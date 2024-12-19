日本全國第1位冬季點燈活動！足利花卉公園「光之花庭園」浪漫登場～

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

在東京近郊的栃木縣「足利花卉公園」，每到冬季都會舉辦點燈活動，今年迎來了第23屆。

足利花卉公園不僅因為夢幻紫藤花被CNN選為世界10大夢幻景點，公園的點燈活動自2017年起已連續多年榮獲日本全國第一的殊榮，並入選為日本三大燈光秀之一！今年10月中旬起至2025年2月活動正式開催，一起來看看日本最強的冬季點燈活動吧～

在佔地100,000㎡的足利花卉公園園區內，將使用超過500萬顆的LED環保燈泡裝飾，在黑夜中整個園區都將閃閃發亮！並根據聖誕節、新年等節慶打造不同風格的燈光展示活動，讓大家在不同時間造訪時都能有不一樣的體驗。

光與花的調和（光と花のコラボレーション）

時間: 10月下旬～11月中旬

內容: 透過光影與盛開的鼠尾草讓整座園區渲染成粉紫色

花卉公園的聖誕夜（フラワーパークのクリスマス）

時間: 11月下旬～12月下旬

內容: 七彩繽紛的花卉與燈飾展現夢幻聖誕氛圍

新年彩燈祭（ニューイヤーイルミネーション）

時間: 元旦～2月16日

內容: 結合冬季盛開的牡丹花，打造濃厚的新年歡慶感

花之城堡

巨大的城堡將隨著燈光變換顏色，前方還有許多「光之花」的布置，璀璨夢幻。

日本四季：心之故鄉

結合日式庭園的「日本四季」展區，將以精緻的光雕投影，來呈現日本四季花卉之美。

奇蹟的紫藤

足利花卉公園最受歡迎的紫藤花，將以燈光重現紫藤盛開的夢幻場景，栩栩如生的裝飾彷彿能感受到花瓣紛飛的樣貌。

光之玫瑰園

以立體燈飾打造的玫瑰花園，每一朵玫瑰花都閃耀著光芒，令人看得如癡如醉～

即日起～2025年2月16日

開放時間：15：30～20：30（週六日及假日至21：00）

※點燈時間約16：30～17：00

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