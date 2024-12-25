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九州阿蘇熊本機場全新園區「SORAYOKA」來囉！好吃好逛還有可愛的熊本熊機長等著你～

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

九州熊本縣的阿蘇熊本機場，在今年10月26日於旅客航廈東側推出全新的「SORAYOKA 區域」！SORAYOKA區是以「週末」為主題展開各式各樣活動的區域，旨在營造「機場總是有很多有趣的事情」以及「想要去機場玩」的氛圍！

除了有販售新鮮蔬菜的野菜市外，還計畫根據季節舉辦介紹鄰近地區的觀光活動，以及介紹航點地區的活動，藉此提升旅行需求並促進觀光。

SORAYOKA 區域分成三大主題：公園、餐飲區與訪客中心，若有機會到阿蘇熊本機場，別忘了到這裡朝聖一下吧。

首先介紹公園區，這裡以阿蘇市的名勝、天然記念物「米塚」為靈感，設置了模擬「築竹山」的山丘，並配有裝飾著阿蘇地區「ブルービー（藍蜂）」的霧狀噴水設施，是孩子們的最佳遊樂場所。

另外還有以熊本的代表色「紅色」製作出高2米、寬5米的紀念碑「KUMAMOTO」字樣，一旁還有穿著飛行員服裝的人氣吉祥物「熊本熊」，讓大家能夠將紀念碑、熊本熊與正在起飛的飛機一同拍照打卡！

在餐飲區提供多間美味的餐點，像是西式料理Royal Host、沖繩人氣美食「Pork Tamago」飯糰、首次進軍西日本的岩手知名餐廳「格之進」，以及11月新登場的熊本老字號美食「菅乃屋」，想體驗極致的馬肉料理來這就對了！

目前為了避免開幕初期出現人潮擁擠的狀況，SORAYOKA區域是採取分階段開業的策略，營業時間從早上6點半到晚上9點半，各店家也會依據性質規劃營業時間，出發前別忘了先上網查詢以免撲空囉！

https://www.kumamoto-airport.co.jp/map-sorayoka-park/

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