鎌倉江之島景點推薦：彼岸花名所、繡球花景點、還有...

【撰文:Shinon/ 窩日本】

鎌倉曾是鎌倉幕府的所在地，因此擁有許多歷史悠久的寺廟神社，而江之島以壯麗的湘南海景而聞名，可以享受悠閒的海島氛圍。兩個地方各有特色，也非常相近，無論安排一天遊或是在當地住宿慢慢探索也可。

1. 鶴岡八幡宮

鶴岡八幡宮位於鎌倉車站周邊，是當地著名的能量景點。神社由武將源賴義創建，被許多日本武家視為守護神。超過900年歷史，華麗的社殿更被指定為國家重要文化財，是極為珍貴的建築。

鶴岡八幡宮境內非常廣闊，一進去就可看到倘大的荷花池，與紅橋等古典建築互相映襯。除了本宮，還有丸山稻荷社、旗上弁財天社等神社，以及鎌倉國寶館、鎌倉文華館・鶴岡博物館等豐富的景點，可以慢慢散步，逛上大半天。

鶴岡八幡宮外的參道「若宮大路」從鎌倉車站延伸至神社，巨大的鳥居迎接每位參拜者。在春季，參道一排櫻花樹盛開形成美麗的櫻花隧道，也是當地知名的賞櫻景點。

鶴岡八幡宮

地址：神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-31

2. 小町通 (小町通り)

小町通位於鎌倉車站東口周邊的商店街，全長約400米，終點就在鶴岡八幡宮附近。因此可以選擇從若宮大路前往神社，參拜完再逛小町通回到車站。

商店街上有超過250家店鋪，是這區最熱鬧的街道。從伴手禮店到服裝、雜貨以及咖啡廳，可以找到各式各樣的商品，也有很多商店販售小吃及甜點，記得空著肚子來，享受邊走邊吃的樂趣！

小町通

地址：神奈川県鎌倉市小町

3. 英勝寺

英勝寺位於鎌倉車站步行約10分鐘的距離，是鎌倉唯一的尼寺(尼姑所住的寺院)。入口的白色鐵門上裝飾著以花卉為主題的圖案，充滿女性柔美的氣息。

英勝寺境內不算很大，所以平常不算很人氣的景點，不過在秋季會盛放華麗的彼岸花，沿著佛殿旁的散步路上形成火紅的花道，與古老的建築構成典優雅的場景。

在寺廟深處也有一個小小的竹林，很適合散步，享受清幽寧靜的環境。

英勝寺

地址：神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-16−3

4. 鎌倉大佛殿高德院 (鎌倉大仏)

鎌倉大佛可以說是鎌倉的象徵之一！位在長谷地區，這是一座銅造阿彌陀如來坐像，高約11米、重約121噸，是日本第二大的青銅佛像，威嚴而壯觀。

佛像自1252年建立以來，呈現鎌倉時代的「宋風」佛像特色，具有極其重要的佛教藝術史價值。佛像採用中空結構，遊客可以付費300日幣進入大佛的胎內，欣賞與從外部看到的佛像截然不同的姿態。

鎌倉大佛殿高德院

地址：神奈川県鎌倉市長谷4-2-28

5. 明月院

鎌倉另一個著名的繡球花景點，明月院位於北鎌倉地區，是在平安時代建立的寺院。境內種植了約2,500株繡球花，因此被譽為「繡球花寺」。由於品種主要為姬繡球花，在初夏花朵盛開時，整個院子會被藍色的花海所覆蓋，形成一幅夢幻的景象，又有「明月院藍」的美稱。

明月院還有一個看點，就是本堂的圓窗「悟之窗」。透過這扇窗戶，可以欣賞到平時不對外開放的庭園。從這個和風空間眺望四季的景色，宛如一幅美麗的畫作，吸引遊客排隊拍照。

明月院

地址：神奈川県鎌倉市山ノ内189

6. 江島神社

江島神社是日本三大弁財天之一，也是江之島的熱門景點。神社由邊津宮・中津宮・奧津宮三個社殿構成，又稱為「下之宮」、「中之宮」及「上之宮」，每個社殿之間需要走一段路及爬樓梯，如果不想走太多路，也可以付費搭乘自動手扶梯，但請注意手扶梯只有上行，回程也是需要自己走。

邊津宮・中津宮・奧津宮供奉著守護海洋的三位姐妹女神 – 田寸津比賣命、市寸島比賣命及多紀理比賣命 ，保佑招來幸福與財寶以及藝術技藝有所精進。每個社殿的建築樣式也不一樣，不妨花點腳力慢慢參拜。

江島神社

地址：神奈川県藤沢市江の島2-3-8

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