日本的朋友的旅遊新選擇。作為北陸新幹線終點的敦賀，當然也是值得探訪城市。最近我們走了敦賀一趟，發現了許多好玩好吃好看好買的種種，和它蠻Chill的氛圍，這就來和你分享。

敦賀：海港小城有點Chill

位於福井縣中部的敦賀，是一個臨日本海的海港城鎮，自古以來就是一個水陸交通要衝，連接著西日本和北陸地方，因此境內那在飛鳥時代（西元592～710年）作為越前國一宮（※）的氣比神宮，更被奉為「北陸道總鎮守」，可見其重要地位。而後，隨著海路的開發，敦賀港成為日本海沿岸的重要港口，是日本通往韓國、中國東北及歐洲的海路樞紐，同時也是日本海沿海地區首座建立鐵路的城市。

※ 一宮：也稱為「一之宮」，一般是指某地區中地位最高的神社，而「越前國一宮」即為日本古代北陸地方越前國中地位最高的神社。

現在的敦賀，依然是日本重要的海港之一，不僅有日本國內和通往國際海陸貨運進進出出，也有不少大型遊輪會停靠。而在海港一帶，能見到一些敦賀港相關的特色建築與展館，能遇見一些歷史課本上不會閱讀到的特別故事。擁有三面環山的海灣，敦賀擁有頗為獨特的海岸風景，其中包括了美麗的海水浴場及海岸松原，當然也少不了海鮮美食。

或許也是因為它特殊的地理位置和自然環境，造就它頗有特色的歷史和氛圍，彷彿有著自己獨自的節奏——那是不同於大城市的小城氛圍，說它蠻Chill的也不為過，很適合喜歡慢步調旅行的朋友。再加上敦賀市内的觀光區比較集中，市内還有便利的公共自行車系統，對於旅人來說可是再方便不過的了。

下面整理我們前一陣子兩天一夜走訪的景點給大家參考，可簡單分成三大散策提案囉。

散步提案① 氣比神宮與神樂商店街

說到敦賀，就不能不說到氣比神宮，畢竟作為北陸道地區的總鎮守，擁有逾一千三百多年的歷史。氣比神宮前的神樂商店街中，也有許多值得探訪的老舖和咖啡甜點店。

▎氣比神宮：北陸道總鎮守 俳聖松尾芭蕉也來過

據說最早建於飛鳥時代大寶二年（西元702年）的氣比神宮，是古越前國的一宮（※1），且自古就作為北陸道地區的總鎮守為人們所信仰著，保佑著自古就是交通要道的敦賀平安昌隆。如今神宮內供奉著7尊神祇，被當地市民親切地稱為「けいさん（Keisan）」，且在明治時期被提升為官幣大社（※2）。

※1 一宮：也稱為「一之宮」，一般是指某地區中地位最高的神社，而「越前國一宮」即為日本古代北陸地方越前國中地位最高的神社。

※2 官幣大社：日本古代神社制度中的一種神社等級，古代主要拿國家朝廷出資提供供品來舉行祭典。

氣比神社最經典的「地標」，當屬那座高約11公尺的朱紅木製大鳥居，是日本國家重要文化財，且與奈良的春日大社與廣島的嚴島神社的鳥居並列為「日本三大木製鳥居」。神宮境內十分寬廣，儘管宮舍曾在江戶時代（西元1603〜1868年）和近代因戰爭而嚴重燒毀，後來還是在當人的支持下重建起來。而那大鳥居，則是唯一在1945年的敦賀空襲中倖免於戰火的。

除此之外，神宮境內還能見到日本俳句詩人——松尾芭蕉的雕像和詩碑——刻著他描寫月下氣比神社的俳句。而神宮內有自建造時就湧現至今的地下水，被稱為「長命水」，近年來作為「能量景點」可是非常有人氣的呢。

值得一提的是，若正好在9月初拜訪氣比神宮，則有機會能遇到神宮的例大祭「敦賀祭」，見到敦賀特色的山車遊行，還會有許多當地美食聚集擺攤，吸引不少市場內外的遊客前往共襄盛舉。

