日本人也大讚的家居必備小物只要100日幣！到日本旅遊必買Seria商品10選(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

延續"日本人也大讚的家居必備小物只要100日幣！到日本旅遊必買Seria商品10選(上)"，本文將再介紹5個seria的人氣商品

6.洗臉用手腕套(洗顔用リストバンド)

圖片來源 : https://www.instagram.com/p/CxsFMJ5r1qS/

相信很多女生會有共鳴的事情，就是用洗臉時常常會弄到手腕、衣袖都濕掉。如果你也常常不小心弄濕衣服，就應該買這個手腕套了！一包有兩個手腕套，設有橡皮圈方便套在手腕上，使用吸水布料把手上的水滴都吸收，這樣水滴就不會往下流，洗完臉清爽手上也不會再濕漉漉的！

圖片來源 : https://www.instagram.com/p/C4-gg_YrNrI/

7.書型盒子(ブック型ボックス)

圖片來源 : https://www.instagram.com/p/CVjdh7HvPWm/

接著再介紹大家一款時尚的小物，近年日本女生也很流行在家中放洋書當裝飾，但可不是所有人都喜歡看那種外國時尚雜誌或寫真集，但買了書不看又好像有點無謂，那麼這個兼備裝飾與收納用途的書型盒子就實用多了！而且它只要一百日幣，看起來完全要貴幾倍啊！

8.磁石D型掛鉤(マグネット付D型フック)

每次把衣服收好後，會不會有一大堆衣架很佔位置的感覺呢？如果在煩惱衣架不知收納在哪裡好的話，那可以考慮買這個磁石D型掛鉤。

圖片來源 : https://www.instagram.com/p/CCBHhOqg3RA/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c919ac2f-163d-456b-a68d-4006db6d5985&img_index=3

磁石可以貼在洗衣機，然後把衣架掛在鉤子上就可以了。一個鉤子可以掛上4~6個衣架，好好利用洗衣機旁的空間就能把衣架都整理好，而且洗完衣服要使用時還很方便就拿到呢！

圖片來源 : https://www.instagram.com/p/CCBHhOqg3RA/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c919ac2f-163d-456b-a68d-4006db6d5985&img_index=3

9.書本文件夾子(書類ホルダー)

圖片來源 : https://www.instagram.com/p/CMn3pVJjQOR/

用來收納文件及書本的架子其實不新奇，但這個夾子的好處是可以調整寬度，從薄薄的文件夾到厚厚的IPAD跟筆電都可以夾起來垂直擺放，更省位置！而且還可以像照片中(請按箭頭看後方的照片)把食譜書等等夾起來一邊閱讀一邊煮菜，用法非常多！

10. 個人情報保護用印章(個人情報保護用スタンプ)

圖片來源 : https://www.instagram.com/p/CCM34zOgJ77/

在現代社會中，我們都很注重個資安全，不希望個人資訊流出，以免被不法人士利用。如果你手上有一些印有個人資料的文件，你會怎樣處理呢？相信很多家庭都不會有碎紙機，自己撕碎也很花力氣。其實在Seria就可買到個人情報保護用印章，它印出來是一堆密集的數字，剛好遮蓋你不想讓人看到的資料，十分方便！

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