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赴日注意！日航遭不明網路攻擊 行李系統故障恐釀國際航班延誤
日本放送協會（NHK）報導，日本航空公司證實26日上午系統遭受網路攻擊，導致處理旅客行李的系統發生故障，恐怕影響國內航線與國際航班，目前已有部分航班延誤。
日航表示，26日上午7時24分（台灣時間6時24分），連接內外部的網路設備系統遭遇攻擊，負責旅客行李存放出現故障，目前已有部分航班延誤，可能還會對其他國際與國內航線造成影響。
日本經濟新聞報導，日航聲明，目前正在調查攻擊者身分，並將採取相應措施，目前正加緊搶修系統。
日航也致歉表示：「對於造成各位旅客不便，我們深感抱歉。」
NHK報導，根據日本國土交通省，這次網路攻擊已經對日航營運造成影響。
目前在成田機場方面，根據日航成田公關室，當日上午9時40分（台灣時間8時40分），登機手續依然照常進行，並且沒有出現延誤等情況。
日本航空表示，將繼續確認是否會對運營造成進一步影響。
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