【氣比神宮】

地址：福井縣敦賀市曙町11-68

參拜時間：

4〜9月 5:00～17:00

10月〜3月 6:00時～5時

御朱印、御守販售

8:45～16:45

大眾交通：JR敦賀站，步行約15分鐘即可抵達。又或者是在站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」等，在氣比神社下車，車程約5分鐘。

▎Miko Cafe巫女咖啡：神宮前的咖啡店 甜點美食超可愛

去年（2023年）在氣比神宮旁開了特別的咖啡店——Miko Cafe巫女咖啡，從建築到餐點都蠻有特色的。由壽司店改建而成的咖啡店外觀時尚且有趣，入口處的特殊設計，讓它從不同角度看起來有不同效果。店內裝潢亦呼應外觀的木質設計，寬敞、溫馨且舒適。

無論是想來吃正餐還是甜點，在Miko Cafe巫女咖啡都能找到令人美味的餐點。店內不僅能嚐到有位於敦賀灣沿岸的姊妹店「海鮮港家（海鮮みなと家）」的海鮮料理，更有人氣的是形狀好似雲朵的舒芙蕾鬆餅——它不僅可愛好打卡，而且還很好吃。

有趣的是，Miko Cafe巫女咖啡中還能嚐到，用氣比神宮的地下湧水「長命水（ちょうめいすい，CHOMEISUI）」沖的巫女特調熱咖啡（mikoブレンド），且這還是由敦賀當地的咖啡品牌「新田咖啡」監製，喜歡喝咖啡的朋友可別錯過。

【Miko Cafe巫女咖啡】

地址：福井県敦賀市清水町1-18-19（氣比神宮 南參道口前）

營業時間：

週二～五 10:00～17:00（L.O.16:30）

週六 10:00～22:00（L.O.21:30）

週日 10:00～21:00（L.O.20:30）公休日：週一（若遇國定假日則正常營業，隔日休）

大眾交通：JR敦賀站，步行約14分鐘即可抵達。又或者是在站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」等，在氣比神社下車，車程約5分鐘。

▎中道源藏茶舖：在地茶品專門店 日本茶控必嚐甜點飲品

位於氣比神社前神樂商店街上的日本茶老舖——中道源藏茶舖，在江戶、明治時代（西元1603～1912年）本是運輸業起家，在二戰後開始經營日本茶販售，一直到今日，為敦賀當地的茶友們提供來自日本各地的好茶。2018年老舖翻新改名，也開設了咖啡座空間，提供一系列日本茶飲品和甜品，非常受到當地人歡迎。

在和風又不失現代感的店內空間中，能找到各式日本茶品，還有一些可佐茶的點心。店內的咖啡菜單中，能找到多種茶甜點和飲品，像是和風味十足的傳統抹茶套餐「源藏小憩（源蔵寄せ ）」、頗有打卡美食之姿的「濃茶芭菲（お濃茶パフェ）」等。如果想要外帶，也有抹茶拿鐵或焙茶拿鐵可選擇。

值得一提的是，中道源藏茶舖在敦賀站旁的複合設施otta裡面也有分店，菜單會有一點點不同，有興趣的朋友可以兩間店鋪都走訪看看。

【中道源藏茶舖（中道源蔵茶舗）】

地址：福井県敦賀市神楽町1丁目1-8

營業時間：10:00～18:00

公休日：週一

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」等，在氣比神社下車，車程約5分鐘。下車後步行約2分鐘可抵達。

▎天清酒萬壽：皮羊羹與酒饅頭 特色伴手禮好選擇

同樣也是在神樂商店街中的老舖之一，和菓子舖「天清酒萬壽」創立自江戶時代天保年間（西元1831～1845年），至今大概已有逾百年的歷史，而自古以來就十分受歡迎的，當屬於和店名同名的酒饅頭「天清的酒萬壽（天清の酒万寿）」，是敦賀當地著名的傳統點心。延續自古以來的傳統做法，天清的酒萬壽的麵身是以糯米與酒麴發酵而成，裡面包覆著甜甜的紅豆餡，嚐起來鬆軟且帶有酒的香氣，蠻推薦現買現吃的。

