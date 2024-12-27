出發前做好準備！ 四大日本滑雪場指南：體驗粉雪的完美冬季旅遊行程推薦

日本的冬季不只有溫泉，滑雪更是不可錯過的精彩體驗！每年從12月到隔年3月，日本滑雪勝地就會吸引來自世界各地的滑雪愛好者。這裡不僅擁有世界聞名的優質粉雪，完善的滑雪設施，更有親切的日式服務與獨特的溫泉文化無論你是第一次嘗試滑雪的新手，還是尋找刺激的進階玩家，日本的滑雪場都能滿足你的需求。今天的日本滑雪場推薦，就讓我們帶著你一起深入了解滑雪裝備、技巧選擇和熱門滑雪場，幫助你規劃一趟完美的滑雪之旅。

出發日本滑雪前，你該做好這些準備

裝備去哪租

初次滑雪的朋友不必擔心裝備問題，大多數滑雪場都提供完善的租借服務。基本必備的裝備包含防水外套和滑雪褲、保暖內層衣物、防水手套、護目鏡以及保暖帽子或頭盔。如果你打算經常滑雪，可以考慮購買自己的裝備。此外，很多滑雪新手常常會忘記，高山地區的紫外線特別強烈，防曬一樣重要，千萬別忘了準備防曬用品。

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單板與雙板差在哪

在開始滑雪旅程前，先了解單板和雙板的差異能幫助你做出最適合的選擇。雙板滑雪是多數初學者的首選，因為較容易保持平衡，而且有雪杖輔助，在平地移動時特別方便。速度控制也相對直覺，能讓新手更快掌握基礎技巧。相比之下，單板滑雪雖然學習曲線稍陡，但一旦掌握基本技巧，轉彎動作會更加流暢自然。單板也特別受到追求自由風格的年輕滑雪者歡迎，設備攜帶也較為方便。

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小樽朝里川滑雪場

想要在滑雪時一覽日本海壯麗美景嗎？小樽朝里川滑雪場絕對是最佳選擇。這裡擁有多達 9 條特色滑雪道，其中最長的滑道延綿 3000 公尺，讓你能充分享受馳騁雪場的快感。從小樽朝里川滑雪場的山頂，你可以欣賞到被皚皚白雪映襯的日本海，天氣晴朗時更能遠眺小樽港的迷人景色。交通非常便利，從札幌市區搭乘 JR 至小樽站約 30 分鐘，再轉乘接駁巴士 15 分鐘即可抵達。從新千歲機場也有直達巴士服務，行程約 100 分鐘。

圖片來源/ 小樽朝里川滑雪場官方網站

如果要更輕鬆地體驗滑雪樂趣，在出發前也可以先到 klook 平台上選擇套裝行程，每個套裝行程都包含了往返巴士接送、專業中文教練指導、雪板等設備以及纜車票。如果想要更輕裝的話，豪華套裝還有額外提供雪服和雪褲的租借服務，讓你不必為攜帶笨重的滑雪服裝而煩惱。這些精心規劃的套餐不僅省去了準備裝備的麻煩，還能確保你在專業教練的指導下安全地體驗滑雪的樂趣。

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小樽朝里川滑雪場

地址：北海道小樽市朝里川温泉1丁目394

電話：0134-54-0101

滑雪場計劃於 2024 年 12 月 7 日開放

湯澤滑雪場

湯澤滑雪場是東京近郊最受歡迎的滑雪勝地之一，最大的優點就是交通便利。從東京搭乘上越新幹線僅需 1 小時 20 分鐘就能抵達越後湯澤站，下車後步行 10 分鐘就能到達雪場，非常適合安排短期滑雪旅行。在這裡，不只有 8 條主要滑雪道，更可以與石內丸山滑雪場串連，共享約 50 條多樣化的滑道。場內還設有號稱世界最大的纜車系統之一，可同時容納近兩百人，不僅能欣賞到壯觀的山景，還能有效減少排隊時間。

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對於初學者來說，湯澤滑雪場的教學品質更是一大亮點。這裡的專業中文和英語教練都經過嚴格訓練，能夠根據每位學員的程度和學習步調，提供客製化的滑雪課程。無論你是完全沒有滑雪經驗的新手，還是想要精進技巧的進階玩家，教練都能為你量身打造最適合的學習計劃。

圖片來源/ 湯澤滑雪場官方網站

湯澤滑雪場

地址：新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢１０３９−２

電話：+81257856543

預計開放時間：2024 年 12 月 13 日 ~ 2025 年 5 月 6 日

星野 Tomamu 滑雪場

星野 Tomamu 是一座集結了休閒、娛樂與專業滑雪於一體的綜合型度假村。這裡擁有 29 條多元化的滑雪道，總長度達 4,200 公尺，從適合初學者的寬闊雪道到專供高手挑戰的樹林區，各種難度一應俱全。除了滑雪，這裡最著名的就是霧冰平台和愛絲冰城，讓你能體驗獨特的冰雪景觀和娛樂設施。交通方面，從新千歲機場有直達巴士服務，車程約 2 小時；若是搭乘JR，可以到富良野站或滝川站轉乘接駁巴士前往。

圖片來源/ Tomamu 滑雪場官方網站

在滑雪教學方面，星野 Tomamu 提供高品質的私人教學服務，特別聘請了專業的中文教練團隊。所有課程都採用一對一或同組私人教學形式，不會與其他遊客拼課，確保每位學員都能獲得最佳的學習體驗。教練們擁有豐富的教學經驗，能夠展現多樣的技術風格，靈活地配合學員的程度和需求調整教學內容。無論是想學習雙板滑雪還是單板滑雪，都能找到最適合的教練指導。

圖片來源/ Tomamu 滑雪場官方網站

星野 Tomamu 滑雪場

地址：Nakatomamu, Shimukappu, Yufutsu District, Hokkaido 079-2204, Japan

電話：+81 167-58-1111

預計開放時間：2024 年 12 月 1 日～ 2025 年 4 月 1 日

東京富士雪山度假村

東京富士雪山度假村以其親民的環境和完善的教學設施聞名，擁有 4 條難度不同的滑雪道，分別適合初學者、中級和高級滑雪者，最長的滑行距離可達 1,000 公尺，提供多樣化的滑行體驗。除此之外，這裡還有專為小朋友設計了雪橇專用滑雪場和打雪仗廣場，讓孩子們可以安全地享受玩雪的樂趣。交通方面，可以自行從 JR 御殿場站搭乘路線巴士，車程約一小時，不過車次較少，需特別留意時間。建議可以提前預約從東京、神奈川和靜岡出發的直達巴士，或購買包含直達巴士的一日遊票券，安排上會比較方便。

圖片來源/ 東京富士雪山度假村官方網站

東京富士雪山度假村

地址：靜岡縣裾野市須山字藤原2428

電話：+81 55-998-0636

預計開放時間：2024 年 10 月 25 日～ 2025 年 3 月 31 日

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