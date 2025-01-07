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撒隆巴斯的發源地在這裡！佐賀縣中富紀念藥博物館帶你探索江戶時代的賣藥文化

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「中富紀念藥博物館」成立於1995年，是久光製藥為了守護傳承「日本的藥物文化」而在創業的田代地區所開設。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供
「中富紀念藥博物館」成立於1995年，是久光製藥為了守護傳承「日本的藥物文化」而在創業的田代地區所開設。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/編譯-蔡雅雯】台灣人家家戶戶愛用的撒隆巴斯貼布，來自日本九州佐賀縣鳥栖市的田代地區。這裡與富山、大和（奈良）、近江（滋賀）並列為「日本4大賣藥發祥地」，歷史可溯及江戶時代。

由於田代地區以賣藥業著稱，又有「田代賣藥」之稱。當時的藥商被稱為「賣藥員」，會定期去拜訪各戶人家，將感冒藥、胃腸藥、膏藥等寄放客戶家中，半年或一年一次拜訪時，確認使用了哪些藥才計費收錢，這樣的銷售方式叫做「配置賣藥」，從300年前一直實行到昭和50年代。

當時，田代地區的主力商品是貼的膏藥，也是重點生產商品。其中的賣藥業者小松屋，也就是現在的久光製藥前身，將其發揚光大製成「奇神丹」，明治時代加上和紙變成「朝日萬金丹」，之後不斷改良而誕生了今日眾所皆知的長銷藥品「撒隆巴斯」。

義大利雕刻家設計的「中富紀念藥博物館」，重現倫敦老藥局

「中富紀念藥博物館」成立於1995年，是久光製藥為了守護傳承「日本的藥物文化」而在創業的田代地區所開設。以田代賣藥的歷史資料為主，公開關於藥材與健康的種種資料。

建築物則請來義大利現代雕刻家波南諾特 Cecco Bonanotte 操刀設計，以石頭和玻璃為基調，呈現極簡有力風格，再融合進庭園的綠意調和。

一樓設有重現19世紀末倫敦郊外老藥局樣貌的區域、與藥物的形式、藥材演變史等展示。二樓則有還原江戶時代末期藥舖模樣的小區、昔日藥材作法、田代賣藥相關的道具文書，以及天然生藥等70種藥材的展示。

戶外還有栽植約350種藥用植物的「藥木藥草園」廣達726坪，和種有約70種香草植物的「香氣之庭」，可以順遊散步。

◉ 中富紀念藥博物館

・地址：佐賀縣鳥栖市神邊町 288 番地 1

・營業時間：10:00~17:00（16:30 為最後入館時間）

・公休日：每週一（如遇假日順延至週二）、年末年初（12/29~2025/01/06）

・費用：大人 300 日圓、高中大學生 200 日圓、國中小生 100 日圓

・交通：從 JR 彌生之丘站搭計程車 3 分鐘或徒步約 25 分鐘

・官網：https://nakatomi-museum.or.jp/

▲一樓設有重現19世紀末倫敦郊外老藥局樣貌的區域、與藥物的形式、藥材演變史等展示。
▲一樓設有重現19世紀末倫敦郊外老藥局樣貌的區域、與藥物的形式、藥材演變史等展示。

▲戶外還有栽植約350種藥用植物的「藥木藥草園」廣達726坪，和種有約70種香草植物的「香氣之庭」，可以順遊散步。
▲戶外還有栽植約350種藥用植物的「藥木藥草園」廣達726坪，和種有約70種香草植物的「香氣之庭」，可以順遊散步。

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