另外店內還有另一個人氣且有特色的品項——皮羊羹。這款羊羹也是當地經典的傳統點心，和一般羊羹不一樣，是包在竹葉裡面蒸成的，且也比一般羊羹要薄一些。品嚐時要剝開竹葉，嚐起來還會帶有一些竹葉香，樸素而清新。

天清的酒萬壽的皮羊羹有大小不同的尺寸，且除了紅豆口味外，還有抹茶口味、鹽口味，或者是季節限定的其他特殊口味，非常適合作為伴手禮帶回家。其中鹽口味甜中帶有一些鹹味，如果你本身就喜歡「甜鹹」口味的話，蠻值得嚐嚐看的。

【天清酒萬壽店（天清酒万寿店）】

地址：福井県敦賀市神楽町1丁目4−9

營業時間：9:00～18:00

公休日：不定休，具體可參考官方IG。

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」等，在氣比神社下車，車程約5分鐘。下車後步行約3分鐘可抵達。

▎奧井海生堂：職人手削薄昆布 適合老饕的伴手禮

敦賀自古作為交通要衝，也是繁榮的貿易港。來自北海道的昆布，常會經過敦賀港，運送到京都大阪等地餐廳，因此也造就了敦賀當地昆布加工業的發達。其中最著名的，當屬由職人手削加工的「朧昆布（おぼろ昆布）」——乾燥的昆布在經過醋醃變軟後，以人工的方式削成極薄如紙的薄片，做成料理時彷彿能入口即化。現在日本國內八成以上的朧昆布，都是經過敦賀加工的，可說是敦賀的名物之一。（本照片中的商品，由於十分有人氣，故常出現庫存不夠的狀態，因此不排除到場還買不到的情況。）

位於神樂商店街上的老舖——奧井海生堂，就是一家以昆布老舖，裡面不僅能找到朧昆布、朧昆布搭配地產日本酒的禮盒外，還有其他美味的昆布加工品，如和長野著名的七味粉「八幡屋礒五郎」聯名推出的昆布口味七味粉。如果你本身對吃有研究或講究，或是身邊有這樣的朋友，蠻推薦可以買來作為伴手禮。

【奧井海生堂】

地址：福井県敦賀市神楽1-4-10

營業時間：9:00～18:00

※ 週日、國定假日 9:00～17:00

公休日：週二、年末年始

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」等，在氣比神社下車，車程約5分鐘。下車後步行約3分鐘可抵達。

▎咖啡和蛋糕 tuzu：香濃起司蛋糕 開到深夜的咖啡店

不同於前面介紹的老舖氛圍，咖啡和蛋糕 tuzu是一家精巧的西式甜點店。店內的起司蛋糕十分有人氣，濃厚紮實的口感，能滿足廣大甜點控的口腹之慾。不僅如此，咖啡和蛋糕 tuzu的起司蛋糕還有蠻多不同的口味，包括加入當地產的日本酒酒粕的起司蛋糕。不同的季節造訪，可以嚐到當季不同口味的起司蛋糕。

值得一提的是，店內的咖啡也是用自己烘培的咖啡豆，值得喜歡咖啡的朋友嚐嚐。再加上咖啡和蛋糕 tuzu大多會營業到23:00，是度過敦賀市內夜時光的好去處。

【咖啡和蛋糕 tuzu（珈琲とケーキ tuzu）】

地址：福井県敦賀市神楽1丁目4-8

營業時間：11:00〜23:00

公休日：不定休，具體可參考官方FB。

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」等，在氣比神社下車，車程約5分鐘。下車後步行約3分鐘可抵達。

