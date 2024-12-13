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岩手縣三陸海岸迷人絕景 入住濱海飯店盡收眼底

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岩手縣的代表性景點「淨土之濱」為日本指定名勝地。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
岩手縣的代表性景點「淨土之濱」為日本指定名勝地。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】深受國人喜愛的岩手縣東邊濱臨太平洋，屬於世界三大漁場之一的三陸海岸中的一段，這裡盛產美味的海鮮，崎嶇多變的谷灣式海岸風景也極度迷人，還被《紐約時報》評選為「2023年最值得去的52個地方」之一！岩手縣有多處必訪的海岸絕景，另外還有日本三大鐘乳石洞、紀念東日本大地震的博物館等，有別於內陸風情，岩手縣的沿海亦有許多值得造訪的景點。

■北山崎

北山崎被譽為陸中海岸最具代表性的美麗景點之一。大約1億3千萬年前，劇烈的火山活動塑造出高達200公尺、綿延約8公里的壯麗斷崖，因其氣勢恢宏而有「海上阿爾卑斯山」之稱。攀登700多階步道到達展望台，便能將太平洋波濤拍擊海崖的壯觀景象盡收眼底，感受自然的雄偉力量，是陸中海岸不可錯過的絕佳景點。

▲北山崎海岸被稱為「海上阿爾卑斯山」。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲北山崎海岸被稱為「海上阿爾卑斯山」。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

■龍泉洞

作為日本三大鐘乳石洞之一，龍泉洞與其棲息的蝙蝠一同被指定為國家天然紀念物。目前已知洞穴總長超過4公里，洞內四季保持約10度的恆定氣溫。龍泉洞內擁有壯麗的鐘乳石柱，與寶石般深藍的湖水交相輝映，營造出神秘而迷人的氛圍。此外，利用洞內純淨水源製作的啤酒等特色商品，深受遊客喜愛，成為當地熱門的伴手禮選擇。

▲龍泉洞的地底湖在光線照射下呈現夢幻藍色。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲龍泉洞的地底湖在光線照射下呈現夢幻藍色。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

■淨土之濱

「淨土之濱」是三陸海岸的代表性景點之一，其名稱源於靈鏡和尚的讚嘆：「宛如極樂淨土之處。」潔白岩石矗立於湛藍海面，點綴著四季常青的松樹，與碧海藍天交織出優美景致。除了從陸地欣賞，遊客還可搭乘「黑尾鷗號」遊覽船，從海上探索這片壯麗景色，藉由不同角度欣賞這片海岸的迷人風光，體驗難忘的旅程。

▲搭乘淨土之濱遊覽船「黑尾鷗號」還可體驗餵食黑尾鷗的樂趣。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲搭乘淨土之濱遊覽船「黑尾鷗號」還可體驗餵食黑尾鷗的樂趣。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

■碁石海岸

位於三陸復興國立公園內的碁石海岸長約6公里，為國家名勝及天然紀念物，擁有碁石八景名勝，沙灘上鋪滿如圍棋般黑色石頭為其中之一，還有因海蝕形成的三個洞穴岩石「穴通磯」，可搭乘遊覽船穿梭其中。這裡不僅是自然愛好者的勝地，也是震災後復興的象徵與防災教育的重要場所。

▲碁石海岸附近的松樹蓊鬱，林蔭下設置有遊步道。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲碁石海岸附近的松樹蓊鬱，林蔭下設置有遊步道。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

■岩手海嘯紀念館

「岩手海嘯紀念館」目的為將東日本大地震海嘯所造成的事實與教訓傳承給世人，展現出克服災難後繼續前進的姿態。館內備有多國語言解說牌，也有解說員常駐。設施部分有導覽劇場，遭受震災物品、照片的展示等，並分享透過震災後學習到的教訓以防範未來的災害。

▲岩手海嘯紀念館為免費入館，希望能將防災經驗傳承給後人。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲岩手海嘯紀念館為免費入館，希望能將防災經驗傳承給後人。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

■Capital Hotel 1000

Capital Hotel 1000 座落於陸前高田地區，面對廣田灣，同時能享受幽靜的田園以及大海兩種風情。從館內能眺望名勝高田松原，附近還有岩手海嘯紀念館及奇蹟的一本松等景點。

▲Capital Hotel 1000 飯店位於較高的台地上，能將城鎮風景盡收眼底。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲Capital Hotel 1000 飯店位於較高的台地上，能將城鎮風景盡收眼底。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

■三陸花飯店濱菊

三陸花飯店濱菊緊鄰海岸，從客房及浴場都能欣賞到三陸海岸的海景。館內共有60間客房，可收容250名客人。號稱距離三陸鐵道最近的飯店，從浪板海岸徒步5分鐘即可抵達。

▲三陸花飯店濱菊房間十分寬敞。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲三陸花飯店濱菊房間十分寬敞。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

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