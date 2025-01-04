一定要去看一次的日本冬天絕景TOP10！ 北海道鄂霍次克海流冰奪冠

【旅奇傳媒/日本部報導】日本的冬天因為下雪所形成的各地美麗雪景吸引了海內外旅客蜂擁前往。阪急交通社在日本國內進行的「一定要去看一次的冬日絕景」大調查，最近公布了前10名排行榜，光是台灣人最愛的北海道就入圍了5處，鄂霍次克海的流冰更是奪下冠軍。美瑛的青池則和金澤兼六園同列第7名，天橋立則和銀山溫泉同列第9名。以下將分別介紹TOP10雪景特色。

★ 一定要去看一次的日本冬天絕景 TOP10 ★

第1名 北海道鄂霍次克海的流冰第2名 北海道鑽石塵第3名 岐阜縣白川鄉雪景第4名 山形縣藏王樹冰第5名 北海道小樽運河雪景第6名 北海道阿寒湖霜花第7名 北海道白金青池雪景第8名 石川縣兼六園雪吊第9名 京都府天橋立雪景第10名 山形縣銀山溫泉雪景

▍ 第1名：北海道・鄂霍次克海流冰

▲ 搭乘流冰觀光破冰船「AURORA 號」，感受船隻不斷突破冰層時的震撼體驗。 圖：阪急交通社／提供

榮登第一名的是北海道的「鄂霍次克海流冰」。這片白茫茫的壯觀流冰景象，是只有在北海道才能看到的自然奇景。不少人也在調查中表示：「這絕對是我的生活圈無法見到的風景。」每年2月中旬到3月上旬的流冰季，吸引了大量旅客前往北海道。在網走和紋別，遊客可以乘坐破冰船穿越流冰，而在知床，甚至能直接走上流冰體驗，近距離感受這壯麗震撼的自然景觀！

▍ 第2名：北海道・鑽石塵

▲ 極寒冷的空氣中，凍結出無數微小的冰晶反射著陽光，形成鑽石般的光暈。 圖：阪急交通社／提供

北海道嚴冬中才能見到的「鑽石塵」，是一種夢幻的自然現象，當大氣中的水蒸氣變成冰晶時，會在陽光下閃閃發光，看起來就像鑽石粉末從天空飄落一般，美得令人驚嘆。這種奇景特別容易在每年1月至2月間於十勝地區或富良野等地出現。雖然需要低於零下10度的氣溫、無風以及適當的濕度等條件才能形成，但當你親眼見到這片如夢如幻的光景，絕對會成為一生難忘的回憶！

▍ 第3名：岐阜縣・白川鄉合掌村雪景

▲ 白川鄉合掌村的雪景彷彿童話中的世界，一個個茅草屋頂上厚厚的積雪就像白色的棉花糖，特別夢幻可愛。 圖：阪急交通社╱提供

被列為世界遺產的白川鄉，是能欣賞到「日本原始風貌」和「典型日本景色」的熱門景點。特別是在冬季，這裡的合掌造屋群與白雪覆蓋的大地完美融合，呈現出壯麗的景色。每年1月至2月，還會舉辦夜間燈光秀活動，燈光映照下的合掌造屋充滿夢幻氛圍，而倒映在田間水面的合掌造景象更是令人驚艷，絕對值得一看！

▍ 第4名：山形縣・藏王樹冰

▲ 從藏王纜車上俯瞰詭譎的自然奇觀「藏王樹冰」。 圖：阪急交通社╱提供

排名第4的「藏王樹冰」，因其神秘的外形又被稱為「雪怪（Snow Monster）」。這種由特殊氣象條件和常綠針葉樹共同形成的冰雪藝術，獨具魅力。調查中也有不少人表示：「想看看其他地方看不到的景色。」樹冰的最佳觀賞季節通常在每年12月至翌年2月期間，可以搭乘藏王纜車參加樹冰原巡遊，這項活動也非常受歡迎。

▍ 第5名：北海道・小樽運河雪景

▲北海道小樽市的浪漫勝地「小樽運河」，在雪舞紛飛的冬夜中映襯著小樽的雪燈之路，彷彿帶來了溫暖與祝福。 圖：阪急交通社╱提供

小樽運河是北海道知名的觀光景點，到了冬天，石造倉庫群與雪景相映成趣，呈現出一片夢幻的氛圍。特別是在傍晚時分，煤氣燈的柔光映照在積雪上，營造出懷舊又浪漫的景色。每年2月，這裡還會舉辦「小樽雪燈之路」活動，雪中搖曳的蠟燭燈光，搭配雪雕藝術品，將運河周圍點綴得格外迷人。

