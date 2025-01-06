東京銀座新地標 「Ginza Sony Park 」1月26日盛大開幕，創新空間設計成為城市打卡必訪景點！

東京銀座即將迎來嶄新的城市地標——全新 「Ginza Sony Park」，這座重新定義公共空間的地標將於 1 月 26 日隆重登場。以融合自然、藝術和建築的獨特理念，全新 Ginza Sony Park 不僅延續其作為創意文化中心的使命，更透過嶄新的低層建築設計，為繁忙的銀座街區注入一絲寧靜與開闊。開幕當天將揭幕「Sony Park 展 2025」，精彩內容值得期待！

圖／取自Sonypark官網

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Ginza Sony Park 的設計理念堪稱大膽創新，捨棄高樓大廈的傳統形象，選擇僅地上五層的低矮結構，打破銀座天際線的密集感。建築保留經典的銀灰色簡約立面，卻更貼近人群，成為與城市對話的全新標誌性空間。這片以開放為核心的綠色公園，將藝術展覽、互動裝置與城市生活完美結合，為遊客帶來前所未有的體驗。

圖／取自Sonypark官網

即使尚未正式開幕，Ginza Sony Park 已經成為銀座最熱話題，早期的試營運展覽吸引無數目光，包括剛結束的坂本龍一特展贏得廣泛好評。全新園區將繼續推動藝術文化發展，並以豐富的活動和多元化展覽吸引各地遊客，提供創意與靈感的全新旅遊體驗。

圖／取自Sonypark官網

從購物到藝術，從自然到設計，Ginza Sony Park 為銀座帶來更多可能性。這座充滿活力的城市新地標，無論是漫步體驗還是拍照打卡，都將成為銀座旅遊的必訪之地。1 月 26 日起，快來探索這片屬於未來的都市綠洲吧！

圖／取自Sonypark官網