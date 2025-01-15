札幌市內散步3種行程推薦：賞銀杏紅葉、賞夜景與品嚐在地美食之旅

你正在計畫北海道札幌市內的散步路線旅行嗎？不妨參考JAPANKURU和日本知名眼鏡品牌JINS一起為大家規劃的3種札幌市內散步路線。其中包括了到JINS在札幌的門市領取優惠眼鏡布吃美食的好康內容～準備好了嗎？那就出發Let’s Go！

行程① 一覽札幌夜景

清新涼爽的夜風吹拂札幌，如此宜人的氣候，使人能夠盡情享受日落後的燦爛夜景。想要充分體驗這場夜間漫遊，首先可以直奔札幌著名的大通公園，這裡以秋季的紅葉和冬季的雪雕聞名，若時機湊巧，還有機會欣賞到美麗的燈光秀，無論何時來訪，公園東端矗立的札幌電視塔都是必遊的地標。搭乘電梯前往塔頂的展望台，在如畫般的丘陵映襯下，盡情欣賞大通公園的壯麗全景。

車站方向往北走，會看到一座「札幌市鐘樓」，它建於1878年，也是這座城市的象徵。白天，作為展示札幌歷史的郷土博物館；一到晚上，便會展現出截然不同的迷人風貌。避開白天擁擠的人潮，趁著夜幕降臨，拍下這座在黑暗中閃閃發光的鐘樓吧！

鐘樓正西方的「北海道廳舊本廳舍」，是另一座展現自日本開國以來，北海道所經歷獨特歷史影響的西式建築。這座美麗的紅磚建築自1888年竣工以來，曾作為北海道的政府辦公廳使用了80年，現在則成為一個擁有莊嚴背景、在夜晚散發獨特氛圍的打卡熱點。遺憾的是，我們造訪時該建築正在整修。

準備好欣賞札幌閃耀的天際線了嗎？在取眼鏡前，你可以前往JR塔大樓，直達位於最上層的展望室T38 。這個展望室不僅比札幌電視塔還要高，還是北海道最高的觀景台，從這裡，你可以盡情俯瞰札幌的壯麗全景。不妨買杯飲料，坐在窗邊舒服的位置，欣賞窗外的景色：觀察札幌車站魚貫進入月台的列車，以及細數人行道上如螞蟻般，來回行走的行人的小小身影。

行程② 札幌在地感美食體驗

逛了這麼久，一定餓壞了吧！札幌以其高品質且令人滿意的美食聞名。在這個微涼的夜晚，就讓JAPANKURU推薦幾家能帶給各位舒適感與飽足感的餐廳吧！

第一家推薦的餐廳，是以北海道料理聞名的平塚Genghis Khan（平塚ジンギスカン），店名取自蒙古的統治者成吉思汗，主要販售以羊肉為基底的日式燒烤。餐廳提供各種羊肉部位供顧客選擇，並可在桌上的小烤盤上自行烤製。此外，還有北海道著名的霜降和牛，讓你能一次品嚐到本地的多種美味肉品。

特別的是店家有和位於與札幌車站直通的商業設施Stella Place內的JINS眼鏡店特別合作，如果在JINS配眼鏡拿到JINS的「Night Voucher」眼鏡布優惠券，即可享有總金額10%的折扣。

可愛的眼鏡布的圖案是這樣↑

關於這個眼鏡布優惠券是JINS推出的「30min Night Walk（30分鐘夜散策）」活動的獨家小物，且根據店家所在的城市不同，有不同版本。我們GET的是札幌版！這眼鏡布不僅有很文青的插畫地圖，除了平塚Genghis Khan（平塚ジンギスカン）之外，還有其他合作店家！

