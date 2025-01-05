2025日本滑雪一日遊！ 適合小資的3組超划算日本滑雪一日遊套票，體驗免裝備滑雪新玩法

出發日本自由行的熱血新玩法大公開！今天 AsiaYo 為你獨家整理了日本滑雪一日遊套票方案，讓你可以當日來回熱門滑雪場，而且免裝備就能輕鬆出發、體驗滑雪樂趣！這篇攻略幫你整理完整的日本經典滑雪場推薦跟不同種類的套票亮點，全部都是滑雪初學者跟家庭旅遊都可以直接出發的日本滑雪自由行，馬上就來挑選、規劃一下冬天該去哪裡滑雪吧！





日本滑雪一日遊熱門滑雪場介紹 ☃️





日本滑雪一日遊選購攻略 ☃️

滑雪一日遊通常有三種類型的套票，可以根據自己的需求或程度自由選擇，接著就要來告訴你這三種套票分別差異在哪裡~

一日遊全包套票

想要提最少的行李輕鬆出發滑雪，就要選包含交通接駁、滑雪裝備租借和纜車券三種服務一次擁有的一日遊套票！不用準備沉重的雪具跟交通工具，對於新手來說是非常方便體驗滑雪的選擇哦！

纜車&裝備套票

相較於一日遊全包套票來說，纜車券+裝備租借的套票少了交通接駁的選項，所以比較方便自駕遊或前往交通方便的滑雪場再選購此類套票，而且選擇租借全套裝備的方案通常能獲得比現場購票更優惠的價格！

雪票&裝備套票

如果只想單純體驗滑雪的朋友，也可以選擇僅有雪票+裝備租借的套票，推薦給新手或親子滑雪想要在平緩滑道輕鬆玩的人~

日本滑雪一日遊 X 交通接駁推薦 ☃️

【池袋出發】舞子滑雪場一日巴士遊

｜纜車票＆全套裝備租借 + 溫泉券｜

圖/AsiaYo提供

🌟行程特色

｜滑雪+溫泉雙體驗｜盡情滑雪一整天之後，還可以享受舞子高原飯店的溫泉，周邊的飯店、餐廳設施也很齊全，讓你擁有一趟放鬆舒適的滑雪之旅~

｜巴士暖心接送｜往返滑雪場的路途可以輕鬆舒服地搭著巴士，快速直達、不用長途轉乘真的超方便！

｜空手參加免煩惱｜套票已經包含雪板跟滑雪服裝一日租借的費用，當天抵達滑雪場就能快速拿到裝備去滑雪⛷️

日本滑雪一日遊 X 套票優惠行程 ☃️

【套票優惠】湯澤中里滑雪度假村

｜一日纜車 + 全套裝備租借優惠｜

圖/AsiaYo提供

🌟行程特色

｜家庭&新手友善｜不用自己準備雪具或衣服，直接選擇全套裝備的方案就能用優惠價輕鬆滑雪！而且滑雪場內還有雪地扶梯跟可以體驗雪橇、雪地滑圈等活動的兒童樂園，很推薦給初次體驗滑雪的人或家庭~

｜輕鬆前往滑雪場｜湯澤中里滑雪度假村可以號稱交通最方便的滑雪場之一，就算沒有交通工具也能搭乘新幹線直達附近車站，往返市區也很快速，讓你安排其他行程更方便！





【套票優惠】白馬岩岳滑雪場

｜纜車票 + 滑雪裝備 & 服裝租借｜

圖/AsiaYo提供

🌟行程特色

｜纜車賞雪白山脈｜還有人不知道冬天的白馬山脈跟北阿爾卑斯山有多漂亮嗎🤩纜車票除了方便你遊玩滑雪場內的所有滑雪道，還能欣賞超美的雪山美景！

｜行程自由安排｜免帶裝備就能出發！超適合想要在一天之內輕鬆體驗滑雪的朋友，你可以自己選擇要在哪一天前往滑雪場，而且當晚就能回到市區，絕對不會耽誤到隔天行程哦！





這篇帶來了超人氣 Top 3 日本滑雪一日遊套票推薦，可以自由安排進你的日本自由行計畫之中！還想找更多輕鬆旅遊、體驗滑雪的行程推薦，就上 AsiaYo 尋找更多帶你參加雪上活動的日本北海道團體旅遊，或參考日韓滑雪旅遊攻略！

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