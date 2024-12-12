日本人也大讚的家居必備小物只要100日幣！到日本旅遊必買Seria商品10選(上)

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聯合新聞網／ 窩日本

日本百元商店三巨頭之一的Seria一向走時尚路線，雖然只要100日幣，但看起來卻像在高級用品店買到的東西，所以深得很多日本女生的喜愛(畢竟大家都不想讓人覺得自己在用便宜貨)。而且Seria的商品不只美觀，實用性也非常高，這次就介紹10款CP值極高的商品，到日本旅遊絕對要放在你的購物清單中！

1.懸浮海綿鈎

圖片來源 : https://www.instagram.com/p/CaxAQ8avzgT/
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有在洗碗與清潔廚房的朋友相信很容易有共鳴，就是洗碗海綿很容易弄得洗碗盆濕濕髒髒的，又或是洗碗盆原本沒有附放海綿的地方，要特地再買架子去裝。

圖片來源 : https://www.instagram.com/p/CygFFcVP5Fp/
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如果你面對以上的困難，那這個商品就可以幫到你了，這個懸浮海綿鈎一面是吸盤，另一面帶小鈎子，所以可以緊緊地把海綿掛在洗碗盆，水直接滴下流走，不再有積水和污垢的問題了。

2.濕紙巾套與蓋子(ウェットシートケース)

圖片來源 : https://www.instagram.com/p/CRizkh3F2vG/
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在疫情期間，消毒濕紙巾成為很多人外出的必備用品，但打開過的包裝很容易讓內裡的濕紙巾乾掉，所以最好買一個附有蓋子的濕紙巾套！這類型的商品在每家百元商店都可以找到，不過seria這款實在太可愛了！圖中的白熊款其實是分別兩個商品 – 白熊濕紙巾套與白熊蓋子，把它們組合在一起就會變成這個可愛的款式了！不妨去店裡找找看喔！

3.背包帶子固定扣(#リュックのヒモ固定バンド)

圖片來源 : https://www.instagram.com/p/C-Of-WIzQ13/
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對於身型細小的人，通常背包的背帶都是調到最低，這樣就會留下長長的帶子，不只不太美觀，走路時也會打到自己，用上這個固定扣就可解決這問題！

圖片來源 :https://www.instagram.com/p/C_PA5CNzsCr/
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首先把固定扣放在帶子的尾端，然後把帶子捲起來，最後把它扣起來。這樣帶子就會卷起來，不再礙事。簡易又好用的設計在網絡上爆紅，還曾一度售罄超受歡迎！

4.便條紙膠帶(キッチンラベル用マスキングテープ)

圖片來源 :https://www.instagram.com/p/B2t2fwNnqIG/
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無論是廚房的調味料瓶子還是冷凍包存用的食品，想要在包裝上清楚標明內容物和日期的話，用上這個便條紙膠帶就方便又好看了！紙膠帶上已經印好Content及Date的字樣，直接寫上內容就可輕易統一所有標籤的款式，讓廚房變得時尚的秘訣就在這裡了！

5.行李箱輪子矽膠套(キャリーケースシリコンカバー)

圖片來源 : https://www.instagram.com/p/C-FURiIS7Pn/
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每次去完旅行回到家，還要先把行李箱的輪子擦乾淨才可以放到屋內非常麻煩。使用這個矽膠套就可以減輕一點麻煩。

圖片來源 : https://www.instagram.com/p/C90z_2lTcbv/
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一套矽膠套有8個，足夠用在行李箱4個輪子。它具有防止噪音、靜音效果，還能防止輪子的損耗，因為是矽膠質材所以安裝與拆卸都很簡單，而且可以清洗等容易保養。使用完行李箱，回家後只要把矽膠套拆下來，行李箱就可以直接帶進房間，另外找時間清洗矽膠套便可以。除了用在行李箱，用來保護椅子的輪子也可以喔！

因篇幅關係，我們將於下集再介紹另外5個商品

窩日本推薦閱讀：大創Daiso必買廚房用品22選推薦～這麼好用才100日幣，日本百元商店也太良心了！　

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