▍ 第6名：北海道・阿寒湖霜花

▲罕見的冰晶現象「霜花」，開滿在阿寒湖湖面上。 圖：阪急交通社╱提供

每年12月至翌年3月，在阿寒湖上，如果氣溫、風力以及雪與冰的條件恰到好處，就有機會見到像花朵一樣的冰晶「霜花（Frost Flower）」。這種彷彿白色花朵盛開在湖面上的夢幻景象，是寒冷地區特有的珍稀自然現象，深受人們喜愛。不妨參加導覽團，一同探索這片神秘的美麗景色吧！

▍ 第7名：石川縣・兼六園的雪吊

▲ 兼六園的雪吊與雪景交織，在夜間燈光下突顯了幾何的美感。 圖：阪急交通社╱提供

第七名除了美瑛青池外，還有石川縣的兼六園，名列日本三大名園之一，每年11月至隔年3月期間，園內會設置「雪吊」來保護樹木免受積雪壓壞。這種北陸冬季的獨特景象，以其幾何般的美感而著稱。與雪景相互映襯的雪吊，更加突顯了日本庭園的典雅氛圍。特別是被認為樹形最美的「唐崎松」，其雪吊後呈現的圓錐形剪影優雅動人，在夜晚燈光映照下，更成為兼六園的象徵，吸引眾多遊客前來欣賞。

▍ 第8名：北海道・白金青池雪景

▲以往擁有水彩般鮮豔的鈷藍色「美瑛青池」，於寒冬凝結成一片銀白世界後也別具一番風味。 圖：阪急交通社╱提供

北海道美瑛的青池之美，連蘋果電腦的預設桌面都收入，可說是家喻戶曉。更讓美瑛湧入無數觀光客。人口不到一萬人的美瑛町，2023年度整年就湧入了239萬人，讓青池的停車場即使擴建，平日依然經常爆滿，已經呈現觀光超載，當地目前正在研擬是否仿效廣島收取「宮島訪問稅」。

同樣有許多人在社群網路分享美瑛青池的神秘藍。但冬天時，這片美麗的青池會被純白的積雪覆蓋，營造出一片寧靜而夢幻的景色。每年大約從11月到隔年4月，這裡會舉行夜間燈光秀，透過多種燈光變化，讓雪、池水以及落葉松的倒影交織成更迷人的景觀。

▍ 第9名：京都府・天橋立雪景

▲宮津灣上，因地殼推擠作用，在海上形成一個奇特的沙洲地形，被日本人譽稱為「丹後之天橋立（丹後の天橋立）」。 圖：阪急交通社╱提供

京都府的天橋立名列日本三景之一。每逢冬天下雪時，整個地方染上一片雪白，長達約3.6公里的沙洲被白雪覆蓋，景色美得讓人驚嘆。從北邊的傘松公園或南邊的天橋立View Land俯瞰，尤其若用「從胯下倒著看景」的方式來看，會覺得眼前的景象就像一條銀龍飛向天空一樣，夢幻又壯觀！

▍ 第10名：山形縣・銀山溫泉雪景

▲雪花紛飛的冬夜中，於山形縣感受懷舊又浪漫的溫泉小鎮風光。 圖：阪急交通社╱提供

能讓人感受到大正浪漫氛圍的山形縣銀山溫泉，每到冬天，木造旅館與積雪交織出夢幻般的景色。特別是黃昏時分，街道上的煤氣燈點亮，整個溫泉街宛如進入電影場景，充滿懷舊情調。據說這裡還是多部日本人氣動畫的靈感取景地，近年來越來越受到大家的關注，成為熱門的觀光景點。

不過，這個超受台灣人喜愛的銀山溫泉，已經面臨觀光客大爆滿，日前更宣告從今年12/20至2025/3/31，期間內每天16:00〜隔天 10:00實施交通管制和入場限制，針對的是當天一日來回的遊客；計畫入住當地旅館的人則不在此限。

在交通管制期間，想前往銀山溫泉只能從距離銀山溫泉街約1公里的「大正浪漫館」停車場搭乘付費接駁巴士。即使租車自駕，也必須先將車停在大正浪漫館的停車場，再轉搭接駁巴士（1天500日圓）前往。禁止步行穿越管制區域前往銀山溫泉街。

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