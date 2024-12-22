千葉流山老宅喫茶咖啡巡禮活動再開！騎滑板車時尚散步換免費甜點

到日本玩也喜歡訪質感老宅品咖啡茶飲或甜點嗎？東京近郊的千葉縣流山市，有個老宅咖啡聚落出了名的流山本町。去年境內舉辦的「老宅咖啡巡禮活動」大受好評，於是今年又再次登場啦！今年流山本町又有新增什麼好店或好玩的在等著你前往、巡禮活動又有什麼好康優惠呢？這就來看囉！

質感老宅咖啡巡禮 特惠活動贊助你

從東京上野出發，搭電車不到一小時就可抵達的流山，是不少在咖啡甜點控和鐵道迷朋友的口袋好去處。且不說流山本町一帶保留了許多古民宅，並進駐了不少咖啡空間 、質感小店和老舖，很適合散步放鬆，從東京到流山本町，還可以搭乘一條復古可愛的地方鐵路「流鐵流山線」，彷彿被帶入舊時光。

如果你就喜歡這類風格的小旅行，那麼接下來的好消息想必能讓你開心——因為流山的咖啡巡禮活動第二屆「流山老宅・咖啡・滑板車之旅」登場啦！明年（2025）1月1日起到2月28日止，到流山本町當地的指定咖啡或甜點店，出示護照或是在留卡可證明本人外國身分之證件，以及本文章內容，便可以免費兌換特別的餐點組合。當日一人最多可兌換兩家的優惠。

不僅如此，由於今年起流山本町境內正式啟動了現在日本超流行的電動滑板車系統KickBoard，還為它設計了特色花紋，清新時尚又可愛。所以今年的活動也用了「滑板車之旅」作為第二主題，推薦大家在古樸的流山本町裡騎滑板車來咖啡巡禮。

【流山老宅・咖啡・滑板車之旅特惠活動】

活動期間：2025.1.1（三）～2025.2.28（五）

活動地點：千葉流山本町一帶的指定店家

參加資格：非日本籍的外國籍人士

參加辦法：

① 活動期間內前往東京近郊千葉的流山本町一帶拜訪指定店鋪。

② 出示護照或在留卡等可證明本人外國身分的證件，以及本文的文章頁面，以換取指定特惠內容。

③ 慢慢享用特別餐點。

注意事項：

▪ 特別餐點數量有限，兌換完即止，請把握機會。

▪ 各點優惠內容不排除因提供狀況而變更的可能。

▪ 當日一人最多可兌換兩家店之優惠。

參與優惠活動之店家

今年參與的店家，除了去年的店舖之外，還加入兩家新的店舖！下面為大家整理本次活動中參與的各家店舖以及所提供的優惠餐點囉。

● 日本茶屋 癒淹（ゆゑん）

今年6月下旬新開幕的日本茶屋 癒淹，是一家新式茶館。據說最初原來是「足袋屋（日式襪子屋）」的老房子內部，以「會讓人想說出我回來啦（ただいま）的空間」為主概念，打造出來的溫馨和風茶館。撥開暖簾、推開拉門，店內掛著的巨大白色燈籠，總會先奪走你的視線。燈籠所在的空間，是日式和西式結合的用餐空間。再往裡走便是需要脫鞋的日式空間，深處有個寬敞的榻榻米空間，氛圍極佳。

作為新式茶館 ，在日本茶屋 癒淹中能品嚐到由店主森田小姐嚴選的茶品，以及日式紅豆湯「善哉（ぜんざい）」、最中和期間限定的和菓子 等適合配茶的甜點。

此外，茶屋的二樓是藝廊空間，目前展示以流山當地剪紙畫藝術家——飯田信義的作品為首的剪紙畫作品。若你曾經去過流山，或是看過我們的介紹，想必知道流山的老宅店舖前常會見到很獨特古典的剪紙行燈燈籠——它們幾乎都是飯田老師的作品。而店內空間中能見到的一些溫馨的紙燈飾，也是來自流山本町中的人氣老宅雜貨咖啡店「燈館@雜貨konocono」，是非常有在地感的舒適空間。

活動特惠：免費兌換抹茶或是香草冰淇淋最中一份（特典：抹茶アイス最中orバニラアイス最中一つ）

【日本茶屋 癒淹（日本茶屋 ゆゑん）】

地址：千葉県流山市流山1丁目5

營業時間：10:00～17:00 (L.O 16:30)