散步提案② 金崎宮與港都風情

品味敦賀，少不了要到敦賀港看看。靠近海邊的金崎綠地一帶，能見到敦賀港的相關老建築和展館，以及能登高眺望敦賀港的神社——金崎宮。

▎金崎宮：花換戀之宮 金崎城舊址與櫻花名所

金崎宮是位於金崎城（敦賀城）城址所在的山麓上的神社，境內種有約400棵櫻花樹，是敦賀當地的賞櫻名所。更特別的是，神社內每年春天櫻花季時，還會舉辦名為「花換祭」的特別祭典。關於花換祭的起源蠻有趣的，是說明治時代（西元1868～1912年）當時年輕男女們比較沒什麼交誼的機會，於是神社就在賞櫻祭典時舉辦了這個特別的活動——發放一支花給來賞櫻的男男女女們，讓他們可以「換花」為契機，互相認識或進而交往。自此，金崎宮也有了「戀之宮」的美名。

如今的花換祭，依然十分受歡迎，祭典期間常吸引不少男女、夫婦以及攝影愛好者們前往，而且還能見到神社巫女們特別打扮成「福娘」的樣子。

不過其實金崎宮裡面祭祀的，是在日本南北朝時代（西元1336～1392年）的金崎一戰中自盡的皇室尊良親王，及當時一起到敦賀的弟弟恒良親王。如今境內依然能見到金崎城城跡與古戰場遺跡，且還能眺望敦賀港。戰國名將織田信長有一場著名的「撤退戰」，也就是發生在金崎。傳說，當時知道自己的丈夫叛變的信長的妹妹，差送給哥哥一包紅豆暗示「要警戒」，而這似乎也成了織田信長決定暫時撤退，並在後來戰勝敵軍的關鍵之一。所以在現在的金崎宮內，能見到「難關突破」的繪馬和御守，且御守還是採用傳說中信長妹妹給信長的那一包紅豆的造型，特別有趣。

除此之外，在金崎宮裡還能找到蠻多很有趣的小東西。例如在拜殿旁放了一本給大家寫下各種戀愛煩惱的筆記本，或者是「有神加持過」的存摺包。（笑）

【金崎宮】

地址：福井県敦賀市金ヶ崎町1-4

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」，在「金崎宮」下車，車程約8分鐘。

▎敦賀紅磚倉庫：遇見近代敦賀港和恐龍博士

在敦賀港東邊的紅磚倉庫，最早建於1905年，一開始用來當石油儲存庫，幾年前也曾用來存放昆布。如今這些由外國技師設計的老倉庫，已成為當地居民及遊客休閒和了解敦賀歷史的好去處，同時也是日本國家有形文化財。館內有近代敦賀港最繁榮時這一帶的街景及鐵路港口地理模型，同時還有一些敦賀特色的餐廳進駐。

在紅磚倉庫前面的公車站座椅後面，站著一隻代表福井特色的「恐龍博士」，而紅磚倉庫的左手邊，還能見到一輛日本國鐵時代的經典列車Kiha28 3019，復古又可愛。Kiha28 3019的列車特色，在於它為了能在豪雪中運行，車身有不少特殊的設計，值得喜歡鐵道的朋友們留意一下。

【敦賀紅磚倉庫（敦賀赤レンガ倉庫）】

地址：福井県敦賀市金ケ崎町4-1

營業時間：9:30～22:00

※ 北棟（地理模型）9:30～17:30（17:00最後入館）

公休日：週三、12/30～1/2。

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」，在紅磚倉庫站下車，車程約11分鐘。

▎人道之港 敦賀博物館：走讀一段你可能未曾讀過的歷史

前文有和大家介紹到，敦賀港曾經是日本通往歐洲大陸的重要交通樞紐，特別是在近代。正也因為這樣，讓敦賀港有著一段獨特的歷史——它曾分別在一戰期間，接收過被流放到西伯利亞的波蘭孤兒們，並在二戰時，接納了一大批拿著日本駐立陶宛外交官發放的「生命簽證」的猶太難民。

