超熱門Top 3「韓國賞櫻」必訪旅遊路線推薦，輕鬆前往首爾／釜山賞櫻秘境欣賞浪漫粉紅花海！

面對即將到來的櫻花季，你想好要去哪裡旅遊了嗎？今天就跟著 AsiaYo 搶先來看韓國賞櫻團體旅遊行程亮點，不只有首爾南怡島的櫻花長廊跟景福宮的浪漫美景，還能前往釜山參加必打卡的鎮海櫻花祭春日慶典！當然也少不了韓國團體行程一定要體驗的韓服漫遊，你想去的景點這裡通通有！馬上來看看有哪些超讚的行程推薦吧！





🇰🇷 韓國賞櫻旅遊景點懶人包 🌸





🇰🇷 首爾賞櫻團體旅遊行程推薦 🌸

【春櫻首爾】八達山櫻花路、遠美山杜鵑花、秘境櫻花步道、韓服景福宮賞櫻五日

圖/AsiaYo提供

✨行程特色

｜體驗韓國文化美食｜來到首爾必訪的就是可以體驗韓服的景福宮，春天櫻花綻放真的超好拍！除此之外，還能享用黑白大廚白種元餐廳的道地韓式料理！

｜春日花季巡禮｜不只走訪八達山櫻花路、一山湖水公園等熱門的首爾賞櫻勝地，還會前往遠美山杜鵑花節，欣賞春季限定的花海美景！

｜多樣化景點｜行程安排參觀世界文化遺產水原華城，還有年輕人愛逛的明洞商圈跟星空圖書館2.0，歷史遺跡或熱門景點商圈一次走透透！

🇰🇷 釜山賞櫻團體旅遊行程推薦 🌸

【釜慶櫻繽紛】鎮海櫻花祭、機張長腳蟹、天空膠囊列車、世界文化遺產五日

圖/AsiaYo提供

✨行程特色

｜參訪歷史遺跡｜釜慶一帶最大的特色就是保留了許多古代的歷史建築，像是世界文化遺產佛國寺還有瞻星台跟雁鴨池，古老莊嚴的建築加上春季櫻花的襯托更有獨特的迷人魅力！

｜經典海景行程｜你一定聽說過的青沙浦紅白燈塔和天空膠囊列車這兩項必訪的釜山賞海景點，這次行程全都有之外，還要再送你去絕美海景咖啡廳，釜山特色海景一次看到飽~

｜多站賞櫻景點｜一定要在春天參加這個行程，帶你一次飽覽鎮海櫻花祭、慶和火車站跟余佐川羅曼史橋的浪漫櫻花美景，微風撫過、粉紅花瓣紛飛的景色真的超美😍





【釜慶瘋賞櫻】鎮海櫻花祭、機張長腳蟹、天空膠囊列車、世界文化遺產五日

圖/AsiaYo提供

✨行程特色

｜春日追櫻之旅｜跟著行程輕鬆追尋漂亮的櫻花美景，包括知名的佛國寺跟一年一度的鎮海櫻花祭，還有帝皇山公園的櫻之海美景一次行程就能欣賞到所有必看景色！

｜嚴選當地美食｜前往富平罐頭夜市享受最道地的美食小吃，還有長腳蟹套餐跟海鮮燒烤料理，品嘗最純正的釜山美食滋味~





今天的2025韓國賞櫻跟團攻略就介紹到這邊，想要馬上出發欣賞超美櫻花海了嗎！馬上到 AsiaYo 上尋找更多韓國旅遊攻略或日本賞櫻團體旅遊推薦，還有多種優質的團體旅遊行程讓你自由挑選唷！

延伸閱讀🌸

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