公休日：週一、二

※不排除臨時公休，前往前可在官方IG上確認。

大眾交通：

流鐵流山線 「流山」站，步行約5分鐘

流鐵流山線「平和台」站，步行約10分鐘

● GOOD NUTRITION PLUS+

也是近期新開的GOOD NUTRITION PLUS+，是一家複合式的健康飲品咖啡，店內的飲品主要以蛋白飲品與香草茶為主，同時也是一家可以推拿按摩與矯正姿勢的整體院。精巧的古民宅中，依然大致保留了傳統日式町屋的屋內結構，玄關內便是高一階的和室空間，可以簡單地在裡面內用。

店內的菜單外帶內用都有，種類十分豐富。其中有內用限定健康餐套餐，能嚐到由店家特別調配的三杯健康飲品，美味又飽腹。不管是對於健康養生有興趣、樂於嘗試各種蛋白飲品，或是純粹想喝喝健康飲品，都可以到GOOD NUTRITION PLUS+看看——畢竟在這樣有些傳統的日式町屋建築中，嚐一杯現代感十足的蛋白飲品，可是非常特別的體驗呢。

活動特惠：免費兌換蛋白能量棒一條（特典：プロテインバー1本）

【GOOD NUTRITION PLUS+】

地址：千葉県流山市加6丁目1322-2

營業時間：

＞咖啡（NUTRITION Club）

7:00～9:00、11:00〜15:00（※週六則調整為7:00～13:00）

＞整體

9:00〜11:00、15:00〜18:00（※週六則調整為9:00〜11:00）

公休日：週二、五

※不排除臨時公休，前往前可在官方IG上確認。

大眾交通：

流鐵流山線 「流山」站，步行約5分鐘

● 古舎咖啡燈環

老宅、手作雜貨、在地特色的餐點甜點，古舎咖啡燈環是流山本町一帶的人氣經典咖啡。其進駐的老宅建築原是舊米店「流山食糧」的老倉庫。拉開頗有年代感的玻璃拉門，能見到一樣復古感十足的桌椅家具，更有一部分搭配展售了精緻可愛的雜貨——咖啡燈環本身就是以手作及天然素材作為主概念誕生的咖啡空間。

古舎咖啡燈環的招牌料理，當屬利用當地新鮮食材，和以流山產的味醂為主的發酵食材製作的營養餐點，其中包括了健康新鮮午餐盤、鹹派餐盤及特製咖哩飯等。除了正餐，更少不了獨家製作的味醂甜點和飲品，像是蘋果起司味醂奶油蛋糕、味醂甜紅薯、味醂蘇打汽水等。其中蘋果起司味醂奶油蛋糕濃郁，因為味醂而帶一點鹹味，讓口感滋潤的蛋糕多了一份層次，是店內非常有人氣的品項。

※ 恕不開放學齡前的孩童入店。

活動特惠：獨家味醂蘇打汽水（特典：みりんレモネードソーダ）

【古舎咖啡燈環（古舎カフェ灯環）】

地址：千葉県流山市流山3-349-2

電話：04-7158-0221

營業時間：10:30～17:00 (L.O 16:30)

公休日：週一、二（夏季、年末年始等不排除臨時公休。）

大眾交通：

流鐵流山線 「流山」站，步行約5分鐘

流鐵流山線「平和台」站，步行約7分鐘

● Cafe & Bal 藏心

（▾ 本圖為流山市提供）

在流山本町的有間124歲的老倉庫「笹屋土蔵」，是被認定為日本國登錄有形文化財的老建築，而就在今年其中開幕了一家以流山當地食材，並結合鹿兒島當地特色食材，提供特色午餐及晚餐點的咖啡酒吧餐廳Cafe & Bal 藏心。在午餐時段，店內提供的是用嚴選當地農家食材料理而成的午餐餐盤——以雜糧米與鮮蔬沙拉為基礎的，搭配使用流山當地特產味醂特調的沙拉醬，且可以自另外8種配菜中選擇3品，組成色香味俱全的午餐。

晚餐時段，店內則提供大人味十足的特色酒品與下酒料理。原本來自鹿兒島的店主，會以鹿兒島當地的黑豬肉及薩摩雞為主要食材烹調出各種有鹿兒島味的料理，同時店內也能品到各式日本酒，包括鹿兒島限定的燒酒。

