河口湖自由行這樣玩！ 2人成團從富士山玩到鎌倉，必去景點一次包辦
想要來一場難忘的河口湖自由行但是卻懶得排行程嗎？RG特派員幫你體驗了2人成團的富士山二日遊，再搭配下方ReadyGo的獨家優惠！省錢又省力！完全就是懶人福音！現在，跟著RG特派員一起從富士山五合目、河口湖，到鎌倉、江之電，深入探索日本的自然美景與人文風情！讓你一次玩遍關東必訪景點，不留遺憾！
日本景點｜富士山與箱根兩日遊全攻略
富士山五合目｜仰望日本第一高峰的壯麗
富士山五合目位於標高2305公尺，是近距離觀賞富士山的最佳地點。晴天時可俯瞰周邊如河口湖的美景，雲霧繚繞時則有絕美雲海環繞，讓人彷彿置身仙境。
推薦亮點
仰望富士山壯麗山頂，感受震撼氣勢。
登山步道景色豐富，是健行愛好者的天堂。
旅遊資訊
地址：山梨縣鳴澤村富士山五合目
營業時間：全年開放（視天氣狀況而定）
門票：免費
新倉山淺間公園｜絕美富士山全景觀賞地
新倉山淺間公園因其「忠靈塔與富士山」的經典構圖成為攝影熱點，四季皆有不同風貌。春有櫻花、夏有綠意、秋有紅葉，冬日更是雪景迷人。
推薦亮點
忠靈塔與富士山組成的明信片般美景。
步道適合家庭散步，途中景色極具層次感。
旅遊資訊
地址：山梨縣富士吉田市淺間2丁目4-1
營業時間：全年開放（免費入園）
電話：+81-555-22-3355
河口湖｜搭乘天上山纜車俯瞰全景
河口湖是富士五湖之一，天上山纜車直達展望台，可飽覽湖光山色，特別是天氣晴朗時，富士山與河口湖形成絕美的天然畫作。
推薦亮點
天上之鐘：情侶鐘響祈願幸福。
太宰治文學碑：感受日本文學的深厚底蘊。
旅遊資訊
地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町淺川1163-1
纜車票價：來回900日圓
電話：+81-555-72-0363
大涌谷｜地熱奇觀與延壽黑玉子
箱根大涌谷是火山噴發遺址，蒸氣與硫磺煙霧升騰，展示地熱奇觀。「黑玉子」更是當地名產，傳說吃一顆能延壽7年。
推薦亮點
地熱景觀：蒸氣與硫磺交織的獨特景象。
溫泉黑玉子：富有趣味的特色美食。
旅遊資訊
地址：神奈川縣箱根町仙石原1251
營業時間：9:00–17:00
電話：+81-460-84-9605
蘆之湖｜乘海賊船遊湖遠眺富士山
蘆之湖是箱根地區必訪的火山湖，寧靜的湖面倒映富士山，搭乘海賊船更可飽覽湖光山色。箱根神社的湖上鳥居也是網紅打卡地。
推薦亮點
湖上鳥居：傳統與自然的完美融合。
海賊觀光船：享受不同視角的湖光山色。
旅遊資訊
地址：神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根164
船票：來回1200日圓
電話：+81-460-83-6355
修善寺溫泉街｜感受千年古湯與竹林浪漫
修善寺溫泉以千年歷史聞名，漫步竹林小徑、參觀修禪寺，是感受日式禪意的好地方。當地特產足湯更能舒緩旅行疲憊。
推薦亮點
修禪寺：平安時代遺留的禪寺，充滿歷史底蘊。
竹林小徑：翠綠環繞，宛如步入畫中。
旅遊資訊
地址：靜岡縣伊豆市修善寺838-1
電話：+81-558-72-2501
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