「蘋果病」真的這麼可怕？林氏璧提醒赴日跨年注意防疫

台灣人最愛旅遊的國家「日本」絕對名列前茅，根據旅遊網站後台數據排名「跨年人氣最高亞洲城市 Top10」，日本一次毫不客氣就佔榜6名，但要如何玩的經濟又實惠，「NOW生活攻略」主持人林氏璧請來網紅也是號稱「全台灣擁有最多信用卡的男人」寶可孟分享日本刷卡攻略，寶可孟節目中透露目前他已經擁有超過545張信用卡，如果到日本旅遊，他推薦可以透過台灣電子支付，刷日本PayPay條碼，相當划算。

各家銀行信用卡福利大不相同，寶可孟分析2025年信用卡福利都縮水，原因可能是因為銀行代墊資金的成本提高，所以沒有辦法一直給予高回饋，而且信用卡每年都在調整回饋方案，同一張信用卡所獲得的福利年年都不同，如果不想燒腦研究，寶可孟說:「國外旅遊刷卡手續費就要1.5%，所以只要有回饋到1.5%就可以考慮，甚至有些卡片在日韓指定通路甚至回饋到6.5%，那更是比現在普遍1.2%回饋好。」

不只分享出國旅遊省錢攻略，一年總是要飛日本至少10趟也是前台大感染科主治醫師的林氏璧也提到，近期日本很流行「蘋果病」讓許多已經排定行程要去日本過年的家庭很緊張，林氏璧說：「它是一個全世界都有的病毒，大概4到10幾歲的小朋友會臉紅紅、出疹子，一開始症狀像感冒，然後出疹在臉上接著蔓延到全身，這個病基本上免疫正常的人都不會有併發症，不是一個很嚴重的病毒，但孕婦要小心，因為它對胎兒會有傷害，特別是前三個月懷孕的孕婦。」