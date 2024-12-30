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2024年京都旅遊攻略【下集】：交通、兩天一夜行程與伴手禮推薦

聯合新聞網／ 橘子貓TTtrips

京都市區交通方式

到達京都後，有多種方便的交通選擇，讓您能輕鬆遊覽京都市區與周邊地區。

1. 巴士

京都市巴士路網覆蓋廣泛，幾乎可抵達所有主要景點。市內熱門的巴士路線如100、101、102、203號等，都通往清水寺、金閣寺、嵐山等景點。建議下載「京都市巴士」App來查看即時班次。

2. 地鐵

京都市地鐵分為「烏丸線」和「東西線」，連接市中心和主要觀光地區。烏丸線可輕鬆抵達京都站和四条河原町等商業區，而東西線則方便前往東山區的寺廟和嵐山風景區。

建議：若計畫頻繁使用公共交通工具，推薦購買「京都巴士・地鐵一日券」，一天內不限次數搭乘市巴士與地鐵，特別適合短期旅客，省錢又省事。

3. 租借自行車

若想自由探索市區街景，京都站周邊和地鐵站附近都有多處租車點，可以租借自行車。此外，京都市的自行車道規劃完善，特別適合騎車遊覽祇園、鴨川周邊等地區，既靈活又能深入體驗當地生活。

4. 包車服務

如行程中有老年人、行動不便者，或是規劃親子、團體出遊，包車省去查看地圖和尋路的麻煩，大幅提升旅行的舒適度，不僅提供靈活的行程安排，還能確保旅程順暢愉快。

京都兩天一夜行程規劃

第一天：文化之旅與美食饗宴

1. 京都站

圖片來源：google map
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到達京都後，可以在京都站周圍探索。這座現代化建築內部設有商場、美食街和觀平台，提供多元的體驗。建議由京都車站的電梯搭到最頂層，在免費的高空觀景台「Skyway」，從高處俯瞰京都市全景，為旅程揭開序幕。

2. 清水寺

圖片來源：google map
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接著前往著名的清水寺，在全木造結構的「清水舞台」，俯瞰京都市景，尤其在秋季，周圍的紅葉更是絕美。或是參拜地主神社，祈求愛情及姻緣。

3. 京料理 花咲 萬治郎

圖片來源：google map
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午餐推薦在「京料理 花咲 萬治郎」品嚐正宗的京料理，這裡提供新鮮的當地食材，讓您感受到京都的獨特風味，並從菜餚中體會京都人對食物的敬意與精細工藝。

4. 高台寺

圖片來源：google map
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餐後可前往高台寺，這裡不僅是文化遺產，還有優雅的庭園，非常適合拍照和散步。

5. 銀閣寺

圖片來源：google map
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隨後前往銀閣寺，這座寺廟雖然不如金閣寺華麗，但其自然環境和樸素的美學風格別具一格。可以沿著小徑散步，欣賞四周的湖泊、山石景觀，讓人感受到寧靜平和。

6. 海鮮天婦羅 米福 四条烏丸店

圖片來源：google map
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晚餐建議到「海鮮天婦羅 米福 四条烏丸店」，這裡的天婦羅新鮮可口，是結束一天行程的完美選擇。

7. 三井花園飯店 京都四條

圖片來源：google map
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最後，入住三井花園飯店，這裡提供舒適的住宿環境，讓您在夜晚安心休息，為第二天的行程做好準備。

第二天：自然與歷史的完美結合

1. 嵐山

圖片來源：google map
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清晨出發前往嵐山，這裡擁有迷人的自然風光和竹林小徑，是拍照的理想地點，建議租借自行車騎行，探索周邊的自然美景，感受嵐山的靜謐與優雅。

2. 天龍寺

圖片來源：google map
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天龍寺擁有精美的日式庭園和傳統建築，這裡的庭園一年四季景色皆宜，春櫻秋楓，都是攝影者的天堂。

3. 龍安寺

圖片來源：google map
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接著參觀龍安寺，欣賞著名的枯山水石庭，感受禪意。此處石庭意境深遠，建議花些時間靜心欣賞，體驗心靈的平靜。

4. 西源院七草湯豆腐

圖片來源：google map
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西源院是少數可以在世界遺產內用餐的餐廳，午餐可以在「西源院七草湯豆腐」享用當地特色的湯豆腐、欣賞庭院風景。

5. 金閣寺

圖片來源：google map
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金閣寺是京都必訪的標誌性建築，這座覆滿金箔的寺廟與四周的湖泊相互映照，壯觀又夢幻。

6. 錦市場

圖片來源：google map
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京都之行的最後一站，來到錦市場。在這裡可以盡情品嚐當地小吃，像是玉子燒、章魚鵪鶉蛋、和菓子、豆乳甜品等，同時還能挑選一些具有京都特色的紀念品，如抹茶甜點、傳統日式瓷器等。

京都伴手禮推薦

1. 八橋(Yatsuhashi) -京都必買甜點代表

八橋是京都最具代表性的和菓子，使用肉桂、糯米粉等材料製成，口感軟糯、香甜。除了傳統的肉桂口味外，還有抹茶、草莓等多種口味選擇。

2. 宇治抹茶粉- 最道地的抹茶體驗

京都的宇治地區是抹茶的發源地，帶上一罐當地的宇治抹茶粉回家，無論是製作抹茶茶飲還是抹茶甜點，都能輕鬆實現。

3. 清水燒瓷器- 精美的傳統工藝品

清水燒是一種具有百年歷史的京都陶瓷，以其細緻的手工製作和雅緻的設計聞名。

4. 京燈籠與手工藝小物-帶回古都的藝術氛圍

以竹子、和紙手工製成的京燈籠，精巧輕便且富有京都特色，扇子和風鈴等工藝品也是喜愛藝術文化的最佳選擇。

5. 錦市場的即食小吃 - 小型伴手禮的美味首選

錦市場中有不少適合隨手帶走的小食，如烤魷魚片、漬物、炒豆，包裝精美且口味多樣，讓人輕鬆將京都的味道與親朋好友分享

延伸閱讀:2024年京都旅遊攻略【下集】：交通、兩天一夜行程與伴手禮推薦

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