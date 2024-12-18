來冰之洞窟玩吧！歡迎光臨岩手零下35度的冰之世界

【旅奇傳媒/日本部報導】從盛岡市中心往東北開車約40分鐘就會抵達「藪川」，這裡有「本州最冷」封號，曾經有過零下35度的超低溫紀錄。由自然體驗設施「安俱理まほら岩手」主辦的「冰之世界」體驗活動已經邁入第4年，將從2024/12/21 (六) 至2025/02/24 (一)舉辦。今年的主題是「閃耀」，整個會場有比去年多一倍的冰雕建築，還有40萬顆 LED 燈光妝點，冰的世界超級夢幻！

▍冰的主題世界好迷人

▲冰之城開放期間為明年的01/18-02/24。 圖：安倶里まほら岩手／提供

冰的世界主要展演空間是全長20公尺、寬10公尺、高5公尺的 #冰之洞窟，360度被冰塊環繞著，讓人彷彿置身於魔法王國般帶來夢幻體驗。入夜點亮的冰之洞窟更是呈現出與白天截然不同的浪漫氛圍。

高達9公尺的巨大 #冰之城，可以走上2樓俯瞰冰的世界全景。冰之城內以附設酒吧的婚禮會場為主題，還設有多處拍照打卡點。入夜後更有40萬顆LED裝飾、號稱岩手縣內最大規模點燈秀，讓冰之世界顯得更加魔幻動人。

★ 冰的世界點燈秀(部分提前公開)：2024/12/21-2025/01/13

★ 冰之洞窟、冰之城開放期間：2025/01/18-02/24

▍雪屋暖桌體驗大好評

▲雪屋暖桌體驗可以感受在雪屋中吃火鍋聊天的氣氛，需預約。 圖：安倶里まほら岩手／提供

園區內還有各種參與室體驗可以付費報名參加，12/21起就開放的有最受歡迎的「雪屋暖桌體驗」，可以感受在雪屋中吃火鍋聊天的氣氛，需預約，4人雪屋每次50分鐘2千日圓，8人雪屋每次80分鐘6千日圓，火鍋須另外付費。還有雪盆租借600日圓、冰塊花蠟燭DIY、與結緣神社。明年1/18才開放的則有冰上釣魚體驗、雪上香蕉船體驗600日圓、溜冰體驗等等。

★ 預約：https://reurl.cc/G5xbO3

▍盛岡車站出發接駁巴士需預約

另外，主辦單位體貼不開車的旅客，提供從盛岡站出發的付費接駁巴士線上預約，分為日班車10:30和夜班車16:30，大人3200日圓（含門票費），僅限週末和國定假日行駛。平日只能從盛岡站搭計程車前往，一趟約1萬日圓左右。

★ 預約：https://reurl.cc/G5xbO3

▍入場券多少錢？

「冰之世界」活動的門票：成人1200日圓、小學生700日圓、3歲以上未就學兒童500日圓、3歲未滿兒童免費。歡迎來體驗在台灣難得一見的冰雪世界。

【MAHORA岩手・冰之世界】

・期間：2024年12月21日（六）～2025年2月25日（日）

・活動官網：https://www.mahora-iwate.com/iceworld2025

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