旅日台灣旅客注意了！JR東日本宣布「2026年票價調整」，整體調漲平均7.1%

東京是台灣人旅行最常去的城市。很多人的獨旅、第一趟日本旅行是去東京，數度造訪的人更不勝枚舉，專職建築與城市觀察的實踐大學建築系及研究所專任副教授－「都市偵探」李清志一年也去好幾次東京，他說因為「東京，其實是在不變當中蛻變。就像細胞的新陳代謝一般，不斷在舊細胞的基礎上重生。這座城市太多元、太複雜！」

2024-12-09 08:01