活動優惠：店內的甜點任選一種（特典：デザートいずれか1つ）

【Cafe & Bal 藏心（カフェ＆バル 蔵ごころ）】

地址：千葉県流山市流山1-155-1

營業時間：

午餐 11:00〜15:00（L.O.14:30） / 晚餐 17:30〜22:30（L.O. 22:30）

公休日：

午餐 週一及週四

晚餐 週日及週一

週四及不定時公休

● 烘焙點心屋 fossette+

（▾ 本圖為流山市提供）

烘培點心屋fossette+是流山當地人氣烘焙甜點店fossette於2023年2月搬到流鐵流山線平和台站附近的舊美容院建築中開設的並設咖啡座的烘焙甜點店。fossette取自法文的「小酒窩」之意，店內的鹹派、費南雪等美味西點甜點，加入有流山本味醂製作，保留發揮了食材本身的簡單原味，讓人吃了都能露出滿心的笑容。

白色調為基底的內部裝潢搭配木質家具陳設，咖啡空間明亮溫暖，卻又不失韻味。再加上綠色植物的點綴，更多了一些自然感。即便在單趟的咖啡散策中，因為已經吃很飽而無法留下來喝咖啡，為了感受一下店內空間的魅力，前往帶個伴手禮回家也是不錯的選擇。

活動優惠：店內結帳消費1000日圓以上，則可享有1000日圓的折價（特典：オーダーは1000円以上からの1000円割引）

【烘培點心屋 fossette+】

地址：千葉県流山市流山4-511-2

營業時間：11:30〜18:00（L.O. 17:00）

公休日：週一、二、三 ※不排除臨時公休

大眾交通：流鐵流山線「平和台」站 步行約1分鐘

● 和菓子屋 明月

簡單不失可愛感的暖簾，搭配現代和風感的木質拉門，和菓子屋 明月清新帶有些時尚感，是一家純粹的日式甜點店。店內木質的櫃台上展示有多種日式甜點，包括銅鑼燒、豆大福（週六日及假日限定）等，還有一些很可愛的季節性和菓子。

年輕的和菓子職人店主對烤銅鑼燒這件事本身情有獨鍾，而烤制出來的銅鑼燒香且不會過甜，內餡兒是帶粒的紅豆餡，且餅身滋潤度恰好，無需配茶點直接吃就很美味，在此特別推薦。

※ 本店沒有內用空間，只提供外帶。

活動優惠：可免費挑選獲得700日圓以下的精緻和菓子（特典：700円までの差額分の和菓子）

【和菓子屋 明月（和菓子や めい月）】

地址：千葉県流山市加6丁目1338

營業時間：10:30〜17:00 ※售完即結束營業

公休日：週一、二、每月第二及第四個週三。

※不排除臨時公休，前往之前建議上官方IG確認

大眾交通：流鐵流山線「流山」站，步行約7分鐘

● 燈館@雜貨konocono

由擁有逾80年歷史的乾貨鋪改建的燈館@雜貨konocono，是喜歡生活雜貨的朋友必然會心動的一家小舖。店內搜羅了精巧可愛的手作生活雜貨，包括了餐盤、餐具、擺飾、配飾等，更特別的是能見到許多以岐阜縣的美濃和紙製作而成的燈飾展出，讓原本就可愛的店內更添溫暖氛圍。

於此同時，它也是咖啡店的燈館@雜貨konocono，每週三到週六現烤出爐的手作麵包也十分有人氣。店內有提供簡單的咖啡飲品及甜點菜單，可在2樓的溫馨的咖啡空間中享用。近期新開的日本茶舖 癒淹中，就有使用他們家展售的燈飾。

活動優惠：免費兌換麵包2個（特典：パン2つ（大きいパンを除く））

※注意：若當日麵包售完，將無法兌換。

【燈館@雜貨konocono（あかり館@雑貨 konocono）】

地址：千葉縣流山市加6-1324

營業時間：週三～六 10:00～17:00

※ 店內手作麵包12:00開賣

公休日：週日、一、二，每月最後一個週六

大眾交通：流鐵流山線 流山站 步行6分鐘

● tronc

（本圖為流山市提供）

tronc是原本在東京三軒茶屋的糕點師，到流山開設的新店鋪。店面改造自老和服店的小倉庫，提供非常有特色且符合季節性的甜點菜單，吸引不少周邊地區的甜點愛好者前往朝聖。店內座位有限，全部只有6個座位，所以若想要內用的話建議mail先預約，因為店家會讓預約的客人優先入座。當然，也可以選擇在離開流山前外帶當作伴手禮。

