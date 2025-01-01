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更豐富的沉浸式空間等你來體驗！東京teamLab Planets 全新展區2025年登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

位於東京豐洲的「teamLab Planets TOKYO DMM」將於2025年1月22日開放全新展區，規模擴展約1.5倍，讓大家享受更豐富多元的體驗！(延伸閱讀: ⇒⇒ 東京豐洲「teamLab Planets TOKYO」體驗心得、交通方法與周邊景點推薦–走進水中與夢幻花海的浸沉式體驗))

新展區包含三個全新主題：「運動之森」、「捕捉與收集滅絕之森」和「學習！未來的遊樂園」，此外，還有全新地「草圖工廠」讓大家能將自己的創意轉化為獨特的紀念品帶回家！

首先「運動之森」是一個創意運動空間，透過身體感知世界並立體地思考世界的概念。你將在這個立體且複雜的場景中全心投入，並體驗「高速旋轉彈跳球」、「多重彈跳宇宙」等互動設施，感受如同跳躍在宇宙般的奇妙體驗。

「捕捉與收集滅絕之森」是一個充滿歷史感的動物世界，基於「捕捉、學習、釋放」的概念，讓大家通過身體來探索，根據所捕捉的生物發現、學習並擴展興趣。參觀者可透過手機應用程式「捕捉與收集森林」，捕捉各種生物、研究它們，並創建屬於自己的收藏冊。

最後是「學習！未來的遊樂園」，這是一個讓大家自由創作的遊樂園，不論是自己設計或是與他人共同合作，都是能創造出無限可能的空間！

想將作品帶回家嗎？在全新的「草圖工廠」中，大家可以將自己在展區內繪製的作品，製作成徽章、T恤、托特包等原創商品，並作為紀念品帶回家！

teamLab Planets 這一次的全新升級，不僅是讓大家體驗更豐富地沉浸式藝術，還能發揮創意、將創意化為實物，無論是大人或小孩都能在這裡找到屬於自己的奇幻世界。

teamLab Planets

地址：東京都江東區豐洲6-1-16

開館時間：9:00 – 22:00（開館時間可能會有變更）

窩日本推薦閱讀：東京豐洲「teamLab Planets TOKYO」體驗心得、交通方法與周邊景點推薦–走進水中與夢幻花海的浸沉式體驗　

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