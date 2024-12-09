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旅日台灣旅客注意了！JR東日本宣布「2026年票價調整」，整體調漲平均7.1%

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／JR東日本官網
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旅日台灣旅客注意了！日本長期以來是台灣旅客最愛的旅遊目的地，然而，JR東日本近日宣布，自2026年3月起，將進行自1987年國鐵民營化以來的首次全面票價調整。由於日本人口持續減少，導致電車搭乘人數下降，公司表示此舉旨在維持鐵路營運的資金穩定，確保未來的基礎設施投資與維護。此次票價調整涉及普通票、通勤票與學生定期票，整體平均漲幅預計為7.1%。

山手線起步價調整，短距離票價小幅上漲

此次票價調整將短距離區段的普通票起步價統一上調10日圓（約新台幣2元），如山手線的起步價將從現行的150日圓（約新台幣32元）漲至160日圓（約新台幣35元）。同時，通勤票價格預計平均上漲12%，學生定期票則將漲幅控制在平均4.9%。此外，郊區通勤區段將適度調整票價，以減輕家庭支出的負擔。JR東日本目前已向國土交通省提交申請，若獲批准，漲價方案將於2026年正式實施。

圖／Ingimage
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重新評估票價體系，提升營運永續性

JR東日本表示，現行票價體系壓低部分主要路段的票價，與實際成本不符，因此將同步進行票價結構調整。例如，東京到新宿的普通票價將從210日圓（約新台幣46元）上調至260日圓（約新台幣57元），東京到橫濱則從490日圓（約新台幣107元）增至530日圓（約新台幣116元）。IC卡票價也將進行相應調整，例如山手線起步價由現行的146日圓（約新台幣32元）調高至155日圓（約新台幣34元）。公司預計，若不進行票價調整，未來三年內鐵路部門的營運赤字將高達911億日圓（約新台幣19.9億元），而調整後赤字可望縮減至30億日圓（約新台幣6560萬元）。

圖／JR東日本官網
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影響台灣旅客，建議提早規劃行程

對計畫赴日旅遊的台灣旅客而言，此次漲價可能增加交通支出，特別是依賴電車的自由行旅客。建議旅客密切關注票價變動資訊，提前規劃交通行程，善用多日通票或優惠票券，降低整體費用負擔。此外，也可根據行程選擇不同區域的交通方式，以避免可能的額外開支。JR東日本的漲價政策或將成為台灣旅客前往日本旅遊交通新挑戰，但旅客依然可透過靈活安排享受日本的旅遊樂趣。

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