2025爬富士山必讀指南！「7 大攻略」帶你輕鬆征服日本最高峰

爬富士山是許多旅行者心中的夢想，它不僅是日本的象徵，更是一座充滿挑戰與美景的神聖山峰。然而，成功登頂富士山需要的不僅僅是熱情與體力，更需要充分的準備與正確的知識。今天本篇文章將為您介紹爬富士山前必須了解的資訊，包括最佳登山季節、路線選擇、裝備準備以及安全注意事項，幫助您以最佳狀態迎接這趟令人難忘的旅程。無論您是初次挑戰還是已有經驗的登山者，都能在這裡找到實用的建議，為您的富士山之旅奠定基礎。

富士山の個人小檔案

富士山位於日本本州島的中部，橫跨靜岡縣和山梨縣，是日本最高峰和最著名的山峰之一。離東京市區很近，所以也是很多東京一日遊行程首選。富士山海拔3,776米，又被稱為「不盡山」。而著名的御來光（ごらいごう），指的是在富士山頂峰的「十合目」上，日出時閃耀的璀璨光環。

富士山登山路線一覽！

爬富士山最常使用的登山路線共有四條：吉田路線、須走路線、富士宮路線、御殿場路線。

- 吉田路線

吉田路線是最受歡迎的登山路線，入口位於富士山五合目，設施完善，適合初學者。路線上設有多個山小屋供休息，並提供補給和住宿服務。此路線風景秀麗，途中可以俯瞰山下的絕美景色，是許多首次攀登者的首選

- 須走路線

須走路線相對較為安靜，適合希望避開人群的登山者。這條路線以壯觀的火山砂坡聞名，尤其下山時可以快速滑降。須走路線的起點在須走五合目，風景偏向自然，適合喜歡探索的登山者

- 富士宮路線

富士宮路線是爬富士山最短且最直接的路線，起點位於富士宮五合目，海拔高度約2,400米，是四條主要路線中起點最高的。由於路程較短，攀登時間相對較少，適合時間有限或體力較好的登山者。沿途設有多個山小屋提供休息和補給，但路線相對陡峭，需要注意攀登節奏以避免高山症。富士宮路線也是朝聖者前往山頂拜訪「淺間大社奧宮」的主要路線之一，具有濃厚的宗教與文化意義

- 御殿場路線

御殿場路線是四條路線中最長且最具挑戰性的路線，耗時較多，適合有經驗的登山者。這條路線人流較少，讓登山者能享受更加寧靜的攀登體驗。起點位於御殿場五合目，登頂過程以其原始的自然風貌而著稱

前往富士山登山入口五合目的交通方式總覽！

- 大眾運輸（鐵路／高速巴士）：前往富士山地區的大眾運輸種類非常多！

前往富士山地區最快速的方式為從東京新宿搭乘「富士回遊」號特急JR列車，直達河口湖站，全程約需兩小時，無需轉車，快捷又舒適。也可以選擇高速巴士，能夠從東京直達特定景點，適合帶著行李輕鬆出遊的旅客！抵達河口湖及富士山地區之後，可以再轉乘巴士前往五合目

- 自駕／包車：最為方便的交通選擇！適合與長輩或幼童同行，或希望靈活規劃行程的家庭及團體旅客。

爬富士山前必須做好的行前準備！

爬富士山需要充分的行前準備，才能確保旅程安全與順利！以下這些必知的行前準備不僅能提高攀登成功的機率，也能讓您更安心地享受富士山的壯麗美景！此外，也須多留意每年的官方資訊，一些關於入山申請、費用、開放時間等也會依照時間的不同而有些調整。而在這些行前須知中，體力與裝備（保暖、高山症）是最重要的！

選擇合適的路線：根據自身經驗與體力選擇合適的路線

了解登山季節：富士山的官方登山季節為每年的七月至九月，這段期間氣候相對穩定，設施如山小屋與救援服務也會開放

準備充足的裝備：必備裝備包括防水登山鞋、保暖衣物、頭燈、手套，以及足夠的水和高熱量零食

預防高山症：富士山的海拔超過3,700米，須預留時間適應海拔變化，並避免快速攀登，不住宿的一日攀登（彈丸登山）也須盡量避免

提前規劃與預約：山小屋和部分設施需要提前預約，特別是在旺季。此外，確認交通安排和登山計劃也是必須的

留意天氣預報：富士山的天氣多變，行前務必檢查預報，並攜帶防雨裝備以備不時之需

準備現金： 山上多數服務只接受現金支付，例如廁所使用費以及購買紀念品時用

爬富士山會需要的各式費用速覽！

- 富士山入山費1,000日幣

- 前往富士山的交通約8,000日幣以上

- 山小屋住宿一晚約7,000至12,000日幣

- 山上食物約500至1000日幣

- 山上紀念品約500至5000日幣不等（紀念品如金剛杖、徽章和明信片等）

- 廁所使用費約100至300日幣

爬富士山該選擇登山團還是自由行？

自由行

自由行攀登富士山適合有一定登山經驗且喜歡自由安排行程的旅行者。您可以靈活選擇出發時間、攀登速度以及休息地點，並以較低的成本享受個人探索的樂趣。然而，自由行需要自行規劃路線、準備裝備，並具備應對高山症、天氣變化等突發情況的能力。對於熟悉登山技巧和富士山路線的人來說，自由行是一種充滿挑戰且充實的體驗，但初學者應謹慎考慮！

登山團

參加登山團爬富士山是一種安全、省心且高效的選擇，特別適合初次挑戰富士山或對登山規劃不熟悉的旅行者。登山團由專業導遊帶領，能提供清晰的路線指導與實用的攀登技巧，並協助處理高山症、天氣突變等可能發生的緊急情況，大幅提高旅途的安全性。此外，登山團包含行程規劃及交通安排等服務，讓旅客免除繁瑣的準備工作，專注於享受登山的樂趣與挑戰！對於缺乏經驗的登山者而言，這是最推薦的方式，不僅能減少計劃壓力，還能在專業的協助下安全完成登頂夢想。

爬富士山的裝備該如何準備呢？

爬富士山時，裝備準備至關重要，直接關係到您的安全與舒適。首先，選擇一雙防滑、防水的登山鞋，能有效保護雙腳並提供穩定支撐。衣物方面，需採用分層穿著法，準備快乾內衣、保暖中層衣物（如抓絨衣）以及防風防水的外套，以應對高海拔的低溫與多變天氣。此外，頭燈是夜間攀登不可或缺的裝備，並需攜帶備用電池。其他必備品包括防水手套、遮陽帽、墨鏡、登山杖以及能承受高海拔紫外線的防曬霜。

補給方面，需攜帶足夠的水（約二至三升）和高熱量食物，如巧克力、堅果與能量棒，以保持體力與能量。建議攜帶輕便背包收納物品，並使用防水袋保護重要物件，如手機與護照。最後，備上一些應急藥品（如止痛藥和高山症預防藥），以應對突發情況。充分的裝備準備能讓您更安心地享受攀登富士山的旅程！

總結

爬富士山是一項充滿挑戰和美麗景觀的冒險，但成功登頂需要充分的準備和謹慎的計劃。無論是選擇自由行還是登山團，都需要確保裝備齊全、身體狀況良好，並對高山症和天氣變化有所了解。對於首次攀登富士山或缺乏登山經驗的人來說，加入登山團是一個理想的選擇。登山團由專業的導遊帶領，能提供全程的指導與支持，確保您的安全與舒適，享受富士山的壯麗美景。

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