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蒐集御船印，你也能成為航海王！推薦3條長崎出發的「偉大航道」

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圖：長崎縣觀光連盟／提供
圖：長崎縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】參拜日本神社佛寺時，大家有蒐集過御朱印嗎？不讓各色御朱印專美於前，現在也有推出「御船印」！只要搭乘指定航線的船隻，便能蒐集到各船公司發行的御船印，設計以航路以及當地代表性的觀光景點為主。目前已有超過130間船公司發行御船印，只要蒐集到一定數量還能獲得稱號，最高更能晉升到「傳奇的船長」，不但增添旅途中的樂趣，還能將美好回憶帶回家！

長崎縣的島嶼數量為日本第一多，因此來往連結離島的交通首當船運，縣內多家船公司也有參與御船印企劃，以下推薦來長崎旅行時必收的御船印，一邊享受海上視角的長崎風景，一起成為航海王吧！

九十九島是世界最美海灣俱樂部成員之一，由大大小小約208座島嶼組成。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
九十九島是世界最美海灣俱樂部成員之一，由大大小小約208座島嶼組成。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

▌九十九島

開業30周年的九十九島珍珠海洋遊覽區境內有遊覽船以及水族館等設施，每年秋冬更會舉行九十九島烤牡蠣大會等，為佐世保市的代表性觀光景點之一。搭乘遊覽船可欣賞到九十九島的海灣風景，有大型遊覽船、雙體帆船、小型觀光船等多種選擇。

▲九十九島的代表性遊覽船「珍珠皇后號」。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
▲九十九島的代表性遊覽船「珍珠皇后號」。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

▲九十九島牡蠣個頭雖小卻飽滿美味。　圖：長崎縣觀光連盟／提供</p
▲九十九島牡蠣個頭雖小卻飽滿美味。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

大型遊覽船「珍珠皇后號」有著優雅的白色外觀，船艙寬敞舒適，是經典選擇。雙體帆船「99 TRITON」穩定性高，也可選擇在船上用餐；小型觀光船則能通過大型遊覽船無法抵達之處，能夠近距離欣賞島嶼的蓊鬱風光。九十九島珍珠海洋遊覽區的御船印會依據搭乘船型印上該遊覽船的名稱以及圖案。

▲九十九島珍珠海洋遊覽區推出的御船印，因船隻不同圖案也不同。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
▲九十九島珍珠海洋遊覽區推出的御船印，因船隻不同圖案也不同。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

九十九島遊覽船

▌端島（軍艦島）

端島位於長崎港西南方海上，原本是淺灘，在明治時代末期至昭和初期因開採海底煤礦而繁榮，經過六次填海拓建後，成為長約480公尺、寬約160公尺的島嶼。島上不僅興建了日本第一座鋼筋混泥土高樓大廈，更有醫院、電影院、商店等各種設施，全盛時期島上有超過5千位居民，是個近代化程度直比東京，人口密度世界第一的經濟奇蹟之島。而後因能源轉型，端島的煤礦也於1974年關閉，同年4月起居民撤離後就此成為無人島。

▲端島（軍艦島）上的建築在居民撤島後逐漸風化成廢墟，卻也因此爆紅吸引大批遊客。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
▲端島（軍艦島）上的建築在居民撤島後逐漸風化成廢墟，卻也因此爆紅吸引大批遊客。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

端島因外觀與軍艦相似，也因此有了軍艦島之暱稱，現今成為長崎的熱門觀光景點之一。現在由神木隆之介主演、以軍艦島為舞台的日劇《海中沉睡的鑽石》也正播放中。YAMASA 海運提供登島觀光行程，也附有中文導覽，可以帶領遊客探索神秘的軍艦島。除了可蒐集御船印之外，也別忘了領取軍艦島上陸證明書！

▲從海上某個角度看過去，端島彷彿一艘軍艦。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
▲從海上某個角度看過去，端島彷彿一艘軍艦。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

▲端島（軍艦島）除了有上陸證明書外，也有御船印可以收集。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
▲端島（軍艦島）除了有上陸證明書外，也有御船印可以收集。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

YAMASA海運

▌五島列島

五島列島主要由新上五島町及五島市組成，從長崎港即可利用高速船等方式前往。這裡以壯麗的大自然風景以及被列入世界遺產的潛伏天主教文化遺跡聞名。島上的「頭之島天主堂」為西日本唯一一座砂岩教堂，在全國也非常罕見，由信徒們協助作業，耗時約10年才於1919年落成。五島的海灘也是日本數一數二，蛤濱海水浴場為日本百選之一，綿延的白色沙灘與湛藍澄澈的海水，在夏日吸引了許多遊客前來戲水。

▲五島上的「頭之島天主堂」為日本少見的砂岩教堂。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
▲五島上的「頭之島天主堂」為日本少見的砂岩教堂。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

▲五島蛤濱海水浴場絕美的海景為當地代表性的景點之一。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
▲五島蛤濱海水浴場絕美的海景為當地代表性的景點之一。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

另外，五島的美食也值得一提，名列日本三大烏龍麵之一五島烏龍麵，在製作過程中加入了特產山茶花油，因此入口更加滑順。依喜好加入蔥花等佐料，或是與生雞蛋、飛魚高湯一起吃，都是當地人推薦的品嘗方法。

▲日本三大烏龍麵之一的五島烏龍麵。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
▲日本三大烏龍麵之一的五島烏龍麵。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

▲搭乘由五島鯛之浦港出發的船班，即可購入印有頭之島天主堂及山茶花的紀念御船印。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
▲搭乘由五島鯛之浦港出發的船班，即可購入印有頭之島天主堂及山茶花的紀念御船印。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

五島產業汽船

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