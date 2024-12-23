快訊

口袋裡的監視器？免費兒童手遊會不會讓孩子電玩成癮

吳奇隆、劉詩詩婚變燒不停 前妻讚「離對了」全網沸騰

外師行不行／台幼教系畢想留台只能轉行 馬國女訴心聲

ONE PIECE x 山陽新幹線！全新彩繪列車2025年春天一起航向偉大航道

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

2025年是JR西日本「山陽新幹線」全線開通50周年紀念，特別和同樣迎接25周年紀念的「ONE PIECE」動畫合作，推出全新主題彩繪列車「ONE PIECE 山陽新幹線」！

列車計劃於2025年4月登場，屆時將推出三組ONE PIECE新幹線，每輛車都有不同的彩繪設計，並推出限定的周邊商品，各位夥伴們準備好一起冒險啟航！

「山陽新幹線」於1975年全線開通，路途停靠新神戶、姬路、岡山、新倉敷、廣島等地，連結了「新大阪」至福岡的「博多」。明年4月大阪也將舉行盛大的「關西萬博會」，預計將有更多人前來關西旅遊。

為了給大家更好的乘車體驗，山陽新幹線特別和「ONE PIECE」合作，推出以魯夫、索隆、娜美等主角設計充滿航海王元素的嶄新彩繪列車！

第一台聯名列車「瀨戶內藍號」以「海洋」為主題，全車身以大海藍塗裝，車頭以魯夫為首，帶領後方的索隆、香吉士、騙人布等夥伴一起航向偉大的航道。

除了彩繪外，官方也預計推車ONE PIECE特別版的列車廣播與限定乘車周邊商品，沿線車站預計也將加入相關的主題裝飾握或展覽，讓整趟旅程更充滿冒險感～

目前第2、3輛列車的設計尚未公開，讓我們一起期待官方公告，準備好一起出發前進吧！

運行時間：2025年春季開始

運行路線: 山陽新幹線 ( 新大阪 ⇔ 博多)

官網: https://www.jr-onepiece-shinkansen.jp/

窩日本推薦閱讀：如何到日本讀語言學校？一年要花多少錢？有年齡等其它限制嗎？　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大阪 拉麵 超商

窩日本

追蹤

延伸閱讀

2025日本大阪自由行攻略！精選大阪一日遊行程與景點／大阪飯店推薦

《航海王》魯夫銅像6週年慶祝 助力熊本旅遊業吸引大量遊客

《航海王》新幹線來了 帶你玩轉大阪關西

2025年春季登場！《航海王》新幹線3組合作列車 首款樣式曝光 踏上大阪關西偉大航道

相關新聞

ONE PIECE x 山陽新幹線！全新彩繪列車2025年春天一起航向偉大航道

JR西日本「山陽新幹線」全線開通50周年紀念，屆時將推出三組ONE PIECE新幹線，每輛車都有不同的彩繪設計~

蒐集御船印，你也能成為航海王！推薦3條長崎出發的「偉大航道」

【旅奇傳媒/日本部報導】參拜日本神社佛寺時，大家有蒐集過御朱印嗎？不讓各色御朱印專美於前，現在也有推出「御船印」！只要搭乘指定航線的船隻，便能蒐集到各船公司發行的御船印，設計以航路以及當地代表性的觀光

千葉流山老宅喫茶咖啡巡禮活動再開！騎滑板車時尚散步換免費甜點

到日本玩也喜歡訪質感老宅品咖啡茶飲或甜點嗎？東京近郊的千葉縣流山市，有個老宅咖啡聚落出了名的流山本町。去年境內舉辦的「老宅咖啡巡禮活動」大受好評，於是今年又再次登場啦！今年流山本町又有新增什麼好店或好玩的在等著你前往、巡禮活動又有什麼好康優惠呢？這就來看囉！

點亮臺日友誼！ 北市珍奶造型燈光藝術 現身2024「大阪光之饗宴」 為2025台北燈節暖身

【旅奇傳媒/編輯部報導】 日本最具代表性的燈光藝術活動之一「大阪光之饗宴」12/14開展，持續展出至12/25，今年臺北市以「啜飲繽紛臺北」的主題燈飾參展，這座高達300公分的珍珠奶茶燈組，象徵臺灣的

日本全國第1位冬季點燈活動！足利花卉公園「光之花庭園」浪漫登場～

足利花卉公園的點燈活動自2017年起已連續多年榮獲日本全國第一的殊榮，並入選為日本三大燈光秀之一！今年10月中旬起至2025年2月活動正式開催~

2024年京都旅遊攻略【上集】：交通、必吃美食與景點推薦

想要體驗日本獨特的古老文化嗎？位於日本關西區域的千年古都「﻿京都」是最佳選擇！這座城市以豐富的歷史和優雅的氛圍，讓你遠離東京的喧囂，沉浸在傳統日式建築和藝伎文化中。無論是春天的櫻花、秋天的楓葉，還是冬天的雪景，四季變換的京都都讓人流連忘返。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。