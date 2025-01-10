滿滿香甜水果超滿足的甜點店！日本人氣甜點店「果實園」

【撰文:Shinon/ 窩日本】

到日本旅遊時除了在超市購買當季水果，當然還不能錯過各種水果甜點！日本的水果四季分明，不同季節都有當季的水果( 延伸閱讀: 日本水果產季報你知!!)，例如冬天及春天的草莓，夏天的桃子、蜜瓜，秋天的葡萄等特別受歡迎。

而在甜點店「果實園」你可以全年都享受到各種水果甜點，蛋糕用料超實在，水果放滿放好，來日本旅遊必定要試試看！

日本水果甜點專門店 – 「果實園」

看到「果實園」這個店名就知道他們主打水果，這是一家連鎖咖啡廳，在東京車站、池袋、澀谷、原宿、橫濱等著名景點都有分店，逛街逛累了可以去吃點甜點輕食休息一下。

果實園以讓顧客「隨時隨地感受到水果的存在」為宗旨，老闆長嶺先生有近50年的水果採購經驗，因此可確保店內提供高品質的水果並在最佳品嚐時機給客人品嚐。

對於水果甜點製作也非常講究，蛋糕為手工製作，水果冰沙和冰淇淋都是自製，甜點盡量在在接到顧客的訂單後才現切水果，保持新鮮。而在製作果汁時也儘量不加水，讓顧客直接品嚐到水果的原味。喜歡吃水果的話在這裡定不會失望。

這次以果實園的飯田橋分店為例作介紹，店舖就在JR飯田橋車站附設的ecute EDI TION設施2樓中，地點便利不難找。店內有很多座位，可以在寬敞的空間中好好享用甜點！

他們從早上8點營業至晚上9點，除了各式各樣的甜點，還有提供早餐及午餐，提供吐司、咖哩飯、義大利麵等餐點，還有水果三明治、水果沙拉等可以把水果當正餐享用！

而甜點以聖代及蛋糕為主，還有可麗餅、蒙布朗蛋糕、優格，以及日式甜點的蕨餅及餡蜜，當然全部都附有滿滿的水果。

水果聖代有多種口味選擇，綜合水果、草莓、蜜瓜、芒果、綜合莓果等等，還有當季水果的限定口味，一杯大約1,100~2,420日幣。

不同於別的店，聖代以冰淇淋為主角，果實園的水果聖代的水果給得完全不手軟，整個杯子都放滿，差點看不到其他配料。

看看這哈蜜瓜聖代的刀工有多細緻！蜜瓜皮也變成花巧的裝飾，重點是蜜瓜都超大塊！還有葡萄及草莓點綴。

果實園的聖代比較簡單，沒有太多配料，使用了大量香甜多汁的哈蜜瓜，加上自製的香瓜冰淇淋和濃郁的鮮奶油，更能突顯出水果的甜美風味。底部也是放滿哈蜜瓜，到最後一口都可沉醉在哈蜜瓜的美味中。

果實園的招牌甜點「水果圓頂蛋糕」單是賣相就非常誘人！

以海棉蛋糕包裹著大量的水果與鮮奶油，表面再以水果切片鋪滿，比起一般奶油蛋糕用上更多水果，每個切面都能看到滿滿的水果，每一口都可品嚐到水果鮮甜味道。

在多種口味的圓頂蛋糕中，以綜合口果口味最人氣！一件蛋糕使用草莓、葡萄、柳丁、奇異果等多種水果，同時享受不同水果的美味，色彩繽紛的外觀也賞心悅目。

其他還有像紅白草莓+葡萄、或者各種不同顏色葡萄的組合，各種創意搭配讓人眼花撩亂，

每種水果組合都看起來很吸引人！雖然每種水果蛋糕都非常美味，但因為蛋糕本體稍微偏甜，因此建議選擇有搭配微酸水果的組合，例如一部分是草莓或葡萄的蛋糕，整體味道會較單一水果例如芒果蛋糕的均衡更佳。

近年果實園開始積極擴展分店，東京及橫濱以外的地方已經開始擴展至金澤，因此沒有機會到東京的朋友，也可以期待很快就能在日本全國的果實園分店，享受料多味美的水果蛋糕或聖代囉。

果實園分店查詢: https://kajitsuen.jp/shop/

如果喜歡吃日本水果，那就不要錯過這家水果甜點咖啡廳，在果實園大啖當季水果蛋糕與聖代吧！

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