在人道之港 敦賀博物館中，以展覽的方式，記述了當時波蘭孤兒和猶太難民克服重重困難抵達敦賀的歷史，及當時敦賀市民的見證與故事，讓人能感受到人道主義的珍貴與和平的價值。

現在的人道之港 敦賀博物館，是2020年11月開幕的新館，外觀復原了自大正時代（西元1912～1926年）到昭和（西元1926～1989年）初期實際存在過的4棟西式建築，包括進行國際航路貨物檢查的「海關行李檢查所」、運行歐亞國際聯絡列車的「敦賀港站」、處理港口貨物的「大和田回漕部」，以及曾運營至海參崴定期航線的「俄羅斯義勇艦隊辦事處」。

在博物館中讀完關於波蘭孤兒和猶太難民登陸日本的歷史之後，再到金崎綠地公園一帶走走，想必又會有不一樣的感受。且綠地一帶的地上，穿插能見到一些與這些歷史相關的標示，是感受敦賀這個地方不容錯過的一個環節。

【人道之港 敦賀博物館（人道の港 敦賀ムゼウム）】

地址：福井県敦賀市金ヶ崎町23-1

營業時間：9:00～17:00（16:30最後入場）

公休日：週三、年末年始。

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」，在金崎綠地站下車，車程約10分鐘。

散步提案③ 博物館通之老街咖啡

在氣比神宮與敦賀港之間，還有一條老街風情的「博物館通」，裡面不僅有由老銀行建築改建的敦賀市立博物館等一些展館可拜訪，還有可愛的雜貨店和咖啡店。

▎敦賀市立博物館：銀行老洋房中看展覽

敦賀市立博物館的前身，是建於昭和時代（西元1926～1989年）初期的大和田銀行總行大樓。儘管是銀行，但同時設置了向一般市民開放的公共空間，且是北陸地區首座有電梯，並設有餐廳、迎賓室及集會場等空間的設施，在當時可是敦賀的先進建築。

如今老銀行蛻變為敦賀市立博物館，在它帶著韻味又氣派的老建築中，陳列了不少敦賀當地的歷史資料、美術收藏等。在經過為期3年的文化財修復工程後，敦賀市立博物館建築被指定為日本國家重要文化財。

【敦賀市立博物館】

地址：福井県敦賀市相生町7-8

營業時間：9:00～17:00（16:30最後入場）

公休日：週一、年末年始。

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」，在博物館通站下車，車程約5分鐘。

▎港敦賀山車會館：敦賀特色山車與帥氣甲冑體驗

氣比神宮9月舉辦的例大祭——敦賀祭，可說是當地經典祭典。想要感受祭典的氛圍，見識敦賀特色的巨大山車，除了在祭典期間到訪敦賀外，亦可到博物館通上的山車會館參觀。館內展示有三輛每年都會出動的山車，華麗又勇武。敦賀的山車蠻獨特的，上面通常會裝飾有武者造型的人偶、插上松枝，四周還會掛有有精緻刺繡的「水引幕」。結合館內展示廳中播放的祭典影片，山車還會配合移動，讓人更能感受到現場熱鬧歡愉的氣氛。

除此之外，館內還有戰國時代（西元1467～1590年）敦賀城主——大谷吉繼的資料館。據說若非有大谷吉繼對於敦賀港城市的規劃和建設，可能就沒有敦賀港在江戶時代的繁榮景象了。因此大谷吉繼十分受到當地人的愛戴。不僅可以看展，在會館內還有可免費試穿拍照的武者人偶的服飾，包括甲冑、陣羽織等，非常有意思。

【港敦賀山車會館（みなと敦賀山車会館）】

地址：福井県敦賀市相生町7-6

營業時間：9:00～17:00（16:30最後入場）

公休日：週一、國定假日的隔日、年末年始。

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」，在博物館通站下車，車程約5分鐘。

▎紙童資料館：和紙偶的復古世界

日本和紙藝術家——高木榮子老師，用和紙創作出許多和風兼具古早味十足的袖珍模型，精緻又可愛。出生於1922年的她，從小就喜歡娃娃，且繼承了母親的心靈手巧，開始自己收集和紙來製作人偶。即便經過戰爭的混亂，她也沒有放棄創作，並在孩子們上小學後，開始全力投入和紙人偶及模型的創作中，一直到她高壽92歲還發表新作。

