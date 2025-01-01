「麥當勞 X EVA福音戰士」最新套餐「M號機漢堡」將發售！　大麥克、薯條和飲料3款「變形公仔」鐵粉暴動必追

M號機啟動了！ 日本麥當勞創意無限，繼超可愛「2025新春福袋」消息後，最新公布與經典動畫《新世紀福音戰士》展開一系列聯名合作，首波活動透過官方App開放抽選販售的經典餐點模型套組；第二波則是將推出三款「M號機」聯名漢堡，讓動漫迷暴動了！

圖／取自日本マクドナルド X、官網

《新世紀福音戰士》是一部機甲風格的世界末日動畫，故事主要以EVA的大型機器駕駛員和NERV的成員為中心，試圖阻止未來東京再度發生災難。因此，首波聯名將麥當勞的經典餐點與人氣角色結合為限定模型商品，例如大麥克漢堡、薯條和飲料杯，分別變形為初號機、二號機和零號機。

圖／取自日本マクドナルド X、官網

必須使用日本麥當勞的APP以抽選方式進行販售，每人只能申請一次抽選，消費者需在2025年1月10日以前進行報名，被抽中者可於2025年1月20日至1月26日期間，前往指定的日本麥當勞門市，以3,900日圓的價格，購買整套變形公仔！

これは…マックのエヴァ!?



抽選販売応募開始！



応募は動画をタップ — マクドナルド (@McDonaldsJapan) 2024年12月19日

圖／取自日本マクドナルド X、官網

不僅如此，日本麥當勞於近日再度公開第二彈聯名活動，從宣傳影片能看見《新世紀福音戰士》許多經典畫面，將有3款聯名的「新世紀福音戰士漢堡」自1月6日起限定發售，分別代表三名角色依序為，綾波零「脆薯厚切蒜味美乃滋牛肉堡」單點540円、明日香「墨西哥起司脆雞堡」單點490円、碇真嗣「起司雙層照燒豬肉堡」單點530円，升級為套餐則分別再加300円。

圖／取自日本マクドナルド X、官網

除了聯名漢堡，還推出限量的 EVA「M號機漢堡」福音戰士聯名包裝，以3位人氣主角作為漢堡包裝紙設計，快分享正在日本想吃一波的朋友們。

圖／取自日本マクドナルド X、官網

圖／取自日本マクドナルド X、官網