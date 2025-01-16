2025年最新富士山必去的13個景點，親子、長輩出遊就這樣玩！

這次特別挑選了適合帶著親子或長輩出遊的13個富士山周邊景點，像是大人小孩都愛的馬飼野牧場、可以享受音樂文化體驗的河口湖音樂盒之森美術館等豐富景點，滿足正在苦惱該如何安排富士山行程，讓大家都能玩得開心、放鬆的你！

富士山交通方式總覽

1. JR中央本線 + 富士急行線

適合對象：計畫前往河口湖或山中湖等地的旅客。

行程概述：

從東京搭乘 富士回遊號（特急列車），直達河口湖站，全程約需 2小時，無需轉車，快捷又舒適。

建議票種：

如果計劃遊覽周邊景點，推薦購買「富士山周遊券」，包含交通及指定景點優惠券，更划算。

2. 高速巴士

適合對象：希望從東京直達特定景點，或帶著行李輕鬆出遊的旅客。

行程概述：

從東京的主要巴士站（如新宿、東京站）出發，直達河口湖、富士山五合目等熱門地點。全程約 2～2.5小時。

3. 自駕或包車

適合對象：與長輩或幼童同行，或希望靈活規劃行程的家庭及團體旅客。

優勢：

- 隨時停留欣賞沿途風景，自由安排行程。

- 適合多點探索，例如從河口湖出發到其他景點如忍野八海、山中湖等地。

- 包車服務提供中文司機兼導遊，解決語言問題，旅程更輕鬆。

注意事項：

日本自駕需要國際駕照，並注意雪季路況。若不熟悉當地交通規則，建議選擇包車服務。

富士山周邊景點

富士山景點｜1. 河口湖富士山全景纜車

圖片來源：google map

搭乘纜車的時間大概只要3分鐘，就會抵達河口湖天上山公園！天氣好的時候看富士山真的非常壯觀，側一點身，又可以看到河口湖，山上還有紀念品店、茶屋，可以和富士山合照的鞦韆體驗，是絕對值回票價的景點！

地址：〒401-0303 山梨縣南都留郡河口湖町淺川1163-1

富士山景點｜2. 河口淺間神社 遥拝所

圖片來源：google map

天空の鳥居 遥拝所是河口淺間神社為了能從離神社比較遠的地方與神明取得連結，因此在2019年建造的。位於高地的遙拜所，是遠望富士山的絕佳地點，在這裡向神明祈求平安，不僅能放鬆心靈，也能感受當地人對富士山的敬畏之情。

地址：〒401-0304 山梨縣南都留郡富士河口湖町河口1119-2

富士山景點｜3. 河口湖音樂盒之森美術館

圖片來源：google map

浪漫的小鎮式園區，充滿歐式風情的建築與音樂旋律。帶著孩子一起欣賞音樂盒演奏，或者在園內的咖啡廳品嘗甜點，不論是全家出遊還是情侶約會，這裡都能讓人沉浸在浪漫與夢幻的氛圍中～

地址：〒401-0304 山梨縣南都留郡富士河口湖町河口3077-20

富士山景點｜4. 忍野八海

圖片來源：google map

忍野八海是位在山梨縣忍野村內的8個湧泉群的總稱。漫步在池邊，清澈的水中倒映著富士山的身影，！推薦在這裡品嘗當地的知名小吃—草餅，略帶艾草澀味的餅皮，搭配甜度適中的紅豆餡，冬天吃著熱騰騰的草餅心裡也暖呼呼的！

地址：〒401-0511 山梨縣南都留郡忍野村忍草

富士山景點｜5. 山中湖

圖片來源：google map

這座湖泊因四季分明的美景和天鵝群而被稱為「天鵝湖」。沿湖的步道適合慢跑或單車騎行，清晨的湖面特別平靜，偶爾還能看見天鵝優雅地游過，非常療癒～

地址：〒401-0595 山梨縣南都留郡山中湖村

山中湖河馬水陸巴士

圖片來源：google map

河馬巴士既可在陸地行駛，又能直接開進湖中，是非常罕見的水陸兩用巴士。大人小孩在巴士上看到湖面掀起的水花時，總是驚嘆連連，如果想充分體驗下水的刺激快感一定要坐在前排的座位！

