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河口湖自由行這樣玩！ 2人成團從富士山玩到鎌倉，必去景點一次包辦

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

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日本景點｜富士山與箱根兩日遊全攻略

富士山五合目｜仰望日本第一高峰的壯麗

富士山五合目位於標高2305公尺，是近距離觀賞富士山的最佳地點。晴天時可俯瞰周邊如河口湖的美景，雲霧繚繞時則有絕美雲海環繞，讓人彷彿置身仙境。

圖/ ReadyGo
圖/ ReadyGo

推薦亮點

仰望富士山壯麗山頂，感受震撼氣勢。

登山步道景色豐富，是健行愛好者的天堂。

旅遊資訊

地址：山梨縣鳴澤村富士山五合目

營業時間：全年開放（視天氣狀況而定）

門票：免費

新倉山淺間公園｜絕美富士山全景觀賞地

新倉山淺間公園因其「忠靈塔與富士山」的經典構圖成為攝影熱點，四季皆有不同風貌。春有櫻花、夏有綠意、秋有紅葉，冬日更是雪景迷人。

圖/ Canva
圖/ Canva

推薦亮點

忠靈塔與富士山組成的明信片般美景。

步道適合家庭散步，途中景色極具層次感。

旅遊資訊

地址：山梨縣富士吉田市淺間2丁目4-1

營業時間：全年開放（免費入園）

電話：+81-555-22-3355

河口湖｜搭乘天上山纜車俯瞰全景

河口湖是富士五湖之一，天上山纜車直達展望台，可飽覽湖光山色，特別是天氣晴朗時，富士山與河口湖形成絕美的天然畫作。

圖/ Canva
圖/ Canva

推薦亮點

天上之鐘：情侶鐘響祈願幸福。

太宰治文學碑：感受日本文學的深厚底蘊。

旅遊資訊

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町淺川1163-1

纜車票價：來回900日圓

電話：+81-555-72-0363

大涌谷｜地熱奇觀與延壽黑玉子

箱根大涌谷是火山噴發遺址，蒸氣與硫磺煙霧升騰，展示地熱奇觀。「黑玉子」更是當地名產，傳說吃一顆能延壽7年。

圖/ ReadyGo
圖/ ReadyGo

推薦亮點

地熱景觀：蒸氣與硫磺交織的獨特景象。

溫泉黑玉子：富有趣味的特色美食。

旅遊資訊

地址：神奈川縣箱根町仙石原1251

營業時間：9:00–17:00

電話：+81-460-84-9605

蘆之湖｜乘海賊船遊湖遠眺富士山

蘆之湖是箱根地區必訪的火山湖，寧靜的湖面倒映富士山，搭乘海賊船更可飽覽湖光山色。箱根神社的湖上鳥居也是網紅打卡地。

圖/ ReadyGo、Canva
圖/ ReadyGo、Canva

推薦亮點

湖上鳥居：傳統與自然的完美融合。

海賊觀光船：享受不同視角的湖光山色。

旅遊資訊

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根164

船票：來回1200日圓

電話：+81-460-83-6355

修善寺溫泉街｜感受千年古湯與竹林浪漫

修善寺溫泉以千年歷史聞名，漫步竹林小徑、參觀修禪寺，是感受日式禪意的好地方。當地特產足湯更能舒緩旅行疲憊。

推薦亮點

修禪寺：平安時代遺留的禪寺，充滿歷史底蘊。

竹林小徑：翠綠環繞，宛如步入畫中。

旅遊資訊

地址：靜岡縣伊豆市修善寺838-1

電話：+81-558-72-2501

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富士山 纜車 美景

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