高木老師後來長年居住在敦賀，並在這裡設立工作室，創作出一個又一個生動、精美的和紙人偶模型，而在敦賀的紙童資料館中，能近距離欣賞到許多老師的經典作品。且透過這些作品，見識到和紙的美的同時，看到那些令人懷念往日風景。

紙童資料館中，還藏著一些很有童趣的和紙裝飾巧思，特別適合喜歡手作或懷舊風的朋友們前往。

【紙童資料館（紙わらべ資料館）】

地址：福井県敦賀市相生町13-14

營業時間：10:00～17:00

※ 11月～3月為10:00～16:00

公休日：週一、二、三（若遇國定假日則正常開館）、年末年始。

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」，在博物館通站下車，車程約5分鐘。下車後步行約3分鐘。

▎Kitotenowa Cafe：老街咖啡店 當地伴手禮選物

位於博物館通老街的街角，Kitotenowa Cafe在當地很有人氣的咖啡店。以「好好生活，好好吃飯（丁寧な暮らしと食）」為理念，Kitotenowa Cafe店內最受歡迎的午餐料理，當屬以非動物性食材用料調製而成的「蔬菜滿滿午餐（野菜たっぷりランチ）」，能嚐到8～10種蔬食料理，包含店家嚴選的蔬菜及發酵料理。

2020年後，以蛋糕甜點為主的姊妹店加入，讓店內多了豐富的蛋糕甜點選項，且還有頗有特色的玄米咖啡及自製發酵糖漿汽水，都值得一試。不算十分大的店面中，整齊擺放了不少風格獨特的在地雜貨和商品。如果逛其他地方逛累了，到這裡歇個腳會是個不錯的選擇。

【Kitotenowa Cafe（キトテノワ カフェ）】

地址：福井県敦賀市相生町14-29

營業時間：

平日、週六 11:00～18:30

週日、國定假日 11:00～17:00

公休日：週一、二。

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」，在博物館通站下車，車程約5分鐘。下車後步行約2分鐘。

▎晴明神社：大陰陽師安倍晴明與祈念石

日本平安時代（西元592～1185年）著名的陰陽師——安倍晴明，即便在現代亦「活躍」於日本不少影視及動漫作品中。據說安倍晴明曾經在敦賀住過一段時間，並在此研究天文曆法。由於當地在南北朝時代（西元1336～1392年）的金崎之戰，及後來織田信長攻打朝倉氏時的戰火中，這晴明神社都平安保存了下來，因而也被當地民眾供奉為防火之神。

有趣的是，神社的祭壇下存放了一顆「祈念石」，據說那就是安倍晴明當時在研究天文曆法時所使用的道具。需要注意的是，神社基本上週六日才會開放參拜，平時大多是關著的。且如果想要看看那顆祈念石，需要事前預約。

【晴明神社】

地址：福井県敦賀市相生町8

參拜時間：9:00～16:00

※ 週六日才開放，平日需要特別預約。

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」，在博物館通站下車，車程約5分鐘。下車後步行約2分鐘。

Special 正餐美食推薦 醬汁豬排丼和超壯觀天丼

在神樂商店街及博物館通一帶散步，若想要吃點午餐，除了可以到前面介紹過的兩家咖啡店外，另外再分享兩家店給大家。

▎美食提案1 敦賀歐洲軒的醬汁豬排

如果你研究過日本豬排丼飯的起源，或許對歐洲軒這家洋食店不陌生。據說這家店是日本醬汁豬排飯的創始店，最早是在東京早稻田一帶創業，後來店主因為關東大地震而關店回到家鄉福井，並重新開張。而在敦賀的歐洲軒，是創始人的弟子兼女婿分家出來開設的店，並在敦賀越做越大，也拓展了分店。

