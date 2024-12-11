東京送禮推薦高級手工傘「前原光榮商店」：晴雨兼具 日本皇室也愛用

東京散步新熱點——藏前

淺草是東京的代表性觀光區，以熱鬧的雷門、攤販林立的仲見世商店街，以及東京最古老的寺院——淺草寺等景點而聞名，常常車水馬龍、人聲鼎沸。但其實稍微移動到周邊一點的地方，即可遠離喧囂，享受片刻寧靜與獨特氛圍，其中最為人熟知的是「合羽橋道具街」。合羽橋道具街裡匯集了各式廚房用具與烹飪器材，是烹飪愛好者口耳相傳的寶藏地。此外，這一帶還有許多設計簡約、充滿日式美學的咖啡館，可以來個獨家烘焙咖啡的小散步，在這幽靜的氛圍中徹底放鬆身心。

除了合羽橋，位於淺草寺一帶南邊，也就是淺草到淺草橋之間的「藏前」一帶，也是可以避開淺草鬧區喧囂的好地方。這一帶藏著許多個性小店，是一個非常適合邊散步邊挖寶的區域。同時，這一帶還有許多匠人工藝品店，如皮革、陶瓷製作、天然染等，吸引許多對手工藝品情有獨鍾的遊客。

若你就喜歡或是就想找一些獨特且精緻的手工藝藝品，那到藏前散散步會是一個非常不錯的行程，而我們這次要介紹的主角「前原光榮商店」正是藏前一帶值得走訪的店之一。

藏前大概位置與交通方式

地址：〒111-0051 東京都台東区

大眾交通：都營大江戶線 藏前站

匠心之作——「前原光榮商店」的高級手工傘

「前原光榮商店」創立於昭和23年（1948年），至今已傳承三代，是日本國內唯一一家將傳統技藝與現代設計完美結合的全日本製的洋傘專門店。在自動化生產與大量銷售成為常態的現代社會，前原光榮商店卻反其道而行，以日本「匠人精神」為核心，手工製作出兼具實用性與美感的精緻洋傘，提供現代人更能表達心意的禮物選項。

前原光榮商店的傘，從傘尖到傘柄，每一處細節，都可展現出持有者獨特的品味。然而，對於初次選購高級傘的人來說，琳瑯滿目的選擇可能會令人眼花撩亂。於是，我們特別準備了一份選購指南，帶你一步步找到專屬於你的客製傘！

前原光榮商店

地址：〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目14-5

大眾交通：

・<地下鐵大江戶 / 筑波快線>新御徒町站，徒步約5分鐘

・<淺草線>藏前站A4、A5出口，徒步約7分鐘

營業時間：星期一 10:00～17:00

星期二 10:00～17:00

星期三 10:00～19:00

星期四 10:00～17:00

星期五 10:00～19:00

星期六 10:00～17:00

公休日：星期日、年末年初、庫存盤點日等

給新手的高級手工傘選購指南

▎【步驟 1】決定傘面設計

「傘面設計」是決定傘個性化的第一步，也是每個人在選購傘時首先會注意到的部分。店內兩層樓的空間裡，匯集了多達600種不同風格的傘。這些形形色色的傘中，有一大部分是採用所謂的「前染色紗」，即在將紗線製成布之前，就先進行染色，而後再織成布。前染色紗布相比一般的印刷布製作起來要費工許多，但它能詮釋出比一般印刷傘布更多樣的設計款式，從單色到格紋，又或者是複雜的花紋等，都可駕馭，讓傘面無論是從視覺上還是觸覺上，都呈現出非同一般的質感。

▎【步驟 2】選擇傘骨和尺寸

傘的骨架是決定一把傘耐用與否的關鍵。一般的傘，通常由8根傘骨構成，但在前原光榮商店，你會有更多選擇——甚至還可以找到有18根傘骨構成的傘，來抵抗強風暴雨。

傘骨的數量，不只關係到傘本身的耐用度，也會影響傘呈現出來的形狀。一般用8根傘骨的傘，撐開後的線條輪廓顯得比較銳利洗練，而隨著傘骨數量的增加，傘的形狀會變得更加圓潤，給人柔和精緻的印象，並且更便於折疊。

說到傘骨，也就不能不提到傘面面積。或許你也曾遇到過，即便撐了傘還是被雨淋了一身，又或者是在室內拿傘走路時覺得特別不方便的狀況。這些狀況，很有可能都是因為傘面面積和傘骨長度不吻合而造成的。因此在選購傘的時候，還是需要考慮一下傘的面積和骨架數。 一般來說，選擇60cm + 16根傘骨的傘，或是65cm + 8根骨架的傘都不會錯；體型較高大的男性，可以選擇65cm + 16根傘骨、70cm + 12根傘骨，或是65cm + 12根傘骨的傘。

