快訊

得知前台塑高層遭監聽火速退錢？ 鄭文燦出庭否認「反問這句」

尹錫悅遭彈劾掀政壇變局 南韓新總統人選浮出檯面

班班有鮮乳各界意見分歧 卓榮泰拍板下學期起停辦

日本全國第1位冬季點燈活動！足利花卉公園「光之花庭園」浪漫登場～

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

東京近郊的栃木縣「足利花卉公園」，每到冬季都會舉辦點燈活動，今年迎來了第23屆。

足利花卉公園不僅因為夢幻紫藤花被CNN選為世界10大夢幻景點，公園的點燈活動自2017年起已連續多年榮獲日本全國第一的殊榮，並入選為日本三大燈光秀之一！今年10月中旬起至2025年2月活動正式開催，一起來看看日本最強的冬季點燈活動吧～

在佔地100,000㎡的足利花卉公園園區內，將使用超過500萬顆的LED環保燈泡裝飾，在黑夜中整個園區都將閃閃發亮！並根據聖誕節、新年等節慶打造不同風格的燈光展示活動，讓大家在不同時間造訪時都能有不一樣的體驗。

光與花的調和（光と花のコラボレーション）

時間: 10月下旬～11月中旬

內容: 透過光影與盛開的鼠尾草讓整座園區渲染成粉紫色

花卉公園的聖誕夜（フラワーパークのクリスマス）

時間: 11月下旬～12月下旬

內容: 七彩繽紛的花卉與燈飾展現夢幻聖誕氛圍

新年彩燈祭（ニューイヤーイルミネーション）

時間: 元旦～2月16日

內容: 結合冬季盛開的牡丹花，打造濃厚的新年歡慶感

花之城堡

巨大的城堡將隨著燈光變換顏色，前方還有許多「光之花」的布置，璀璨夢幻。

日本四季：心之故鄉

結合日式庭園的「日本四季」展區，將以精緻的光雕投影，來呈現日本四季花卉之美。

奇蹟的紫藤

足利花卉公園最受歡迎的紫藤花，將以燈光重現紫藤盛開的夢幻場景，栩栩如生的裝飾彷彿能感受到花瓣紛飛的樣貌。

光之玫瑰園

以立體燈飾打造的玫瑰花園，每一朵玫瑰花都閃耀著光芒，令人看得如癡如醉～

即日起～2025年2月16日

開放時間：15：30～20：30（週六日及假日至21：00）

※點燈時間約16：30～17：00

窩日本推薦閱讀：最新箱根10個必去景點大攻略！(附交通教學) 一日遊或兩天一夜都適合喔~~　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 東京 紫藤花

窩日本

追蹤

延伸閱讀

兩樣情！日本製造業PMI連六個月萎縮 服務業景氣持續擴張

高雄與日本青森縣、陸奧市簽備忘錄 推動交流合作

日本青森縣知事首訪台南 共譜台日交流願景

PLG／東超主場賽事強碰日本冠軍隊 領航猿耶誕大戰拚4連勝

相關新聞

日本全國第1位冬季點燈活動！足利花卉公園「光之花庭園」浪漫登場～

足利花卉公園的點燈活動自2017年起已連續多年榮獲日本全國第一的殊榮，並入選為日本三大燈光秀之一！今年10月中旬起至2025年2月活動正式開催~

2024年京都旅遊攻略【上集】：交通、必吃美食與景點推薦

想要體驗日本獨特的古老文化嗎？位於日本關西區域的千年古都「﻿京都」是最佳選擇！這座城市以豐富的歷史和優雅的氛圍，讓你遠離東京的喧囂，沉浸在傳統日式建築和藝伎文化中。無論是春天的櫻花、秋天的楓葉，還是冬天的雪景，四季變換的京都都讓人流連忘返。

滑雪愛好者的天堂！2024-2025日本越後湯澤「5大熱門雪場滑雪」攻略

新潟縣是日本降雪量最大的地區之一，與長野、北海道一樣有著悠久的滑雪歷史，無論你是新手還是專業滑雪高手，本篇收錄的5大熱門雪場都能滿足你的需求！此外新瀉作為日本稻米的重要產區，也有許多著名的清酒品牌！

來冰之洞窟玩吧！歡迎光臨岩手零下35度的冰之世界

【旅奇傳媒/日本部報導】從盛岡市中心往東北開車約40分鐘就會抵達「藪川」，這裡有「本州最冷」封號，曾經有過零下35度的超低溫紀錄。由自然體驗設施「安俱理まほら岩手」主辦的「冰之世界」體驗活動已經邁入第

特搜日韓、歐美花季Top 10 人生必去的一場夢幻之旅

冬春交界正是賞花季！把握花期安排出國旅行，到東京、釜山賞櫻，或到日本足利花卉公園看紫藤花瀑、欣賞荷蘭庫肯霍夫公園的各色鬱金香，沉浸美麗花海，放鬆身心。

2025日本團體旅遊攻略！超詳細北海道/東京/關西/九州/四國/東北/北陸旅遊景點推薦

你也嚮往日本的人文魅力和自然景觀嗎？那就跟著 AsiaYo 的日本旅遊攻略一起探索日本吧！AsiaYo 為你精心整理了東京、關西、北海道、九州、北陸、東北、四國 7 個區域必去的旅遊景點和超推薦的日本團體行程，不管你是想到繁華的都市感受新潮的氛圍，還是想到傳統的村落欣賞古老建築與四季美景，在這篇文章都能找到你最滿意的行程！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。