活動優惠：點一份飲品，即可免費兌換味醂的西班牙小蛋糕+其他烤點心3種（特典：ワンドリンクオーダーすると、特典のみりんのポルボロン+焼き菓子3つをもらえる）

※注意：優惠內容不排除因營業狀況而變更的可能。

【tronc】

地址：千葉県流山市加6-1300

營業時間：13:00～20:00

公休日：週三、四

大眾交通：流鐵流山線 流山站 步行5分鐘

FOCUS 流山滑板車TOCKLE使用方法

想要在流山本町開啟滑板車之旅很簡單，流山本町境內已有有十多個停車點，基本上人氣的景點設施和咖啡店附近都有停車點，而在流鐵流山線的車站「平和台」和「流山」站外也都有租車點。想要租借滑板車TOCKLE，需要先下載TOCKLE APP，並註冊會員，綁定信用卡作為支付方式，即可開始使用。騎滑板車TOCKLE，雖無需持有駕照，不過需要年滿16歲以上者才可駕駛，且租借時，需要在APP上面通過簡單的交通規則測試後才能開始使用。

騎乘的方式很簡單，先單腳踏上車推車滑行，後腳跟上行進起來後，按下動力加速鈕即可。還車時，只要將滑板車整齊停入停車格中，並拍照回傳，就能在APP上完成還車手續。需要注意的是，滑板車TOCKLE無法騎上在人行道，只能在規定範圍內的車道上行駛。具體行駛範圍，請在APP上確認。

Special 流山其他景點推薦

● 流山萬花筒藝廊美術館

流山萬花筒藝廊美術館，是流山經典景點之一。這座有130年屋齡的老宅，原是流山當地茶商寺田家的商鋪及倉庫，如今則轉變為夢幻的萬花筒作品的藝廊美術館。美術館內的收藏品，以住在流山的日本著名萬花筒藝術家中里保子的作品為主，也有其他日本海內外萬花筒藝術家的作品，讓人大開眼界。其中非常有人氣且令人驚豔的，當屬望遠鏡萬花筒。通過萬花筒精美的鏡面設計，來觀賞周遭的風景，宛若進入了另一個奇幻世界。此外還有可以拍出有趣照片的萬花筒喔！

館內同時販售不少精巧的萬花筒，甚至也有結合生日月份寶石製作的特別萬花筒，很適合作為送禮參考。

【流山萬花筒藝廊與美術館（流山万華鏡ギャラリー＆ミュージアム）】

地址：千葉県流山市流山2-101-1

開館時間：10:00～17:00

公休日：週一（遇國定假日則開館）、年末年始

門票：免費入館（有特別活動時可能會收費）

大眾交通：流鐵流山線 流山站 步行5分鐘

● 一茶雙樹紀念館

一茶雙樹紀念館可是當地名所。流山被說是江戶時代著名俳句詩人小林一茶的第二個故鄉。他與流山當地的俳句詩人，同時也是白味醂釀造家的秋元雙樹是至交，而這個紀念館是為了紀念兩人的好交情而打造出來的空間。其建築主要重現了秋元本家，包括了過往白味醂工房的商店建築、書院的「雙樹亭」、枯山水庭園等，並展出保存了許多與俳句及白味醂工房相關的史料及文物。

【一茶雙樹紀念館（一茶双樹記念館）】

地址：千葉県流山市流山6-67-1

開館時間：9:00～17:00（16:50）

公休日：週一（如遇國定假日，則當日開館、隔日公休）、年末年始

大眾交通：流鐵流山線 平和台站 步行8分鐘

和大家分享了這麼多質感與美味兼具的古民宅咖啡甜點店、時尚新鮮的滑板車，還有其他古民宅景點，不知道是否喚醒你體內的老靈魂？（笑）趁著這次活動，給自己在新年伊始計畫一趟古民宅慢旅吧！

【流山老宅・咖啡・滑板車之旅特惠活動】

活動期間：2025.1.1（三）～2025.2.28（五）

活動地點：千葉流山本町一帶的指定店家

參加資格：非日本籍的外國籍人士

參加辦法：

① 活動期間內前往東京近郊千葉的流山本町一帶拜訪指定店鋪。

② 出示護照或在留卡等可證明本人外國身分的證件，以及本文的文章頁面，以換取指定特惠內容。

③ 慢慢享用特別餐點。

注意事項：

特別餐點數量有限，兌換完即止，請把握機會。

各點優惠內容不排除因營業狀況而變更的可能。

當日一人最多可兌換兩家店之優惠。

活動相關問題，可撥打03‐6860‐7011，洽詢Global Daily Co., Ltd的流山企劃窗口。

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