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點亮臺日友誼！ 北市珍奶造型燈光藝術 現身2024「大阪光之饗宴」 為2025台北燈節暖身

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圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

「大阪光之饗宴」是日本冬季年度盛事之一，每年均吸引大批國內外旅客參與。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
「大阪光之饗宴」是日本冬季年度盛事之一，每年均吸引大批國內外旅客參與。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】 日本最具代表性的燈光藝術活動之一「大阪光之饗宴」12/14開展，持續展出至12/25，今年臺北市以「啜飲繽紛臺北」的主題燈飾參展，這座高達300公分的珍珠奶茶燈組，象徵臺灣的手搖飲文化，內部融入色彩繽紛且會發光的「珍珠」元素，生動展現臺北的創意與城市魅力，吸引許多日本民眾駐足拍照，是展區相當吸睛亮點之一。

▲臺北市在「大阪光之饗宴」展出特色燈飾，吸引眾多民眾駐足欣賞，紛紛表示好想到臺北旅行。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲臺北市在「大阪光之饗宴」展出特色燈飾，吸引眾多民眾駐足欣賞，紛紛表示好想到臺北旅行。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

臺北市自2018年首次參加「大阪光之饗宴」以來，與大阪市在文化與觀光領域的合作情誼逐年加深，雙方備受矚目的燈節活動，更是兩座城市交流的重點項目。今年2月大阪參與「2024台北燈節」，以美食及觀光景點為燈飾主軸，歡迎臺灣民眾參加「2025大阪萬博」；今年12月臺北市則再次參加「大阪光之饗宴」，向大阪及日本民眾展現臺北的觀光魅力。此外，大阪市觀光局也確認將參展明年2月「2025台北燈節」，兩個城市透過燈光與節慶持續加深彼此文化交流與深厚情誼。

▲「啜飲繽紛臺北」珍奶燈組，外觀繪有臺北市經典景點美食及「月老」插畫，頻讓民眾稱讚「卡哇伊」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲「啜飲繽紛臺北」珍奶燈組，外觀繪有臺北市經典景點美食及「月老」插畫，頻讓民眾稱讚「卡哇伊」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）表示，此次參加大阪享譽盛名的「光之饗宴」活動，特別打造色彩繽紛的「珍珠奶茶」燈組，杯身精心展示台北101、小籠包、西門紅樓、北門等臺北市經典地標及美食的插畫，還有深受日本民眾喜愛的「月老」插畫藏身其中，帶來滿滿的祝福。觀傳局長王秋冬說，「期待透過這座展現臺北美食、景點魅力的珍珠奶茶燈組，讓日本民眾回憶起到臺北旅遊的美好時光，也吸引還沒來過的朋友，即刻安排2025年臺北旅行，體驗這座城市的多元魅力。」

▲觀傳局期待透過這座展現臺北美食、景點魅力的珍珠奶茶燈組，讓日本民眾回憶起到臺北旅遊的美好時光。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲觀傳局期待透過這座展現臺北美食、景點魅力的珍珠奶茶燈組，讓日本民眾回憶起到臺北旅遊的美好時光。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局補充，為吸引日本旅客到訪臺北，觀傳局今年也以「臺北！心動瞬間」為主題，透過與 OTA 平台合作、KOL 來臺踩線、記者會、參與節慶活動、戶外廣告等方式傳達臺北旅遊的魅力，持續吸引更多日本旅客到訪臺北，感受城市活力，提升臺北國際知名度。

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