提前佈局日本賞櫻！熊本縣菊池市櫻花馬拉松開始報名

【旅奇傳媒/日本部報導】雖然現在日本正大雪紛飛，卻已經有不少人開始計畫春天的賞櫻之旅了！特別推薦最近的旅遊話題地點〜熊本縣的菊池市和菊池溫泉鄉，因鄰近台積電設廠所在的菊陽町，而備受矚目。

菊池溫泉鄉內的溫泉旅館多位在市區菊池公園的山腳下。菊池公園內有近3000株的櫻花，包含染井吉野、山櫻等，是菊池市的賞櫻名所。每年的賞櫻時節約在三月下旬至四月上旬。不僅晚間有夜櫻點燈的活動，讓旅人可以泡湯之後散步賞櫻，菊池市還舉辦櫻花馬拉松，邀請大家在瓣瓣櫻花下跑步賞櫻。2025年的菊池市櫻花馬拉松即將邁入70周年，僅訂於3月16日(星期日)舉辦，現已開放網路報名。

▍菊池一族為名，昭和風情溫泉鄉

▲菊池市每年10月舉辦的白龍祭就是為了紀念當初白龍帶來的溫泉。 圖：熊本縣菊池市/提供

菊池溫泉的開發歷史僅有70年，「菊池」一名來自於日本中世紀極具影響力的武士家族，其歷史可追溯至平安時代，不僅曾在日本歷史上因抵禦元朝蒙古的入侵而名列史冊，甚至在南北朝時期勢力一度擴及整個九州。目前在菊池市仍能有相當多的菊池相關建物以及家徽設計。「菊池溫泉」相傳是70年前當地躍出白龍而發現的，也因此目前仍有相當多的溫泉旅館保有當時的昭和時期風情。

★ 如何前往熊本縣菊池市 ★

・從熊本阿蘇機場出發約30分鐘車程，從熊本市出發約60分鐘車程。

■更多情報請看「日本旅行情報局」：https://www.lovejapantrip.tw

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