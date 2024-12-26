赴日注意！日航遭不明網路攻擊 行李系統故障恐釀國際航班延誤

面對即將到來的櫻花季，你想好要去哪裡旅遊了嗎？今天就跟著 AsiaYo 搶先來看韓國賞櫻團體旅遊行程亮點，不只有首爾南怡島的櫻花長廊跟景福宮的浪漫美景，還能前往釜山參加必打卡的鎮海櫻花祭春日慶典！當然也少不了韓國團體行程一定要體驗的韓服漫遊，你想去的景點這裡通通有！馬上來看看有哪些超讚的行程推薦吧！

2024-12-25 14:01