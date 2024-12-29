京都四季穿搭建議

1.春季（3月至5月）

圖片來源：google map

在3月初，京都仍較為寒冷，因此建議選擇厚外套、毛衣和保暖褲子來禦寒。隨著春天的來臨，3月中旬時雖然氣溫逐漸回暖，但在風大的日子裡，記得隨身攜帶夾克以防寒。

2.夏季（6月至8月）

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夏季的穿搭建議以透氣輕薄為主，適合穿著短袖上衣或洋裝。外出時，建議戴帽子或攜帶遮陽傘來避免紫外線的傷害，並隨身帶著雨具，因為京都的夏天經常會無預警地降雨。

3.秋季（9月至11月）

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秋季的氣溫逐漸轉涼，建議穿著長袖衣褲，並搭配夾克或毛衣，以應對日夜溫差。

4.冬季（12月至2月）

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京都的冬季氣候寒冷，尤其是靠近日本海的地區常有降雪，而市區則不易積雪，建議穿著厚羊毛或羽絨大衣，搭配手套和圍巾，以確保身體的保暖，由於室內、公車和火車都有暖氣，採用洋蔥式穿法，可以更靈活地調整。

關西機場到京都的交通方式

1. JR HARUKA關空特急

直接從關西機場搭乘HARUKA到京都車站約80分鐘，從關西機場到京都車站僅停靠4站，是前往京都最快速舒適的交通方式。

2. 包車服務

如果你想要最輕鬆的旅行方式，包車服務是理想選擇。它省去查看地圖和尋路的麻煩，大幅提升旅行的舒適度。包車不僅提供靈活的行程安排，還能確保你享受順暢愉快的旅程。

如何安排旅遊天數？

京都的主要景點大多集中在搭乘電車或巴士一小時內，非常適合安排兩天一夜的行程。如果想探索更多觀光景點或附近的地區，則建議規劃四天三夜或五天四夜的行程。尤其在櫻花和楓葉季節，因為人潮眾多，建議安排至少三天以上，以便從容享受每個景點的魅力。

京都必訪十大景點

1. 金閣寺（Kinkaku-ji）

金閣寺以其金色舍利殿聞名，尤其推薦秋冬時欣賞秋天楓葉和金閣倒映在鏡湖池的畫面、被白雪覆蓋的金閣以及庭園風景。

2. 清水寺（Kiyomizu-dera）

清水寺擁有由傳統工法建制的壯觀木造舞台，可以俯瞰京都市區的美景，特別推薦在櫻花和楓葉季節前來。

3. 伏見稻荷大社（Fushimi Inari Taisha）

伏見稻荷大社以成千上萬的紅色鳥居聞名，這裡是供奉稻荷神的神社，適合健行和拍照。

4. 嵐山（Arashiyama）

擁有世界聞名的竹林和隨四季變化的美麗山景，還可以參觀嵐山岩田山猴子公園和渡月橋。

5. 銀閣寺（Ginkaku-ji）

銀閣寺雖然名為銀閣，但寺廟本身並未覆蓋銀箔，周圍高雅氣質的庭園和侘寂美學的景觀別具一格。

6. 二條城（Nijo Castle）

二條城擁有壯麗的城堡建築和歷史意義，是日本江戶幕府繁榮的象徵。

7. 哲學之道（Philosopher's Path）

哲學之道是一條沿運河而建的步道，兩旁種滿櫻花樹和楓樹，沿途還有許多小店和咖啡館。

8. 南禪寺（Nanzen-ji）

南禪寺是一個大型的禪宗寺廟群，有美麗的庭園和古老的建築，值得細細探索。

9. 京都御所（Kyoto Imperial Palace）

京都御所是前日本皇室的居所，周圍的公園適合散步，內部有導覽參觀。

10.河原町（Kawaramachi）

河原町是京都的主要購物區，有許多商店、餐廳和咖啡館，是體驗當地生活的好地方。

京都必吃六大美食

1. 湯豆腐

清淡又溫潤的湯豆腐，是京都最具代表性的素雅料理。嫩滑的豆腐配上日式高湯，清新的口感令人回味無窮。特別適合在冷天享用，感受滿滿暖意！

2. 壽喜燒

以香甜醬汁燉煮的牛肉與蔬菜，是京都傳統的家常美味。當地壽喜燒的特色是選用頂級和牛，搭配溫泉蛋蘸料，肉質柔嫩、滋味濃郁。

3. 懷石料理

被譽為日本料理的藝術，懷石料理強調季節感與精緻擺盤。每一道料理都是匠心之作，無論是視覺還是味覺，都是頂級享受，讓你深刻體驗日本的待客之道。

4. 鰻魚飯

香氣四溢的炭烤鰻魚淋上特製醬汁，鋪滿一整碗米飯，簡直是人間極品！京都的鰻魚飯講究食材的鮮度與烤製技巧，外酥內嫩的口感令人一試成主顧。

5. 壽司

京都壽司以熟食或醃製魚為主，和關東壽司有所不同。傳統的押壽司是京都壽司的一大特色，將鮮魚緊壓在醋飯上，口感清爽，風味獨特。

6. 抹茶

來京都一定要品嘗當地的抹茶甜品！不論是抹茶冰淇淋、抹茶蛋糕，還是抹茶拿鐵，濃郁的茶香與微苦的餘韻，讓人沉浸在京都的和風情懷中。

延伸閱讀:2024年京都旅遊攻略【上集】：交通、必吃美食與景點推薦

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