在博物館通及神樂商店街之間的敦賀歐洲軒本店，是個有幾層樓的洋食老舖，無論建築還是內部設計，都依然保留著獨特的復古氛圍。店內的經典品項，莫過於醬汁豬排丼，若想要豐富一點，蠻推薦醬汁豬排丼定食。當然，如果喜歡其他的洋食，例如蛋包飯，在這裡也能找到。

【敦賀歐洲軒本店（敦賀ヨーロッパ軒 本店）】

地址：福井県敦賀市相生町2-7

營業時間：

午餐時段 11:00～14:00（最後點餐13:40）

晚餐時段 16:30～20:00（最後點餐19:40）

公休日：週一、二

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」，在博物館通站下車，車程約5分鐘。下車後步行約2分鐘。

▎美食提案2 Donto屋的頂天炸天婦羅丼

位於敦賀水產批發市場前的Donto屋，是個只有10個吧檯座位的海鮮丼和天丼餐廳。採用來自當地海域捕獲的新鮮海產，料理出來的各式丼飯，保證能讓人吃得爽快。Donto屋最具話題性的菜單品項，當屬宛如一柱擎天的上天丼。如果喜歡品嚐生海鮮的話，亦可以選擇不同種類的海鮮丼。即便是平日，早上開店沒多久店內很快就會坐滿，且是無法預約的。若有心前往，建議避開午飯高峰時段，降低可能需要在外候位的可能囉。

【江戶前天丼・海鮮丼 Donto屋（江戸前天丼・海鮮丼 どんと屋）】

地址：福井県敦賀市蓬莱町14-16

營業時間：10:00～15:00

公休日：週三

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」，在博物館通站下車，車程約5分鐘。下車後步行約4分鐘。

追加！稍微遠一點的景點

▎氣比的松原

三面環海的敦賀灣，有著與靜岡的「三保松原」、佐賀的「虹之松原」並稱日本三大松原的「氣比的松原」。這片松原蔓延約1公里，面積約34萬平方公尺，白沙上生滿了青翠高大的赤松和黑松，在海的背景下形成一幅格外日式的風景畫。松林間有散步道，是當地居民和毛小孩日常散步的好去處。

此外，夏天松原會開放為海水浴場，年年吸引很多來自關西和中部的遊客在此放鬆玩樂。

【氣比的松原（気比の松原）】

地址：福井県敦賀市松島町

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「ぐるっと敦賀周遊バス」，到松原海岸站下車，車程約15分鐘左右。

▎常宮神社

在敦賀灣的另一邊，與金崎宮所在的敦賀港一帶隔海相望的常宮神社裡，供奉的是氣比神宮中祭祀的仲哀天皇的妻子——神功皇后。據說神功皇后在那裡順產了皇子，因而被作為安產之神供奉。而常宮神社和氣比神宮也被當地人認為是夫婦神社，每年7月還會舉辦讓氣比神社的仲哀天皇乘船過海，到常宮神社去見神功皇后的浪漫祭典。

常宮神社不大，可是非常精巧。筆者到訪時是秋天，境內有些樹葉已轉紅黃，搭配有著古韻之美的神社建築，格外古典。神社前還有一個面海的拜殿空間，可以脱鞋坐在那兒放空發呆。

【常宮神社】

地址：福井県敦賀市常宮13-11

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「常宮線」，到「常宮」站下車，車程約22分鐘。下車後步行約3分鐘。

▎小刀根隧道

敦賀是日本國內鐵路建設較早的區域。明治時期（西元1868～1912年），伴隨著舊北陸線的開通，為了穿越境內的山區，開鑿了13座隧道。其中仍有11座保存至今，而小刀根隧道就是其中之一。小刀根隧道可說是日本現存最古老且基本保留原本樣貌的隧道，馬蹄形的隧道內，以岩盤及紅磚2段式砌成，是非常厚實的建造方式，也被認作是日本重要的鐵道遺產。

