ONE PIECE x 山陽新幹線！全新彩繪列車2025年春天一起航向偉大航道

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

2025年是JR西日本「山陽新幹線」全線開通50周年紀念，特別和同樣迎接25周年紀念的「ONE PIECE」動畫合作，推出全新主題彩繪列車「ONE PIECE 山陽新幹線」！

列車計劃於2025年4月登場，屆時將推出三組ONE PIECE新幹線，每輛車都有不同的彩繪設計，並推出限定的周邊商品，各位夥伴們準備好一起冒險啟航！

「山陽新幹線」於1975年全線開通，路途停靠新神戶、姬路、岡山、新倉敷、廣島等地，連結了「新大阪」至福岡的「博多」。明年4月大阪也將舉行盛大的「關西萬博會」，預計將有更多人前來關西旅遊。

為了給大家更好的乘車體驗，山陽新幹線特別和「ONE PIECE」合作，推出以魯夫、索隆、娜美等主角設計充滿航海王元素的嶄新彩繪列車！

第一台聯名列車「瀨戶內藍號」以「海洋」為主題，全車身以大海藍塗裝，車頭以魯夫為首，帶領後方的索隆、香吉士、騙人布等夥伴一起航向偉大的航道。

除了彩繪外，官方也預計推車ONE PIECE特別版的列車廣播與限定乘車周邊商品，沿線車站預計也將加入相關的主題裝飾握或展覽，讓整趟旅程更充滿冒險感～

目前第2、3輛列車的設計尚未公開，讓我們一起期待官方公告，準備好一起出發前進吧！

運行時間：2025年春季開始

運行路線: 山陽新幹線 ( 新大阪 ⇔ 博多)

官網: https://www.jr-onepiece-shinkansen.jp/

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