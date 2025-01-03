春天必去的 Top 5 日本賞櫻團旅行程！體驗富士山纜車／柳州遊船賞櫻，出發沖繩追全日本最早櫻花季

春天到了，正是開啟一段日本賞櫻之旅的好時機！AsiaYo 已經為你精心挑選了5套日本賞櫻團體旅遊推薦攻略，一次帶你了解東京、關西和九州等地區有哪些熱門的賞櫻必訪景點！讓你盡情欣賞淺間神社、名古屋城浪漫的粉色花海🌸準備好你的相機了嗎？現在就出發日本團體旅遊，拍下所有超夢幻的春櫻美景吧！





🇯🇵 東京賞櫻旅遊景點攻略 🌸

🇯🇵 東京賞櫻團體旅遊行程推薦 🌸

【春遊東京五日】新宿御苑/鎌倉大佛/富士山纜車/迪士尼

圖/AsiaYo提供

✨行程特色

｜獨特自然美景｜前往古代日式庭園三溪園和鎌倉大佛的高德院欣賞櫻花盛開的美景，再搭乘富士山全景纜車，享受東京獨有的山湖美景！

｜親子最愛樂園趣｜大小孩都愛的東京迪士尼跟東京迪士尼海洋雙主題樂園二選一！享受家庭同樂的最佳機會正在等著你~

🇯🇵 關西賞櫻旅遊景點攻略 🌸

🇯🇵 關西賞櫻團體旅遊行程推薦 🌸

【春櫻雙城五日】國寶犬山城/淀川背割堤櫻/醍醐寺/伊勢神宮

✨行程特色

｜古城慢遊｜帶你體驗八幡堀輕舟遊船感受懷舊的建築風情，還有走訪世界遺產國寶犬山城和奈良東大寺，深度探索關西古都的悠久歷史。

｜絕美春櫻景緻｜出發賞櫻百選名所醍醐寺和山崎川四季之道！在櫻花步道上悠哉漫步，體驗春天限定的活力與美景~

🇯🇵 九州賞櫻旅遊景點攻略 🌸

🇯🇵 九州賞櫻團體旅遊行程推薦 🌸

【櫻戀九州五日】百選櫻情/熊本熊雙電車/柳川搖船/阿蘇溫泉

圖/AsiaYo提供

✨行程特色

｜雙鐵道輕鬆遊｜體驗熊本城獨有的萌熊彩繪電車，還有洋溢著濃濃日式風情的太宰府旅人電車，輕鬆前往各大九州景點！

｜必訪賞櫻行程｜除了菊池公園、湯布院金鱗湖和小城公園這些知名的賞櫻勝地之外，再帶你搭柳州遊船欣賞兩岸的櫻花樹海跟傳統建築~

🇯🇵 北陸賞櫻旅遊景點攻略 🌸

🇯🇵 北陸賞櫻團體旅遊行程推薦 🌸

【紛櫻北陸五日】百選櫻花野餐/名古屋城/合掌村/兼六園

圖/AsiaYo提供

✨行程特色

｜春日賞櫻野餐｜在春天櫻花盛開的季節前往朝日町舟川，享受滿滿櫻花包圍的野餐體驗！還會再帶你去足羽川櫻花隧道和鶴舞公園，一次飽覽所有粉紅櫻花海美景！

｜歷史遺跡巡禮｜走訪歷史悠久的名古屋城跟兼六園，感受不同年代的日式建築與庭園景觀，還有被列為世界遺產的白川鄉合掌村，體驗古老城鎮的歷史魅力！

🇯🇵 沖繩賞櫻旅遊景點攻略 🌸

🇯🇵 沖繩賞櫻團體旅遊行程推薦 🌸

【迎春沖繩四日】今歸仁城/美國村彩燈/美麗海水族館/波上宮

圖/AsiaYo提供

✨行程特色

｜沖繩春季必訪｜想要提早欣賞日本的春櫻美景嗎？沖繩的今歸仁城有著全日本最早櫻花季，讓你體驗不同面貌的沖繩之旅~

｜熱門景點打卡｜充滿美式風情的北谷町美國村、琉球最古老的波之上神宮和世界最大的沖繩美麗海水族館一次帶你去參觀，深度探索沖繩海島的熱情！





今天帶來的2025日本賞櫻旅遊行程推薦就介紹到這邊，除了日本之外，韓國賞櫻團體團體旅遊旅遊也是春天出遊非常熱門的選擇哦！你也可以選擇很適合春天出發的日本鐵道之旅🚂馬上到 AsiaYo 平台上，挑選你喜歡的跟團旅遊行程吧！

延伸閱讀🌸

2025韓國賞櫻團體旅遊攻略｜超熱門Top 3韓國賞櫻必訪旅遊路線推薦，輕鬆前往首爾/釜山賞櫻秘境欣賞浪漫粉紅花海！

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