▎【步驟 3】傘的重量

傘的重量會隨著骨架數量的增加而增加，而這時，傘骨材質則是另一個會影響重量的重要因素。如果你偏好輕便的傘，建議選擇結實又輕巧的碳纖維材質；而如果你更注重外觀，則可以考慮使用鋼或鐵等材質的傘骨。

▎【重點 4】展現優雅的細節與設計

「前原光榮商店」的傘其精巧之處遠不止上述的基本部件。一般的傘在「上部彈球」與「下部彈球」（防止撐開的傘下滑及固定收起的傘的小按鍵，日文為「上はじき」與「下はじき」）的設計上，往往只使用簡單的金屬片，容易弄傷手指。前原光榮商店，則創新地將擋環的設計巧妙融入整體結構，以流暢優美的曲線設計，改善金屬片彈球易傷手的缺點，帶來撐傘收傘時格外柔和的手感體驗，可見其獨具匠心的巧思。

此外，傘的手柄款式更是多樣化，從天然木製的骷髏頭、人物造型到各種色彩應有盡有。選擇時，除了依據個人喜好挑選設計外，更建議親手試握，以找到最符合自己手型的款式。一般而言，女性用傘柄多採用楓木，男性用則以櫻木居多。由於採用天然木材，每個傘柄都散發著淡淡的木香，讓傘增添了一抹獨特而神秘的魅力。

該買哪一把好猶豫？依據實用性來做選擇

▎經典手工雨傘：甩開讓人陰鬱的天氣

在選擇雨傘時，女性通常偏愛繽紛顏色與輕盈的材質；男性則多選擇簡約的深色設計，搭配耐用的材料。（性別只是參考，自己的喜好才是最重要的！）

另外除了長傘，這裡也提供多款折疊傘，特別適合注重收納的顧客。你一定能在這裡找到一把讓你迫不及待想帶出門的理想雨傘，或許還會開始期待下雨天喔。（笑）

▎經典手工陽傘：享受陽光卻不被炙熱打擾

除了雨傘，這裡也提供多款適合晴天使用的陽傘，特別適合對付台灣強烈的日照，為你抵禦刺眼陽光與紫外線，增添一層貼心保護。

▎《龍貓》聯名傘：吉卜力粉絲必買

除了經典款式的雨傘，前原光榮商店還推出了與吉卜力人氣動畫《龍貓》官方聯名的特色傘。這款傘以電影中兩姐妹在雨天的公車站等待父親的經典場景為靈感，分別設計有代表姊姊皋月的「サツキ」（紅色）和爸爸「お父さん」（深藍色）的兩種款式。延續前原光榮商店一貫的精緻工藝，傘面上點綴著可愛的龍貓角色，手柄處還裝飾了龍貓最喜愛的橡實，充滿趣味與細節。

與大多數聯名商品不同，這款傘全年供應，讓來自世界各地的吉卜力粉絲都能輕鬆購入。

▎皇室御用款手工傘：15萬日圓的鎮店之寶

說起前原光榮商店的手工傘，就不能不想到「皇室御用」這四個字——因為前原光榮商店可有一款被日本皇室愛用的傘，也是讓許多人開始認識前原光榮商店的代表作。當年在天皇陛下的喪禮上，有皇室成員用了這把傘。而這畫面透過電視轉播傳送到了日本國民的眼中，讓這把傘也成為日本「皇室時尚」中的經典單品之一。自此，也讓前原光榮商店有了「皇室御用品牌」的印象。

喔對了，這把傘價值15萬日圓。如果你對日本皇室的「選物」感興趣，不妨前往店鋪試試看這款傘的「皇家風範」。

再添專屬感！客製化刻字服務（支援中英文字）

除了前面提到的多種客製化選項，前原光榮商店還提供專為紀念品或禮物設計的客製化刻印服務，且不是只有英文字而已，也支援漢字、平假名和片假名的刻印。對於漢字、平假名和片假名，可以選擇楷書體或行書體；對於英文字母，則可選擇正體和草寫體。若額外支付3,300日圓，即可根據個人喜好進行刻印。這項刻印服務無疑大大增加了傘的專屬性，作為禮物絕對意義非凡。

結帳與貼心的包裝服務

前原光榮商店店內提供多種付款方式，包括Visa、MasterCard、美國運通卡、微信支付和支付寶等，讓來自海外的遊客能夠放心購物。

此外，前原光榮商店還提供精美的禮品包裝服務，可根據季節選擇合適的緞帶。若再搭配專屬刻印服務，便能完美打造一份獨一無二的禮物。

前原光榮商店 讓你愛上每一個撐傘的時刻

手握一把好傘，無論晴雨，日日是好日。畢竟它的作工如此精緻，每一次開傘想必都能讓人充滿期待。在前原光榮商店訂製好傘後，帶著它照著店家提供的散步地圖，一起漫遊藏前街道吧。想必可以收穫一段愉快的休閒時光。

原文撰寫：Heewon Kim

文章編譯：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu

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