小刀根隧道不算大，據說當時（西元1881年）是配合D51型蒸汽機車（蒸汽火車）的大小建造而成，因而隧道的內壁上也還能見到舊事被火車蒸汽燻黑的痕跡。儘管在舊北陸線廢線後，小刀根隧道一度也作為一般道路被使用，不過現在似乎上很少會有車輛通行，成為不少鐵道迷或喜歡攝影創作的朋友樂於造訪的地帶。

【小刀根隧道（小刀根トンネル）】

大眾交通：JR敦賀站站前搭乘公車「愛發線」，到「宮前橋」站下車，車程約33分鐘。下車後步行約11分鐘。

▎Special 敦賀站旁絕美複合式圖書館空間

在敦賀站西口旁，有一座複合式的商業設施TSURUGA POLT SQUARE otta，裡面進駐了一個很美的圖書館空間、伴手禮店及餐廳。前面我們介紹過的中道源藏茶舖的站前店，就是在這圖書館空間「知惠並木（ちえなみき）」裡面。

知惠並木的圖書空間很有設計感，一樓的書架與書架之間，也設置了一些單人座位，方便讀者坐下來看書。而二樓的圖書空間中，則設有更寬廣的閱讀及會議空間。若你正好是愛書人，喜歡逛逛書店和圖書館，那可別錯過敦賀站旁的這個圖書空間。

【知惠並木（ちえなみき）】

地址：福井県敦賀市鉄輪町1丁目5番32号 otta内

營業時間：10:00〜20:00公休日：不定休（每月1～2次）

【中道源藏茶舖 知惠並木店（中道源蔵茶舗 ちえなみき店）】

地址：福井県敦賀市鉄輪町1丁目5番32号 otta内

營業時間：10:00〜20:00（19:00最後點單）

公休日：不定休（每月1～2次）

交通方式

▎怎麼到敦賀？

從東京出發，可以搭乘北陸新幹線直達敦賀。若從大阪京都一帶出發，則可搭乘特急列車雷鳥號Thunder Bird（サンダーバード）。說到這裡，你是否更能體會到敦賀作為交通要衝的特殊地理位置了？（笑）無論從關東進日本，還是從關西進日本，要前往敦賀都十分便利。從敦賀前往人氣古都的京都和金澤，也都可以搭乘特急列車或新幹線直達。而若想要進一步探索福井縣，亦可以直接搭新幹線到福井等地。

規劃敦賀及周邊旅遊行程時，可以結合JR東日本和西日本共同發行的北陸拱型鐵路周遊券來安排。成人票一張30000日圓，可享受從東京或關西（大阪、京都）出發，不限次數搭乘往北陸（金澤、富山）等地的新幹線等JR旗下的鐵路列車，也包括了福井地方線的福井幸福鐵道（HAPI-LINE FUKUI），玩起來更實惠。

另外，現在從桃園國際機場也有直飛石川縣小松機場的航班，前往敦賀所在的北陸地區也十分快速。

▎敦賀市内移動

敦賀市內的交通移動，可以選擇以公車、公共自行車與步行相結合的方式。特別是氣比神宮一帶、博物館通一帶與金崎宮敦賀港一帶，相去距離並不遠，再加上這些區域的公共自行車站點也不少，移動起來蠻方便的。若要到比較遠一點的景點，亦自敦賀站前搭乘指定的公車前往。

搭乘公車，可參考基本上有停靠市内各大景點的公車路線「ぐるっと敦賀周遊バス」。

時刻表 ｜ 官方網站

敦賀市内公共自行車系統「つるがシェアサイクル」，下載APP並註冊後可綁定信用卡支付。會員單趟一小時內目前是220日圓，超過一小時後每半小時110日圓。一整天為1650日圓。另外可以在車站旁的事務局（つるがシェアサイクル事務局）、便利商店或網上預約購買一日券。在事務局購買票價為1500日圓，便利商店和網上預約則為1430日圓。

つるがシェアサイクル

官方網站

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