時刻表與費用：https://tw.kaba-bus.com/yamanakako/timetable

山中湖遊覽船

圖片來源：google map

如果想更悠閒，可以搭遊覽船緩緩划過湖面，一邊欣賞「天鵝湖」的靜謐之美，一邊欣賞富士山的美景，適合想要放慢步調享受的旅客～

富士山景點｜6. 河口湖平交道

圖片來源：google map

這裡是富士山背景下的經典鐵道拍攝地點，可以輕鬆地將鐵道、列車與背後的富士山盡收眼底，加上這邊的鐵軌是停放火車用的，所以也不用特意等火車經過，幸運的時候還會遇到繽紛的列車哦！鐵道迷一定要來捕捉這個畫面吧！

地址：Google Map直接輸入座標「35.498098, 138.770352」

富士山景點｜7. 吉田本町商店街

圖片來源：google map

吉田本町商店街兩側是富有昭和感的懷舊街道，充滿了當地風味的餐廳與小店，讓人不由得停下腳步探索。除此之外，來這裡一定要試看看吉田烏龍麵，是號稱全日本最硬的烏龍麵呢！使用富士山泉水製成的麵條，口感扎實、彈性十足！

地址：〒403-0004 山梨縣富士吉田市下吉田1-4-25

富士山景點｜8. 新倉淺間公園

圖片來源：google map

新倉山淺間公園有三大看點：忠靈塔、398階咲くや姫階段、新倉富士浅間神社！而新倉山淺間公園的櫻花，一般在4月初旬到中旬期間綻放；楓葉則是在11月初旬至下旬轉紅，選擇櫻花、楓葉季來訪，可以在新倉山淺間公園的展望台拍攝到和明信片相同的美景！

地址：〒403-0011 山梨縣富士吉田市新倉3353-1

富士山景點｜9. 本栖湖展望公園

圖片來源：google map

是不是覺得好像在哪裡看過這個畫面？沒錯！千元日幣背面的富士山畫面就是這裡！黃昏時可以在這邊寧靜地觀賞，享受由青綠慢慢變紅紫色的山景，真的非常漂亮！！

地址：〒409-3104 山梨縣南巨摩郡身延町中ノ倉2926

富士山景點｜10. 富士山夢之大橋

圖片來源：google map

近年在Instagram上爆紅的拍照景點「富士山夢之大橋」，又被稱為是通往富士山的階梯，因為接替背後就是富士山，所以走在階梯上可以營造出登上富士山的錯視感，甚至還有人會專程穿和服、校服來拍攝紀念照呢！

地址：〒416-0931 静岡縣富士市蓼原國道139 號線

富士山景點｜11. 白絲瀑布

圖片來源：google map

白絲瀑布是因為這片由多條細長瀑布組成的奇景，宛如一縷縷白絲從懸崖上垂下，因此得其名。走下觀景台，近距離感受瀑布的聲勢和水氣，彷彿置身於大自然的懷抱中。

地址：〒418-0103 靜岡縣富士宮市上井出

富士山景點｜12. 馬飼野牧場

圖片來源：google map

馬飼野牧場是日本當地人的寶藏景點，是可以直接看到富士山的廣闊牧場！其中最有名的是富士山盪鞦韆、富士山高腳觀景台，場內還設有多種體驗區及豐富活動，像是騎馬、與山羊散步、體驗擠牛奶、親手製作乳製產品，或是挑戰工藝和陶藝等，如果帶小朋友來建議可以預留半天時間慢慢玩！

地址：〒418-0104 靜岡縣富士宮市內野1327-1

富士山景點｜13. 星巴克 富士川服務區（下行）店

圖片來源：google map

喝著一杯香醇的咖啡，透過大窗戶欣賞富士山的壯麗景色，是旅途中最愜意的休息方式。這裡還有日本星巴克富士山限定杯，星巴克杯收藏家絕對不能錯過！

地址：〒421-3305 靜岡縣富士市岩淵1348-3

延伸閱讀:2025年最新富士山必去的13個景點，親子、長輩出遊就這樣玩！

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