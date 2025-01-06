快訊

金蟾蜍助攻！情侶刮「超級紅包」幸運中百萬 抱一起嗨喊：有了

中職／大巨蛋新球季各隊場次落差大 蔡其昌解釋原因

蛇年6款刮刮樂中獎率曝！2000元改變玩法更易拿百萬 這張100%有獎

東京銀座新地標 「Ginza Sony Park 」1月26日盛大開幕，創新空間設計成為城市打卡必訪景點！

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自Sonypark官網
圖／取自Sonypark官網

東京銀座即將迎來嶄新的城市地標——全新 「Ginza Sony Park」，這座重新定義公共空間的地標將於 1 月 26 日隆重登場。以融合自然、藝術和建築的獨特理念，全新 Ginza Sony Park 不僅延續其作為創意文化中心的使命，更透過嶄新的低層建築設計，為繁忙的銀座街區注入一絲寧靜與開闊。開幕當天將揭幕「Sony Park 展 2025」，精彩內容值得期待！

圖／取自Sonypark官網
圖／取自Sonypark官網

圖／取自Sonypark官網
圖／取自Sonypark官網

圖／取自Sonypark官網
圖／取自Sonypark官網

Ginza Sony Park 的設計理念堪稱大膽創新，捨棄高樓大廈的傳統形象，選擇僅地上五層的低矮結構，打破銀座天際線的密集感。建築保留經典的銀灰色簡約立面，卻更貼近人群，成為與城市對話的全新標誌性空間。這片以開放為核心的綠色公園，將藝術展覽、互動裝置與城市生活完美結合，為遊客帶來前所未有的體驗。

圖／取自Sonypark官網
圖／取自Sonypark官網

即使尚未正式開幕，Ginza Sony Park 已經成為銀座最熱話題，早期的試營運展覽吸引無數目光，包括剛結束的坂本龍一特展贏得廣泛好評。全新園區將繼續推動藝術文化發展，並以豐富的活動和多元化展覽吸引各地遊客，提供創意與靈感的全新旅遊體驗。

圖／取自Sonypark官網
圖／取自Sonypark官網

從購物到藝術，從自然到設計，Ginza Sony Park 為銀座帶來更多可能性。這座充滿活力的城市新地標，無論是漫步體驗還是拍照打卡，都將成為銀座旅遊的必訪之地。1 月 26 日起，快來探索這片屬於未來的都市綠洲吧！

圖／取自Sonypark官網
圖／取自Sonypark官網

圖／取自Sonypark官網
圖／取自Sonypark官網

編輯推薦

公園 展覽 必訪 東京

相關新聞

東京銀座新地標 「Ginza Sony Park 」1月26日盛大開幕，創新空間設計成為城市打卡必訪景點！

東京銀座即將迎來嶄新的城市地標——全新 「Ginza Sony Park」，這座重新定義公共空間的地標將於 1 月 26 日隆重登場。以融合自然、藝術和建築的獨特理念，全新 Ginza Sony Park 不僅延續其作為創意文化中心的使命，更透過嶄新的低層建築設計，為繁忙的銀座街區注入一絲寧靜與開闊。開幕當天將揭幕「Sony Park 展 2025」，精彩內容值得期待！

2025日本滑雪一日遊！ 適合小資的3組超划算日本滑雪一日遊套票，體驗免裝備滑雪新玩法

出發日本自由行的熱血新玩法大公開！今天 AsiaYo 為你獨家整理了日本滑雪一日遊套票方案，讓你可以當日來回熱門滑雪場，而且免裝備就能輕鬆出發、體驗滑雪樂趣！這篇攻略幫你整理完整的日本經典滑雪場推薦跟不同種類的套票亮點，全部都是滑雪初學者跟家庭旅遊都可以直接出發的日本滑雪自由行，馬上就來挑選、規劃一下冬天該去哪裡滑雪吧！

一定要去看一次的日本冬天絕景TOP10！ 北海道鄂霍次克海流冰奪冠

【旅奇傳媒/日本部報導】日本的冬天因為下雪所形成的各地美麗雪景吸引了海內外旅客蜂擁前往。阪急交通社在日本國內進行的「一定要去看一次的冬日絕景」大調查，最近公布了前10名排行榜，光是台灣人最愛的北海道就

春天必去的 Top 5 日本賞櫻團旅行程！體驗富士山纜車／柳州遊船賞櫻，出發沖繩追全日本最早櫻花季

春天到了，正是開啟一段日本賞櫻之旅的好時機！AsiaYo 已經為你精心挑選了5套日本賞櫻團體旅遊推薦攻略，一次帶你了解東京、關西和九州等地區有哪些熱門的賞櫻必訪景點！讓你盡情欣賞淺間神社、名古屋城浪漫的粉色花海🌸準備好你的相機了嗎？現在就出發日本團體旅遊，拍下所有超夢幻的春櫻美景吧！

「麥當勞 X EVA福音戰士」最新套餐「M號機漢堡」將發售！　大麥克、薯條和飲料3款「變形公仔」鐵粉暴動必追

福音迷暴動了！ 「麥當勞 X EVA福音戰士」最新套餐「M號機漢堡」將發售 超創意大麥克、薯條和飲料3款「變形公仔」必追

更豐富的沉浸式空間等你來體驗！東京teamLab Planets 全新展區2025年登場

位於東京豐洲的「teamLab Planets TOKYO DMM」將於2025年1月22日開放全新展區，規模擴展約1.5倍，讓大家享受更豐富多元的體驗！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。