吃飽喝足後，我們穿過擁擠的狸小路商店街，前往札幌著名的夜生活區——薄野中心地帶。這裡是各種酒吧和居酒屋林立的熱鬧區域，無論你嚮往什麼形式的夜間娛樂，這裡一定能滿足你的需求。最著名的地標之一就是Nikka Whisky國王招牌，當你在這裡停留時，別忘跟這個著名地標合影留念。

大家都知道，甜點永遠是另一個胃 🤤 。接下來，讓我們一起體驗札幌的甜美傳統——「シメパフェ」吧！

在日本許多地區，結束一夜飲酒後，吃一碗油膩的拉麵是常見的做法，而札幌人則更喜歡選擇一杯奢華的聖代來作為一個完美的結尾。去拿眼鏡之前的最後一餐，不妨選在附近的聖代店「幸せのレシピ～スイート～」，那裡的水果、冰淇淋和其他華麗的配料組合，非常值得一試！

行程③ 度過充實的一天 享受紅葉之美

你喜歡邊散步邊探索白天的城市嗎？如果是這樣，我有一個完美的建議！戴上剛拿到的新眼鏡，觀賞札幌美麗秋景的同時，感受陽光灑落的溫暖時光。

首先可以前往中島公園，這座大規模的城市公園內有博物館、茶屋和神社等設施，但我們最喜愛的當屬繞著湖泊悠閒散步的活動啦！你可以從餐車外帶一杯咖啡，邊品嚐邊觀賞掠過水面的鴨子，享受這段悠閒的晨間散步時光。

接下來，朝東北方向走，前往二條市場。市場內裝飾著玻璃浮球，充滿了各式新鮮海產的販賣店，光是看到那些超大螃蟹，就足以讓人驚嘆。如果你渴望品嚐美味的海鮮，這裡不僅提供了豐富的生食選擇，還有一些店家會將你選擇的海鮮現場烹調，讓你即刻品嚐鮮美海味。

接著前往札幌工廠（サッポロファクトリー），這是建於日本第一座啤酒釀造廠遺址上的綜合商業設施。周圍有許多適合放鬆和拍照的小角落，其中最推薦的是中央中庭。這裡提供購物、餐飲以及各種娛樂設施，是享受札幌悠閒時光的理想場所。

去了札幌工廠，或許讓你開始對札幌啤酒的歷史也產生了興趣——那就到札幌啤酒博物館去參觀吧。這座博物館建於札幌另一座歷史悠久的釀酒廠內，並且免費對外開放，以介紹札幌啤酒的歷史為主。札幌啤酒之所以會誕生，最初是作為復興當地經濟的一環，而後不斷發展，到今日成了日本全國經典啤酒品牌之一。

館內令人印象深刻的展示，包括巨大的啤酒煮沸鍋和懷舊的老式海報。在離開博物館之前，會經過一個寬敞的啤酒廳，裡面可品嚐札幌人氣的三種歷史悠久的啤酒，感受其獨特的風味。

在日落之前，沿著來時的路返回，經過札幌車站，前往最後的目的地——北海道大學校園。如果你在尋找札幌秋日的絢麗色彩，那麼絕對不能錯過這裡的銀杏樹大道！長達380公尺的道路兩側，高聳的銀杏樹上金黃的葉片如雪花般飄落，營造出如詩如畫的景致。由於校園的地理位置，靜謐且舒適的環境，是午後放鬆的理想場所。在前往JINS領取眼鏡之前，來這裡好好享受被銀杏包圍的寂靜天堂吧。

你喜歡哪種札幌散步路線？

在這次的札幌的旅程中，你是選擇欣賞夜景、品嚐北海道的著名美食、一飲當地的啤酒，還是僅僅在美麗的銀杏林間放鬆散步呢？

這邊友情提醒一下大家，如果有到JINS配眼鏡拿了眼鏡布的話，別忘了回去取貨喔。（編按：一般也不會有人忘記自己買的東西吧哈哈哈。）

祝你玩得愉快！

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原文撰寫：Sophia Rose Appelbaum

文章編譯：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu